Пять ключевых факторов для проверки на фронте 19 июня, 16:07

Все остальное не имеет значения

На фронте множество комиссий, но сколько бы командиров было снято, если бы на всех уровнях проверяли исключительно пять ключевых факторов, которые определяют настоящую боеспособность ОУВ, ОТГ, корпусов, бригад, батальонов?

Видео дня

1. Исчезновение без вести наших военнослужащих.

2. Попадание наших военнослужащих в плен.

3. Гибель военнослужащих на этапах эвакуации раненых.

4. Качество защитных сооружений на передовых позициях пехоты.

5. Наличие видео уничтожения и взятия в плен солдат и офицеров противника, уничтожение боевой техники противника.

Продвижение на должности должно быть у тех, кто работает по этим вопросам лучше всего

Все остальное не имеет значения, все остальное — это обычная отчетность и служебная документация, отвлекать командиров от выполнения боевых задач не стоит, отчетность надо проверять при выводе на ротацию.

А эти пять вопросов на фронте требуют постоянного контроля, ответы на эти вопросы позволяют понять все остальное и привлекать при необходимости правоохранительные органы. И если теряют людей, если людей берут в плен, если раненые не доезжают до госпиталя, если нет видео поражения при наличии большого количества стволов и боеприпасов — ответственность должна быть высокой, снятия с должностей быстрые, и продвижение на должности должно быть у тех, кто работает по этим вопросам лучше всего.

Отвечать за проблемы должны те, кто руководит и организует, а не исключительно исполнители.

Надеюсь, что когда-то будут изменения и командиров начнут оценивать по настоящим командирским качествам.

Текст опубликован с разрешения автора

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