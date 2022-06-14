Ситуация в Северодонецке 14 июня, 15:03 Цей матеріал також доступний українською

В этом районе необходимо усиление контрбатарейной борьбы, противовоздушная оборона района переправ, инженерное обеспечение, дополнительные боеприпасы

Все мосты через Северский Донец между Лисичанском и Северодонецком выведены из строя. Таким образом, поставки возможны только через реку, что значительно усложняет обеспечение войск.

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Но противник видит это. Российские войска с помощью дронов корректируют огонь по мостам и близлежащим участкам, наблюдают за районом между Лисичанском и Северодонецком и наносят постоянные удары по местам, где возможно применение переправочных средств.

Противник начал атаки на промзону, пытается продвинуться и атаковать отдельные здания.

Украинские воины в промзоне Северодонецка продолжают стойко держать оборону в условиях плотных обстрелов противника, несмотря на невыгодное тактическое положение. Атаки все отражаются. Противник несет значительные потери. Это героизм, на котором почти все и держится на войне.

Условия боя трудны, поскольку полноценное обеспечение уже невозможно.

К сожалению, политическое вмешательство в военное управление значительно усложняет ведение боевых действий в этом районе.

В этом районе нужно усиление контрбатарейной борьбы, противовоздушная оборона района переправ, инженерное обеспечение, дополнительные боеприпасы. А количество руководителей, которые не видят ситуацию в районе боевых действий своими глазами, никак не улучшает положение. А в некоторых вещах и очень ухудшает. Если кто-то из Киева хочет понять, что происходит, то нужно просто перейти на другой берег Северского Донца и проводить время на передовых командных пунктах в Северодонецке, усиление нужно именно там. А управлять по карте очень просто и уютно.

Текст опубликован из разрешения автора

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