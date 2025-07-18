15 мыслей о подготовке мобилизованных пехотинцев

Что нужно знать и уметь солдату на базовом уровне

1. Мобилизованные в боевые части должны сразу зачисляться в конкретный корпус или бригаду-полк и проходить подготовку под руководством своей будущей воинской части, только тогда к ним будет адекватное внимание и заинтересованность.

2. Подготовка должна осуществляться в составе штатных рот или взводов, или отделений, которые выводятся на пополнение и обучение, со своими командирами, чтобы после подготовки воевать вместе. Каждая учебная группа — одно отделение до 10 бойцов. Отделения учатся в соревновательной игровой форме. Тогда будет с первого дня реальная слаженность и обмен опытом.

3. Сроки подготовки должны быть увеличены до 3 месяцев. В первый месяц человек должен получить качественную физическую подготовку, чтобы сохранить свои основные рабочие инструменты — позвоночник, поясницу и колени. Люди должны наращивать нужные мышцы, растягиваться, дышать. Правильно подгонять снаряжение, есть, принимать витамины и ухаживать за собой в полевых условиях, чтобы не потерять здоровье и боевой дух еще во время БЗВП.

Для большинства — это гарантированная микрогрыжа или травмы коленей

4. Бронежилеты «Корсар» со штатными бронеплитами должны быть сняты с вооружения, поскольку травмоопасны из-за чрезмерного веса. Я уверен, что ни один из руководителей, закупающих тяжелые «Корсары», в таком жилете не копал окоп и не делал марш-бросок с переносом раненых. Ведь для большинства мобилизованных — это гарантированная микрогрыжа или травмы коленей. Защита должна позволять обычному мобилизованному работать в нем весь день и ежедневно оставаться здоровыми, а не желать сбросить его при первой возможности.

5. Лопаты МПЛ сложенные металлические надо снять с вооружения за неуклюжую конструкцию и плохое качество металла. Опять же, тех, кто их закупает, надо заставить выкопать по нормативам окопы где-то на глиняном грунте под корнями деревьев, в бронежилете, и снять на видео, как они позорно провалят задание. Нужны обычные качественные лопаты с деревянными рукоятками.

6. Пехотинец должен получить на вооружение коллиматорные прицелы, позволяющие вести быструю точную стрельбу даже начинающим стрелкам из автомата и полуавтоматического дробовика. Это недорого и экономит патроны и время подготовки. Боевые стрельбы на полигоне следует проводить исключительно в рамках отработки определенного тактического сценария, с перемещением и коммуникацией между бойцами.

7. Такмед — один из ключевых этапов подготовки должен отрабатываться ежедневно, до автоматизма, с завязанными глазами. Каждый командир фаер-тима, отделения и взвода, должны проходить цикл подготовки бойца-спасателя CLS.

8. Все обучение должны проходить с самого начала с применением учебных имитаторов стрельбы. Страйкбольные, лазерные, пейнтбольные приборы нужны на всех этапах подготовки, и это абсолютно доступные цены. Во время финального тактического выхода оправдано использование дорогостоящих комплектов имитации Симунишн, но это обеспечит настоящий реализм и качество подготовки.

9. На каждое отделение должен готовиться минимум один оператор дрона — или Мавик, или фпв на оптоволокне для ведения ближней разведки. Пехота должна двигаться за дронами и вместе с дронами, это современная война. Подразделения пехоты учатся одновременно с подразделениями аэроразведки и ударных БПЛА, и совместно выполняют учебные задачи по маскировке, маршах, поиску и поражению. Угроза дронов должна ощущаться постоянно, на это нужно выделять учебные боеприпасы. Половина боевых стрельб должна осуществляться по воздушным целям, тарелочкам, воздушным шарикам, которые буксуют дроны, и по самим дронам.

10. Каждый пехотинец должен проходить подготовку ночью с применением прибора ночного видения, антитепловизионного плаща, маскироваться, прятаться и посмотреть, как это выглядит на видео с дронов.

11. Командирская подготовка должна проходить по стандартам TLP, командиры должны уметь отдавать приказ согласно сценарию. Подготовка отдачи приказа командирами, начиная от командира фаер-тима, проводится на макетах местности. Командир должен отрабатывать коммуникацию с подчиненными, чтобы он ставил задачи и получал обратную связь.

12. Люди должны иметь полноценный отдых, на теоретических занятиях должны быть свежими, чтобы хорошо усваивать информацию. Инструкторы, которые готовят солдат, должны иметь дни для подготовки занятий, и это не должно быть ежедневно.

13. Люди должны получать время на самоподготовку, с конкретными задачами по совместному изучению в группе конкретных материалов:

— изучение боевого пути своей воинской части через просмотр конкретных видео и интервью;

— просмотр обучающих видео боевых действий нашей войны;

— просмотр учебных видео о снаряжении, быте — мне очень нравятся каналы Alex Saint и Пантеровец, там есть почти все, что нужно знать солдату на базовом уровне.

— для командиров с целью прокачки мышления советую прочитать маленькую книгу Эрнеста Суинтона «Оборона дурацкого брода», мы сделали украинскую версию, хотя хорошо было бы, если бы это сделал профессиональный переводчик с английского.

14. Каждое обучение и каждый рабочий день завершается совместным совещанием учебной группы и инструкторов, где проводится анализ после действия, анализируются сильные и слабые стороны, делаются выводы на завтра.

15. Все программы боевой подготовки должны быть привязаны для финального экзамена — тактического выхода, где должны за трое-четверо суток отрабатываться все, чему учили — отдача боевого приказа, марш, борьба с дронами, огневой контакт, засады, охрана, штурм, оборона, передача командования, ориентирование, оборудование позиций, загрузка и выход из техники, маскировка, такмед в различных сценариях.

