Ситуация в Северодонецке
В этом районе необходимо усиление контрбатарейной борьбы, противовоздушная оборона района переправ, инженерное обеспечение, дополнительные боеприпасы
Все мосты через Северский Донец между Лисичанском и Северодонецком выведены из строя. Таким образом, поставки возможны только через реку, что значительно усложняет обеспечение войск.
Но противник видит это. Российские войска с помощью дронов корректируют огонь по мостам и близлежащим участкам, наблюдают за районом между Лисичанском и Северодонецком и наносят постоянные удары по местам, где возможно применение переправочных средств.
Противник начал атаки на промзону, пытается продвинуться и атаковать отдельные здания.
Украинские воины в промзоне Северодонецка продолжают стойко держать оборону в условиях плотных обстрелов противника, несмотря на невыгодное тактическое положение. Атаки все отражаются. Противник несет значительные потери. Это героизм, на котором почти все и держится на войне.
Условия боя трудны, поскольку полноценное обеспечение уже невозможно.
К сожалению, политическое вмешательство в военное управление значительно усложняет ведение боевых действий в этом районе.
В этом районе нужно усиление контрбатарейной борьбы, противовоздушная оборона района переправ, инженерное обеспечение, дополнительные боеприпасы. А количество руководителей, которые не видят ситуацию в районе боевых действий своими глазами, никак не улучшает положение. А в некоторых вещах и очень ухудшает. Если кто-то из Киева хочет понять, что происходит, то нужно просто перейти на другой берег Северского Донца и проводить время на передовых командных пунктах в Северодонецке, усиление нужно именно там. А управлять по карте очень просто и уютно.
Текст опубликован из разрешения автора
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