Произошел ли в Бахмуте перелом в нашу пользу 12 мая, 11:41 NV Премиум

Можно ли сейчас говорить о переломе ситуации в нашу пользу на бахмутском направлении

Сейчас нельзя говорить о переломе. На самом деле ситуация в Бахмуте постоянно не была такой однозначной в пользу одной из сторон. Наши войска действовали достаточно активно — настолько, насколько это позволяло количество имеющихся боеприпасов и резервов для того, чтобы вести активные действия. Поэтому у нас возможности нанести поражение противнику были и раньше.

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Сейчас мы видим, что после многих месяцев боев обе стороны понесли тяжелые потери, но у украинцев мотивация больше. Враг в тех условиях, в которых украинские войска 15 месяцев ведут боевые действия, удержаться не может.

У нас нет сейчас большого преимущества в боеприпасах возле Бахмута, вообще нет преимущества в боеприпасах.