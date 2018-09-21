Дмитрий Буравель

Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
Ожидается, что в течение следующих месяцев Константинопольский патриарх дарует Украине полную православную независимость от России. Это в самое сердце поразит Путина
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
Путин быстро уничтожает собственную легитимность уже не только в России, но и за ее пределами. То есть он сам себе вредит
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
Видимо, это какая-то историческая неизбежность, что все ополоумевшие диктаторы идут по одной и той же колее и делают одни и те же вещи.
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