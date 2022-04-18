Восстановление Украины. Когда мы снова начнем богатеть 18 апреля, 16:43 Цей матеріал також доступний українською

Будущее Украины — за реальной экономикой, ведь благотворительность Запада скоро закончится и нужно будет научиться самим зарабатывать деньги

Когда в 1921 году Нестор Махно выбивал из южной Украины войска русского полководца Петра Врангеля, то не имел ни одного устойчивого политического плана по построению государственных институтов.

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Такой план был у самого Врангеля, который хотел создать и создал на время независимое государство Крым, но Махно, который был сильнее на полях сражений, вообще не верил, что земля южной Украины — с солончаками, с дефицитом пресной воды — может стать основой для экономики любого государственного образования

И потому когда в 1922-м в Крым из Кубани начали двигаться военные формирования русских большевиков, Махно предпочел просто отдать территорию им, потому что у тех, как и у Врангеля, был хоть какой-то политический план. А Махно, хорошо овладев искусством войны, так и остался в истории фигурой, не смогшей овладеть теорией государства и права.

Давайте не повторяйте ошибки Махно. Давайте иметь план о будущем нашего государства, будущем Украины. Чтобы послевоенный этап украинского политического развития не стал одним из немногих, как я их называю, «ночных бабочек» украинской истории, нужны усилия каждого и каждой.

«Ночной бабочкой» я называю государство Павла Скоропадского, государство Петра Врангеля, ЗУНР. Они возникли неожиданно, очень быстро достигли пика своего существования и исчезли, как исчезают на рассвете бабочки, еще ночью так активно атаковавшие лампу под зеленым абажуром на вашем письменном столе.

У того же Нестора Махно не было возможности ни прочитать труды Дарона Ведьмоглу и Джеймса Робинсона, ни пройтись вместе с Нилом Фергюсоном по истории мировой экономики, чтобы понять ключевые принципы ее пульсации. А у нас есть такая возможность.

Уже сейчас очевидно, что послевоенный период восстановления украинской экономики будет очень сложным. Экономика Украины прошла через радикальные изменения, касающиеся, прежде всего, рынка труда. Более 4 млн украинцев, по данным ООН, выехали за пределы страны и не понимают, как они хотят и могут строить свою жизнь дальше. Около 2,5 млн. из этой группы поселились в Польше — соседней стране, которая хотя и похожа на Украину, но известна тем, что редко отпускает украинцев домой, если те уже поселились в ее городах.

Состоялась существенная релокация рабочей силы и внутри самой Украины. По предварительным оценкам, население Киева сократилось примерно вдвое — до 2 млн человек, ведь почти половина горожан выехали в другие регионы страны, прежде всего на Запад. Киев еще никогда не был таким тихим, как сейчас. Молчит Большая кольцевая дорога, шум и пробки которой в будний день — известное явление в украинской столице. Практически нет людей в метро.

Послевоенный период восстановления украинской экономики будет очень сложным

Большие группы столичного населения приняли такие западноукраинские города как Львов, Ивано-Франковск и Ужгород. Речь идет и об организованной релокации киевских компаний, и об индивидуальном выборе поселиться на западной Украине. Как и соседняя Польша, западная Украина не хотела бы отпускать киевлян в Киев. Киевляне несут с собой определенную потребительскую культуру, европейский опыт, готовность иметь высокие стандарты жизни — это очень ценный актив в сегодняшней экономике.

Да и Киев играл очень большую роль в украинской экономике до войны. И дело не в том, что киевские заводы работают производительнее заводов в других городах — просто украинская столица была местом регистрации чуть ли не половины отечественных предприятий, из-за чего львиная доля ВВП, чисто по статистической причине, приходилась на Киев. Это хоть и типично для европейской страны, но все равно сильно запутало иностранного инвестора, изучавшего украинскую экономику, чтобы понять возможности локального рынка.

Есть причины верить в то, что производительность экономики Львова, Ивано-Франковска и Ужгорода вырастет после переселения киевлян. Профессор урбанистики Ричард Флорида говорит о важной вещи — кризис производительности города становится причиной политических кризисов. Именно кризис производительности периферийных штатов Америки привел к избранию президентом Дональда Трампа в 2016 году. Нью-Йорк стал фактической столицей восточного побережья США, а Сан-Франциско стал столицей Силиконовой долины именно потому, что их население смогло создать продуктивную экономику, превосходившую общенациональные показатели.

Украинский экономист Павел Демчук глубоко изучал производительность украинской экономики и защитил в этой области докторскую диссертацию в Университете Райса в 2013 году. Один из важных выводов этой работы Демчука касается сравнения производительности восточной и западной Украины. Обе обладают нереализованным потенциалом. Обе малопродуктивны.

Если восточноукраинскую экономику сдерживают плохие показатели развития человеческого капитала — состояние здоровья работников, экология, условия труда, уровень образования — проблемы производительности западноукраинской экономики являются последствиями ее слабой организованности. Демчук тогда заключил: и Донбасс, и Галичина живут с мифом о том, что именно их регион «кормит» всю Украину, в то время как на самом деле страну «кормил» на тот момент Киев, где зарегистрирована едва ли не половина украинских предприятий.

