Украинцы, вы не в одиночестве. Каким я вижу будущее Украины 9 июня, 20:13

Соединенные Штаты, весь мир и западный мир решительно поддерживают вас

Полная версия выступления посла США в Украине Бриджит Бринк в рамках мероприятия NV «Диалоги о восстановлении Украины», состоявшегося 8 июня

Для меня на самом деле большая честь быть здесь на этой конференции по реконструкции, которая является очень своевременной.

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Я хотела бы сказать несколько слов о Каховской ГЭС и взрыве, который там произошел, и начать с того, что это пример разрушительного воздействия войны со стороны России, которая поставила под угрозу миллионы людей.

Это является напоминанием нам и всем о необходимости поддерживать Украину сейчас. Я действительно горжусь тем, что Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами в правительстве и в неправительственных организациях прилагают много усилий, чтобы помочь людям, которые находятся там на местах. Мы много делаем для поддержки эвакуации, стараясь доставить помощь как можно скорее. Это включает доставку питьевой воды, еды, средств санитарии, помощь людям добраться до укрытия, и мы будем делать это и дальше. Мы продолжим работать круглосуточно в поддержку Украины.

Вы упомянули замечательную цифру о том, как украинцы поддерживают Украину, и я думаю, что это значительная сумма. Я также глубоко горжусь объемом помощи, которую Соединенные Штаты, как крупнейший донор, предоставили Украине. Как отметил президент Зеленский в Вашингтоне в декабре, это действительно очень важно для Украины. Я знаю, что он воспринимает это, и мы воспринимаем это как инвестицию в ваше будущее, а также и в наше будущее.

Я хочу напомнить, что президент Байден очень четко заявил прошлой весной, что мы поддерживаем Украину как демократическую, богатую, суверенную и независимую страну, которая способна защитить себя и сдержать будущую агрессию.

И совсем недавно госсекретарь США Тони Блинкен также говорил о видении восстановления Украины. И это видение заключается в том, чтобы Украина не только выжила, но и процветала. Мы полностью согласны с тем, что начинать надо уже сейчас, и Лондонская конференция, которая состоится через несколько недель, является прекрасным местом для начала.

С нашей точки зрения, есть три аспекта этого восстановления. Это безопасность, экономика и демократия, и я хочу немного поговорить о каждом из этих аспектов.

Безопасность — это, очевидно, самая важная часть из того, что мы делаем для поддержки Украины сейчас, прямо здесь. Президент Байден очень четко заявил, что наша цель — помочь Украине полностью изгнать Россию из Украины. А путь к миру лежит через военную мощь. На сегодня мы предоставили 37 миллиардов долларов на помощь по безопасности, и это помощь по безопасности, которая помогает на поле боя. Но это также и долгосрочная помощь по безопасности, которая поможет Украине защитить себя на долгие годы.

Я очень уверена, что Украина победит

Что касается экономики, то мощь Украины является необходимой составляющей. Помощь по безопасности — это фундамент, но экономика, сильная экономика — я вижу здесь также главу Национального банка — является критически важным аспектом будущего для Украины. И мы это понимаем. В результате Соединенные Штаты предоставили 23 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Это продолжение поддержки по всем направлениям — учителей, экстренных служб и других направлений, которыми Украина помогает себе идти вперед.

Мы также оказали значительную поддержку ключевой отрасли — сельскому хозяйству, чтобы помочь фермерам продолжать экспорт сельскохозяйственной продукции, что является важной частью ВВП Украины, а также для поддержки самого экспорта. Это стало проблемой из-за блокирования Россией черноморской зерновой инициативы, которую Россия продолжает блокировать, мешая кораблям прибывать в Украину и отплывать из Украины. Мы поддерживаем усилия ООН и Турции, направленные на то, чтобы заставить Россию выполнять свои обязательства, но мы также поддерживаем усилия, направленные на то, чтобы позволить Украине продолжать экспорт даже без Черноморской зерновой инициативы. Это касается и дунайских портов. Это касается и использования «полос солидарности», и мы также будем делать это и в дальнейшем.

В дополнение к сельскому хозяйству и другим отраслям, мы также оказываем большую поддержку энергетическому сектору Украины. Очевидно, что эта отрасль столкнулась с вызовом, когда российские ракеты и беспилотники пытались разрушить энергосистему прошлой зимой. Мы и дальше будем помогать Украине в удовлетворении насущных потребностей, связанных с ремонтом электросетей и подготовкой к следующему отопительному сезону.

Мы также очень надеемся на оказание помощи энергетической отрасли, которая будет способствовать стать этой отрасли более децентрализованной, безопасной, модернизироваться, а также стать более прозрачной и конкурентоспособной, чтобы также привлекать иностранные инвестиции — американские, европейские и другие для безопасности будущего.

На Конференции по восстановлению Украины будут обсуждаться многие аспекты экономической поддержки, и мы с нетерпением ждем этого. Но мы знаем, что потребности восстановления составляют более $400 млрд, как говорит Всемирный банк, но ключом к восстановлению для Украины, кроме самих украинцев, является частный сектор.

Очень важно привлечь частный сектор. Это третья часть из трех аспектов восстановления, о которых я хотела сказать, потому что для того, чтобы привлечь частный сектор, нужно поддержать преобразования в Украине, которые предполагали украинцы.

Мы видим проявление этого в двух революциях, и это мечта украинского народа не с американской перспективы, а украинская мечта об Украине, которая является сильной и полноправной частью Европы, а также членом НАТО.

И для достижения этой цели необходима одна фундаментальная основа — открытое и свободное общество, основанное на верховенстве права. Я знаю, что украинское руководство и украинский народ стремятся к этому, и мы это поддерживаем.

Это не абстрактная концепция. Она требует реальной работы по преобразованию многих аспектов жизни страны. И это движение, движение в Европу, это движение в НАТО — это то, что также поможет привлечь частные инвестиции, необходимые для восстановления и успеха Украины. Я разговариваю со многими бизнесменами в Украине и за ее пределами, а также со многими в Америке. Они рассчитывают на определенные ключевые принципы, когда хотят инвестировать. Они надеются на независимую судебную систему. Они надеются на низкий уровень коррупции и способы остановить и противодействовать коррупции. Они надеются на крепкое корпоративное управление. А еще они надеются на свободную прессу и сильное гражданское общество.

Так что вы не в одиночестве. Украинцы не одиноки в своем стремлении достичь этих вещей. Соединенные Штаты, весь мир и западный мир решительно поддерживают вас. И хочу просто отметить, что когда Украина смотрит в это будущее, я очень уверена в украинском руководстве, в ее вооруженных силах на поле боя. Я очень уверена в народе Украины, в будущем, которое видится. Я очень уверена в нашей поддержке этого будущего, потому что это инвестиция и для нас.

Я очень уверена, что Украина победит.

Поэтому я хочу поблагодарить вас за возможность быть здесь и поговорить о большом будущем Украины, которое я вижу очень четко, и о нашей роли в поддержке этого будущего, и о партнере, которого, я знаю, мы будем иметь.

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