Хаос с премиями для военных. Как все решить
Нам нужен военный бюджет, отвечающий стратегии победы
Мобилизация требует четко понимать свои возможности, потому что денег и людей всегда не хватает, нужно определять приоритеты и концентрировать ресурсы в первую очередь именно там.
Мы не сможем финансировать все, у нас тяжелые потери экономики, более миллиона человек на войне, 7−8 млн беженцев, эмиграция. Мы не можем выполнять все социальные обязательства, все старые льготы и все новые льготы, которые власть с перепугу приняла в 2022-м, поскольку к войне не готовилась. Теперь у нас масштабное недофинансирование по всем статьям, очевидно, что мы сами себя такой «уравниловкой» тормозим и ослабляем, и денег не хватает не только на людей, но и на дроны, снаряды и мины.
Нам нужно оборонное планирование, отвечающее новым реалиям, определение приоритетов, на которые выделяются ресурсы, даже если недофинансируются другие обязательные расходы. Это ключевое, что должны делать военные.
Основной приоритет:
— денежное довольствие людей, участвующих в циклах уничтожения противника;
— средства поражения и вооружение;
— ремонт вооружения;
— боевая подготовка.
Нам нужен военный бюджет, отвечающий стратегии победы.
Экономить власть должна начинать с самой себя
Без определения приоритетов оборонного планирования, без концентрации ресурсов профинансировать все остальные потребности, все социальные обязательства просто невозможно.
Сейчас такого планирования нет — поэтому люди, ведущие огонь и уничтожающие врага, берут трофеи, несут потери товарищей, на некоторых участках фронта не получают премии за участие в боевых действиях. Из-за отсутствия понятного финансового плана не только не хватает денег для кого-то, но и нарушается справедливость и логика боевого применения людей.
Верховный Главнокомандующий и министр обороны должны взять на себя ответственность и признать, что на все денег нет, и даже на содержание всех людей в форме денег нет в объемах, которые определили. И объяснить логику, издать новые разумно обоснованные правила, которые будут работать на тех, кто дает результат в войне. А эти игры, когда принимают закон, а потом ищут козла отпущения, чтобы заблокировать закон и переложить на него ответственность президента и министра обороны, выглядят беспомощно и некомпетентно.
Конечно, четкое планирование военного бюджета начнет вызывать тогда и следующие вопросы — а насколько обоснованно выделяются большие средства на содержание власти, миллиарды на пиар Слуг народа в телемарафоне, строительных проектов, в чей карман идут взятки от схем блокирования налоговых накладных и возмещения НДС, контрабанды, но для государственного бюджета такие ответы тоже остро нужны. Экономить власть должна начинать с самой себя.
Нам нужно создать оборонительное планирование, отталкиваясь от новых определенных приоритетов, а не от старого популизма.
Текст опубликован с разрешения автора
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