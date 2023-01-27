«Мавики», а не «мобики». Как вести длительную войну 27 января, 18:14

Ключевое значение в позиционной пехотной войне имеет не солдат с автоматом, а солдат с дроном

Длительную войну нельзя круглый год вести силами одной и той же кадровой армии и опытных резервистов. Есть только один путь — научить командиров воевать в новых условиях, сделать боеспособными неопытных мобилизованных солдат. А боеспособность начинается с управляемости.

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Ключевое значение в позиционной пехотной войне имеет не солдат с автоматом, а солдат с дроном. Убивающий дрон, позволяющий точно поражать цель на далеком расстоянии, дрон, прокладывающий путь, дрон, постоянно находящийся рядом с солдатами.

Дрон — это управляемость.

У меня на данном этапе войны есть всего три ключевых критерия оценки боеспособности воинской части:

1. Сколько у вас ежедневно работает операторов дронов?

2. Сколько у вас сейчас квадрокоптеров «Мавик-3»?

3. Кто управляет аэроразведкой?

Что это означает?

1. Поскольку штатных должностей в ротах, батальонах и бригадах нет, значит, командир выделил внештатные должности для операторов, и понимает, какие задачи они у него выполняют. Значит, это не показуха, а реальные рабочие команды, и об управляемости командир позаботился.

Чтобы победить, нужно терять « мавиков» больше, чем людей

2. Командир, знающий примерное количество «мавиков», заботится об обеспечении ключевой системой разведки и управления для пехоты, значит и другое обеспечение управления и разведки он продумал.

3. Командир, в зависимости от должности, либо руководит аэроразведкой сам, либо полностью делегирует эту сферу авторитетному и приближенному к себе руководителю, имеющему все полномочия. Стало быть, управление дронами осуществляется целенаправленно, а информация быстро распределяется по всей цепочке.

Украинская армия нуждается в немедленных структурных реформах, потому что враг меняется, и мы должны думать, как их опережать.

На уровне роты, батальона, бригады должны быть созданы штатные отделения, взводы, роты, которые оснащены простейшими квадрокоптерами, доступными на гражданском рынке, для обеспечения ситуационной осведомленности, и в первую очередь для управления собственными войсками.

Да, в первую очередь «мавик» нужен, чтобы управлять мобилизованными, и видеть ситуацию своими глазами. Чтобы солдат и командир на каждой позиции получали достоверную информацию из дрона, а не из-за отрывочных и эмоциональных переговоров по рации. Фронт дронов вместо фронта СПшек.

И поэтому, когда наши высокие руководители обсуждают в некоторых случаях «потерю управляемости войск», они должны в первую очередь ответить: а что сделано для создания системы ситуационной осведомленности для армии мобилизованных необученных солдат? Созданы ли штатные должности операторов, военно-учетная специальность? Есть ли центр подготовки операторов «мавиков», есть ли центр подготовки для тактики и применения групп дронов? Как вы думаете, что лучше обеспечит управляемость в бою — «мавик» или уголовный кодекс?

Поэтому не требуйте управляемости от кого-то, а создайте управляемость — создавайте отделения, взводы и роты «мавиков». «Свадебными» их могут считать только «свадебные министры и свадебные генералы». Не начинайте с больших дорогих красивых дронов, начните с простого надежного квадрокоптера.

Не ищите то, как выполнить план по «мобикам» — начните с выполнения плана по «мавикам». Чтобы победить, нужно терять «мавиков» больше, чем людей. «Мавик» можно приобрести за 70−100 тыс., жизнь погибшего государство оценило в 15 млн, это 150 «мавиков» как минимум. Поэтому «мавики», а не «мобики».

Текст опубликован с разрешения автора

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