Враг меняет тактику. Как противостоять РФ на этом этапе войны 6 февраля, 15:26 Эксклюзив NV

С момента полномасштабного вторжения 24 февраля Россия уже четвертый раз меняет стратегию

Сейчас по всему фронту российские войска проводят ползучее позиционное наступление и готовятся к усилению этого наступления. Потому обстановка повсюду, на всех участках достаточно напряженная. Идут очень тяжелые бои.

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В районе Угледара продвижение противника остановлено. Противник перегруппировывается, наносит активное огневое поражение, пытается продвинуться, сблизиться с нашими позициями и совершить маневр на охват Угледара, чтобы не втянуться полностью в городскую застройку, обойти Угледар с фланга. Но эти попытки, которые враг уже не одну неделю делает, наши войска отбивают. Идут ожесточенные бои.

Врага останавливают только большие потери. Российская кадровая армия утратила боеспособность и возможность наступать еще в июле 2022 года. Но, конечно, наших людей нужно менять, людям нужно давать усиление. Требуются комплексные меры. Нам нужны меры, которые позволяли бы максимально беречь жизнь людей в первой линии. Потому что атаки противника сводятся к поражению именно позиций на первой линии. То есть речь идет об инженерном обеспечении, о том, что нам нужно гораздо больше усилить инженерное оборудование, защиту, поставку строительных материалов, инженерной техники, которая обустраивала бы значительное количество защищенных позиций, чтобы наши войска были надежно защищены на передовой.

Нам нужны надежные тыловые рубежи, где могут проходить ротации, разворачиваться резервы и располагаться подразделения поддержки.

На фронте не нужны люди, которые не подготовлены

Нам, конечно, нужно улучшение организации комплектования. На фронте не нужны люди, которые не подготовлены. Должен быть определенный стандарт подготовки, должно быть обеспечено качество. На фронте нужны только опытные люди.

Для того чтобы проводить ротацию, чтобы на лучших, опытных воинов не было дополнительной нагрузки, которую людей перегружает, заставляет их необоснованно рисковать.

И, конечно, требуются изменения в организационно-штатной структуре. Нам нужно срочно ввести в структуру всех подразделений Вооруженных сил подразделения операторов дронов. Командиры должны смотреть за полем боя исключительно из дрона. Они должны из дрона видеть обстановку, действия своих войск и управлять своими войсками из дронов. И вести боевые действия с противником тоже глазами из дрона. Для этого нужны штатные должности пока отсутствующих операторов. Это большой недостаток нашей армии, который нужно менять и очень быстро.

Причины, почему мы потеряли Соледар, комплексные. Далеко не все, конечно, мы будем проговаривать. Слаженность прежде всего должна заключаться в том, что на фронте нужны боеспособные войска. И задачи, которые этим войскам ставятся, должны исходить из их возможностей. Если просто на карте рисовать рубежи, куда должны плохо подготовленные люди выйти, то результат не будет, к сожалению, эффективным.

Нам нужно понимать, что современная война — это война скорости, вовремя принятых решений. И если у нас где-то слабая обстановка, мы должны объективно быстро об этом сами себе честно признаваться и заранее готовиться к развитию событий — особенно к негативному развитию событий. Чтобы не было потом пожара, а в последний момент кого-то куда-то отправляют.

Угроза обострения обстановки в Соледаре была известна с самого начала. С середины декабря было ясно, что там назревает острый кризис. Но вместо своевременного реагирования, к сожалению, у нас были ожидания какого-то чуда, не было вовремя принятых решений. Резервы пошли уже в последний момент, когда, честно говоря, оборона уже была прорвана.

Конечно, в таких условиях о какой-то слаженности речь не идет. Идет тушение пожара, подразделения подходят друг за другом, не успевая установить связь, взаимодействие, подготовить позиции. Конечно, ни к чему хорошему на войне такие поспешные, не запланированные действия не приводят.

С 24 февраля наше высшее руководство живет стратегией одного дня. На нас напал враг, намного превосходящий нас по численности, по боевой технике, по всем показателям. И в этот момент вынужденно (поскольку плановой подготовки к войне не было) была принята такая доктрина, скажем так, однажды — продержаться до вечера.

И до сих пор у нас основной приказ: держитесь. В феврале и марте 2022 года в этом «держитесь» была своя логика. Ничего не было, люди шли в бой после получения оружия. И все понимали, что сейчас мы спасаем страну, и продержаться до вечера — это идея, которая объединяла всех.

Но сейчас эта стратегия неэффективна. Стратегия одного дня, стратегия «продержитесь до вечера» не работает в длительной войне на истощение против врага, приступившего к массовой мобилизации. И мы воюем теперь с массово мобилизованной армией и врагом.

Надо понимать то, о чем я говорил много раз с марта: эта война на годы. И нужно готовиться к тому, чтобы не держаться до вечера, а четко понимать, что мы делаем сегодня вечером, через месяц, через год, какую армию мы строим, каким образом мы используем человеческий ресурс, каким образом восстанавливаем потери, обеспечиваем ротации, и особенно — каким образом мы обеспечиваем качество.

Наше преимущество перед Россией может быть исключительно качественным, исключительно интеллектуальным. Количество людей в России больше, вооружения больше. Наше преимущество — качество.

Как мы используем качество? Мы не можем действовать зеркально с россиянами. Мы должны действовать асимметрично, во всех компонентах более качественно. Это должно быть основой нашего оборонного планирования для того, чтобы победить в войне.

А время «держитесь до вечера» уже прошел. Война поменялась. И вот это осознание нужно изменить и у наших руководителей.

Если посмотреть на изменения российской стратегии, очевидно, что в феврале-марте Россия сделала ставку на блицкриг — широкомасштабные маневренные действия бронетанковых войск на большую глубину.

Начиная с апреля, стратегия изменилась. С апреля по июль была стратегия артиллерийского пришествия. Если изначально Россия пыталась этим блицкригом сорвать украинскую мобилизацию и сделать невозможным организованное сопротивление, то начиная с апреля и до июля это артиллерийское наступление преследовало цель уничтожить боеспособность украинской армии и захватить большие районы из-за подавления огнем.

Но российскую армию подорвал кризис боеспособности, ибо многие месяцы одни и те же кадровые силы вели боевые действия и переистощались, понесли значительные потери и оказались непригодными для дальнейших активных действий.

После поражений Россия перешла к стратегической обороне в сентябре, октябре, ноябре. И начиная с ноября, когда Россия начала массовую мобилизацию, на фронт пошло усиление мобилизованных.

Сейчас Россия реализует четвертую стратегию — это стратегия пехотной войны, то есть ползучего пехотного наступления. Они изучили нашу стратегию, поняли после многих поражений, что у нас главный род войск — пехота. И теперь российское командование пытается противопоставить нашей пехоте свою, то есть выбить наш ключевой козырь.

Для этого они создают численное преимущество, прежде всего, и усиливают пехоту средствами, высокоточным оружием, авиация его поддерживает. Сосредотачивается большое количество боеприпасов и средств разведки.

Враг изменяет тактику применения войск для того, чтобы в этой пехотной войне получать преимущество на многих участках фронта. Вот этот четвертый этап ползучего пехотного наступления сейчас и происходит на войне.

Полную версию интервью с Юрием Бутусовым читайте здесь

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