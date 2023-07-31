Как в обороне, так и в наступлении. Самая большая проблема Украины в войне 31 июля, 17:03 NV Премиум

Мы должны показать России прежде всего нашу собственную мощь, которая заключается не в том, что мы где-то найдем сотни, тысячи ракет, которыми мы будем бить по России

Конечно, наши возможности значительно ограничены по сравнению с Россией, чтобы наносить большие удары, симметричные. Но для нас основное сейчас в войне — победа. Она заключается не в том, что нам не хватает какого-то вооружения. Наша основная проблема и основной путь к победе — это упорядочить и организовать собственные действия. У нас основные проблемы, основные потери и основной фактор дестабилизации Украины — это не российские удары, а наши собственные проблемы в организации, управлении и применении.

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Думаю, что основная проблема — как в обороне, так и в наступлении — для большой мобилизованной армии — это прежде всего упорядочение. Потому что перед тем, как воин видит врага, ему надо дойти до своих позиций, укрепить их, быть обеспеченным, получить поддержку, разведку, получать эффективные правильные приказы по обстановке. У нас есть большие проблемы со всем этим комплексом решений.

Поэтому мы должны показать России прежде всего нашу собственную мощь, которая заключается не в том, что мы где-то найдем сотни, тысячи ракет, которыми мы будем бить по России. Очевидно, что сейчас такого ресурса у нас в руках нет, и еще не скоро мы его получим.