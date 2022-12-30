Революция контрбатарейной борьбы в войне с РФ. О чем идет речь? 30 декабря, 18:25

Как это сработает?

Аналогичных систем на вооружении ВС РФ нет из-за значительного технологического и организационного отставания от НАТО, россияне не смогут это скопировать. А мы сможем создать преимущество в управлении, для этого нужно понять приоритеты и возможности, которые открываются для ВСУ, фактически мы полноценно внедряем американскую доктрину сетевой центрической войны, это следует осознать, проанализировав американские источники.

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Что такое система IFADTS/AFADTS физически?

Это автоматизированная система управления артиллерийских подразделений, которая создает ситуационную осведомленность о своих и враждебных силах и определяет порядок действий подразделений и поражения целей. То есть это специальная военная сеть компьютеров, соединенных через терминал по каналам радиосвязи, защищенной от помех РЭБ. Компактный и мобильный командный пункт управления артиллерией, которой можно постоянно управлять с одного ноутбука в любых условиях в режиме реального времени.

В чем значение системы IFADTS/AFADTS для управления?

1. Система автоматизирует и ускоряет две ключевые составляющие боевого управления из «цикла Бойда» — ориентацию в обстановке и принятие решения командиром на поражение.

Современная война — это не фронт людей, это фронт сенсоров

На войне имеет первостепенное значение не общее количество войск, орудий, снарядов, ракет, разведданных, а способность командиров иметь единый протокол взаимодействия со всеми подразделениями в зоне ответственности, максимально быстро поражать определенные цели в конкретной точке в конкретное время, обеспечивая оптимальный маневр своих войск, рациональное использование ресурсов и корректировку своих действий за счет новых разведывательных данных и обратной связи.

2. Система позволяет реализовать современную американскую доктрину сетецентрической войны:

— объединяет в единой системе всех операторов на поле и в тылу, которые получают общее видение обстановки и понимания действий других операторов;

— формирует единый протокол коммуникации, позволяющий мгновенно добавлять новые данные, корректировать обстановку всеми операторами системы, создавать обратную связь;

— устраняет вертикальную иерархию и необходимость согласования решений на поражение сверху вниз и снизу вверх, то есть позволяет принимать решение мгновенно.

Как IFADTS/AFADTS изменит тактику в войне с РФ?

1. Максимальная скорость артиллерии необходима для ведения контрбатарейной борьбы и уничтожения огневых позиций российской артиллерии и минометов, меняющих позиции после стрельбы. HIMARS, MLRS и такие самоходные пушки, как Pz2000, Ceasar, оборудованы автоматизированными системами управления огнем, которые интегрированы с IFADTS/AFADTS, т. е. сразу после получения приказа на поражение цели на экране командир артиллерийско-ракетного подразделения одним касанием введет параметры цели для поражения и сможет мгновенно открыть огонь. Или подразделение замаскировано в районе сосредоточения, и система просчитывает оптимальный маршрут выхода на позицию для стрельбы, и после залпа просчитывает маршрут для маневра и отхода, чтобы избежать ответного огня и атак российских дронов.

2. Я много писал, что современная война — это не фронт людей, это фронт сенсоров. Ибо сенсоры обеспечивают наблюдение, передачу данных и прицеливание точнее и быстрее человеческого глаза. Боеспособность людей определяется их способностью эффективно использовать сенсоры в их руках. И нужна именно автоматизированная система, которая собирает данные от операторов, потому что сенсоров много.

IFADTS дает возможность командиру возможность осознавать и управлять фронтом сенсоров — мгновенно получать данные от радаров артиллерийской разведки, фиксирующих полет российских снарядов, от дронов, наблюдающих за целями, от спутников, делающих снимки, от радиоэлектронной разведки, фиксирующей радиопереговоры. и соседних подразделений на поле боя, от своих подразделений в тылу, которые занимаются ремонтом и подвозом боекомплекта. Теперь все эти данные не будут выкладываться разрозненно, теперь они будут мгновенно отображаться на экране и у командира артиллерии в данном районе, и у разведчиков, и у командира ракетно-артиллерийского взвода или батареи HIMARS или MLRS, непосредственно наносящей удар.

Когда IFADTS появится на фронте и будет ли заметно его действие?

1. В закупке отмечено, что вместе с системой закупается программа обучения, рассчитанная на 7 недель.

2. В 2022 году, согласно сообщениям компании Lockheed Martin, они произвели около 10 тыс. высокоточных ракет M30-M31. Согласно принятому военному бюджету США FY-23, Lockheed Martin получила 5-летний контракт на производство 106 тыс. высокоточных ракет. То есть производство значительно увеличивается. Поэтому повышение качества управления будет усилено увеличением количества ракет, чтобы уничтожать российские батареи, склады и командные пункты в гораздо большем количестве, чем в этом году.

Текст публикуется с разрешения автора

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