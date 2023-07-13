Конфликт Маркуса в 47-й бригаде. Кто неправ и что делать 13 июля, 12:13

Изложу свои мысли по поводу конфликта Маркуса в 47-й бригаде

1. Общая причина: значительные потери за короткое время, тяжелые условия прорыва эшелонированной обороны противника, отсутствие слаженности бригады в боевой обстановке и отсутствие боевого опыта большинства военнослужащих. Здесь надо брать на себя свою часть ответственности за ситуацию, а это трудно.

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2. Что я видел лично в апреле 2022-го: действующий заместитель комбрига 26-летний Иван Шаламага в начале войны был командиром роты 30-й бригады, в которую 29-летний Валерий Маркус пришел добровольно после начала вторжения сержантом, они быстро сдружились и работали совместно. Комбриг 30-ки А.Зиневич добился создания 47-го батальона, комбатом которого назначил Шаламагу. То есть в начале Шаламага подтянул популярного Маркуса в батальон, но потом уже популярность Маркуса стала одним из важных факторов, почему батальон решили развернуть в полк и в бригаду.

3. Чья это работа? 47-я механизированная бригада была создана по решению главнокомандующего ВСУ Залужного для прорыва обороны противника. Для реализации проекта Залужным был привлечен 28-летний комбриг Александр Сак — один из лучших комбатов ВСУ, которого отобрали с определенной логикой именно для бригады прорыва, и которому доверили выполнение тяжелой задачи. Маркус создал фонд помощи бригаде — справедливо отметить, что в обеспечении бригады участвовали и другие волонтерские фонды, в том числе, Повернись живим. Маркус одновременно стал не просто главным сержантом, но и лицом бригады, привлекал значительную часть людей и проводил отбор в том числе благодаря личному каналу связи с руководством ВСУ. Маркус чувствовал собственную ответственность за состояние дел в бригаде не только как главный сержант, но и как публичное лицо.

Считаю, что оскорбления в рапорте Маркуса в отношении Шаламаги недопустимы

4. Формально времени для создания бригады было больше, чем у других обычных пехотных бригад ВСУ и НГУ. Но с другой стороны этого времени было недостаточно, чтобы отладить бригаду для выполнения такой сложной задачи прорыва, которая была поставлена. Передача большого количества новой сложной боевой техники требовала не ускорения, а наоборот, дополнительного времени на ее освоение, ремонт и отработку тактики. Если бы было время постепенно ввести бригаду в бой для начала на более стабильных участках фронта, была бы возможность исправить недостатки в боевой обстановке. Но времени для этого не нашлось.

5. Считаю, что оскорбления в рапорте Маркуса в отношении Шаламаги недопустимы. Во-первых, Шаламага имел безупречную боевую репутацию на прошлых должностях. Во-вторых, Шаламагу публично и положительно оценивал совсем недавно сам Маркус, поэтому чтобы делать такой резкий разворот надо приводить аргументы. Рапорт должен быть в первую очередь основанием для принятия решений, а обида сместила акценты не на необходимые системные решения, а на личные разборки. Обида Шаламаги выглядит как попытка противопоставить себя и переложить на одного публичную ответственность, которую раньше несли совместно.

6. Слова Маркуса об «отсутствии воли командования бригады защитить интересы воинской части перед высшим командованием» касаются, очевидно, порядка применения бригады, что привело к значительным потерям в очень тяжелых условиях. И причины для разбора ситуации есть, и вопрос надо поднимать, и за гибель и ранения людей, конечно, спрашивают с того, кто значительную часть людей в бригаду привел своими заявлениями и интервью. По-человечески это понятная реакция на страдания побратимов. И здесь есть очевидный намек на действия командования корпуса, которое практикует микроменеджмент. Маркус, так же как и Сак, и Шаламага, неоднократно рисковали собой во время этих боев на передовой. Но может ли командование бригады «иметь волю защитить часть от высшего командования», если командование бригады должно выполнить приказы на прорыв имеющимися силами? Не логичнее было бы совместно искать средства воздействия на то самое «высшее командование», чтобы от него не надо было «защищаться»? Тем более если есть возможность донести мнение самому президенту и главкому?

7. Война — это академия с ежедневными экзаменами, и нужно объективно устанавливать истину, чтобы наконец начать учиться и делать выводы из нашего собственного опыта. Если бы кто-то анализировал и докладывал о масштабах проблем и ошибок при развертывании и применении, например, 115-й механизированной бригады в начале 2022-го, или некоторых других бригад корпуса резерва, бригад ТРО, и о цене этих ошибок, то в порядок применения и планирования действий новосформированных бригад в 2023-м были бы внесены, наконец, изменения, и ошибки бы не повторяли. Импровизации там, где нужен порядок применения, приводят к скандалам, потому что кроме скандала у нас невозможно решить системные проблемы даже несмотря на прямые связи с высшими руководителями, как мы это видим в данном случае. Я очень хотел бы, чтобы у нас начал работать наконец механизм анализа после операций. Чтобы руководство государства получало данные по нескольким каналам, где о потерях противника и наших потерях и достижениях говорят исключительно на основании проверенной информации — видео, фото, карта, ответственные лица. Не знаю, какой еще громкий скандал нужен для осознания, что война — это конкуренция систем и порядка.

Текст опубликован с разрешения автора

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