Бум частных школ. Угроза или возможность? Вчера, 18:07 Цей матеріал також доступний українською

Украина как минимум в тренде. И вскоре он даст о себе знать

Невооруженным глазом видно, как рынок частных школ быстро растет, особенно в больших городах. Для этого как минимум несколько причин. Государственный сектор и местные органы власти не успевают быстро реагировать на потребности и запросы родителей, а в больших городах — и на стремительное увеличение спроса на школу из-за увеличения численности населения. Лидером здесь пока является Киев, где по данным Госстата рост количества учащихся в 20 раз превышает рост количества мест в школах. В целом в Украине около 1% учеников учится в частных школах.

Интересно, что в этом году в бюджете заложено около 210 млн гривен на субвенции для частных школ. 219 заведений, где учатся 21 000 учащихся, могли воспользоваться такой возможностью, если соответствовали нескольким требованиям — в частности, имели лицензию на осуществление образовательной деятельности, не находились в состоянии банкротства или ликвидации, и предоставили справку о контингенте учащихся. Логика решения финансировать частные школы довольно проста: родители тех, кто получает образование не в государственных школах, тоже являются налогоплательщиками, а Конституция гарантирует право на образование для каждого. Однако эксперты отмечают возможные риски. К примеру, недостоверность информации о составе учащихся, манипуляции с ценами, возможное увеличение разрыва между различными слоями учащихся в долгосрочной перспективе. Чем станет частное образование для Украины — возможностью или угрозой, и что происходит с рынком частного образования в мире?

Люди готовы вкладывать большие суммы в образование

История говорит, что администрирование и управление образованием на государственном уровне началось в Пруссии. Этот подход распространился на все страны мира, и уже сегодня это обычная практика. И рынок частного образования набирает обороты. По данным издания The Economist, последние 15 лет количество учащихся в частных школах постоянно растет — от 10−17% в начальных классах до 19−27% на уровне средней школы. Интересно, что наибольший рост происходит не в богатых и развитых странах, а именно в странах с низкими или средними уровнями доходов.

Среди причин расширения частного сектора в мире признают рост числа состоятельных людей, а также спад рождаемости. Поэтому люди готовы вкладывать большие суммы в образование. Кроме этого, производство и экономика требуют все больше образованного населения, что заставляет людей постоянно учиться и больше внимания уделять образованию детей. Также развитие технологий требует других навыков, которым частное образование часто может дать лучшее, или скорее отреагировать на такие нужды. В течение 2007−2017 годов частный рынок рос в Сингапуре, Великобритании, Чили, Германии и Испании. Многие страны экспериментируют с финансированием как государственных, так и частных школ. Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и сотрудничества, в Нидерландах частные школы посещают 66% учащихся, в Чили — 58%, в Гонконге — 93%. Государственный сектор сохраняет свои позиции в России, Азербайджане, Румынии, Литве, Латвии, Сербии, Сингапуре, Болгарии, где 98% учеников учатся в государственных школах. Авторы отчета отмечают: в странах, где частные школы имеют возможность получать финансирование от власти наравне с государственными учреждениями, наблюдается более высокая успеваемость учеников. Но финансирование — не единственный фактор, который влияет на успеваемость. Важную роль играют родители, среда, стремление родителей, чтобы дети учились в кругу определенного профиля или контингента учащихся, и другие факторы. Поэтому однозначно о причинно-следственной связи между формой финансирования и успеваемостью учеников говорить нельзя. Как нельзя сказать на основе упомянутого отчета и о том, что рост количества частных школ сразу же ведет к большему расслоению учащихся по социально-экономическому положению.

Украина как минимум в тренде. Ограничить выбор родителей, которые будут искать лучшие из возможных путей удовлетворения образовательных целей своих детей, трудно. На фоне роста запроса на новые подходы и лучшие управленческие решения в образовании, а также значительный спрос на школы в городах, где государственные учреждения часто переполнены, важно стимулировать многообразие. Оно может в том числе усилить конкуренцию между школами во внедрении лучших практик. Поэтому вполне возможно, что у формирования рынка частных школ гораздо больше возможностей, чем сейчас можно увидеть или оценить. Как этот процесс будет администрироваться — будет ли это формат «деньги за ребенком» или уменьшение налогов для родителей, что также работает в некоторых странах — еще вопрос. Надеюсь, что мы скоро услышим голос частных школ.

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