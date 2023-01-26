Российские войска начали штурм Угледара 26 января, 18:46

Что определит битва за Угледар для россиян и для нас

Угледар для РФ имеет ключевое значение — это стратегически важный пункт коммуникаций на юге Донбасса, рубеж для развертывания будущего украинского наступления на Крымский коридор.

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Захват Угледара значительно улучшит стратегическое положение российской армии на Донбассе, позволит углубить оборону.

Цель российского командования в кампании 2023 года — захватить весь Донбасс или отодвинуть нашу армию от Крымского коридора.

Для захвата Угледара россияне сосредоточили соединение своих лучших войск — бригады морской пехоты и воздушно-десантных войск, запасы боеприпасов.

Для нас успешная оборона Угледара — это нанесение максимальных потерь российским элитным бригадам.

Мы помним, как россияне уже впервые пытались захватить Угледар осенью и остановились в селе Павловка возле города. Российская регулярная армия очень чувствительна к потерям, и в медиа РФ поднялась тогда волна, что российские морпехи разбиты.

Угледар является удобным рубежом обороны, на высотах, враг наступает с низины, есть возможности нанести врагу новое поражение.

Битва за Угледар будет определять весь ход дальнейшей войны на юге Украины в 2023 году.

Текст опубликован с разрешения автора

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