Послевоенное восстановление украинской экономики наконец-то станет ее децентрализацией. Киеву больше не придется «кормить» страну, ведь на самом деле «кормили» ее в первую очередь аграрные регионы, «грели» ее регионы с развитой энергетикой, а наслаждаться культурой шоппинга ей помогали регионы с хорошей логистикой и большими складами компании Новая почта.

Та самая децентрализация Украины, о которой в 2014-м начал говорить чикагский профессор и нобелевский лауреат Роджер Майерсон, а в 2016-м — тогдашний премьер Владимир Гройсман, наконец-то имеет шансы заработать. И не только заработать, но и исправить критические ошибки в самом дизайне политики децентрализация, которую внедряло правительство Гройсмана.

Если Гройсман сделал ставку, прежде всего, на перераспределение денежных потоков из государственной финансовой системы, то послевоенное восстановление экономики будет децентрализованным из-за изменений в географической структуре рынка труда. И это гораздо более надежный вид децентрализации, потому что государство хоть и играет в украинской экономике очень важную роль, однако не всегда эта роль положительная.

Вот только один пример. Инфраструктурная программа «Большая стройка» хоть и вобрала в себя десятки миллиардов гривен, однако ожидаемого роста ВВП не дала. В подобную ловушку попал во время своего первого премьерского срока канадский премьер Джастин Трюдо, а впоследствии и американский президент Дональд Трамп. Оба слушали своих экономических советников, повторявших будто мантру слова про «мультипликационный эффект» — будто один доллар вложений в инфраструктуру дает три доллара роста ВВП.

Но сам факт потрачения денег на инфраструктуру не заставляет экономику стремительно ускорять свой рост. Да, уже Джо Байден признал этот факт и запустил собственную инфраструктурную программу не столько для стимулирования экономики, сколько для создания рабочих мест.

Использование инвестиций в инфраструктуру в качестве политики стимулирования экономики должно выглядеть по-другому. Инфраструктура должна в идеале налаживать связи между регионами, чей симбиоз в свою очередь способен принести желаемый эффект для экономики всей страны.

Поэтому, мне кажется, делать реконструкцию инфраструктуры — дорог, мостов, аэропортов — главным акцентом послевоенного восстановления украинской экономики не совсем уместно. Да и корпорация Укравтодор ограничена в возможности привлекать капитал для инвестиций из-за особенностей своего баланса и статуса.

В то же время удачным кажется решение наращивания инвестиций в те сектора украинской экономики, которые способны быстро развиваться и которые до этого не развивались именно из-за нехватки инвестиций.

Такой отраслью, например, является медицинская отрасль. Привлечение инвестиций в медицинский сектор — как частный, так и государственный — улучшает как общий экономический тренд, так и существенно способствует человеческому капиталу, из-за плохих показателей которого не могла долгие годы нормально развиваться экономика Донбасса. Государственные клиники крайне нуждаются в новом оборудовании, иначе уже скоро превратятся в офисы, где будут находиться только кабинеты семейных врачей.

Когда я в апреле 2021 получил травму ноги во время занятий бегом, то нуждался в небольшом хирургическом вмешательстве. Провести операцию в государственной клинике было возможно, но дискомфортно — даже дату операции ускорить было сложно. И хотя я не богатый человек, но обратился в частную клинику с современным оборудованием, где в самые быстрые сроки все сделали хорошо, еще и врач прочитала очень интересную лекцию о том, почему человеческая нога устроена так, как она устроена.

Не только предоставление медицинских услуг, но и фармацевтика могут стать той «фишкой» украинской экономики, способной удивлять глобальный рынок. В фармацевтике важно суметь занять свою нишу. Так, например, Британия, США и Канада сейчас формируют большой спрос на препарат «кетамин».

В Украине он считается галлюциногенным наркотиком и находится в соответствующем списке, а используется преимущественно в качестве анестетика в ветеринарной медицине. Производит его харьковский фармацевтический завод. На Западе используют кетамин для лечения депрессивных состояний тяжело больных пациентов — людей с онкологией на поздних стадиях и всех, кто по разным причинам приближается к смерти. Снабжение кетамина для глобального рынка было бы хорошей возможностью как для Харькова, так и для отечественных фармгигантов — компаний Дарница, Фармак, Борщаговский химико-фармацевтический завод.

Есть огромные перспективы для украинской аграрной отрасли, если достаточно проинвестировать в ее технологическое обновление. После окончания войны из рядов ВСУ освободятся сотни операторов дронов — и им понадобится работа. Почему бы найти работу таким ветеранам в агрокомпаниях, где также нужны дроны и люди, умеющие ими управлять? Дроны способны следить за качеством посевов на украинских полях, анализировать почву, делать климатические замеры.

Украинские инвесторы всегда недооценивали аграрный потенциал Донбасса, замечая только почвы Черкасской, Полтавской, Тернопольской областей. Но почва Донбасса тоже неплохая, а об аграрном потенциале этого региона постоянно говорил Всемирный банк. В условиях, когда город Мариуполь, где находились крупные промышленные активы, был разрушен, именно ставка на технологическое аграрное производство может помочь Донецкой и Луганской областям выйти на новый уровень развития.

Если говорить о технологическом секторе, то российские кибератаки несколько разрушили его репутацию, в частности, в области кибербезопасности. Впрочем, цифровизация украинской банковской системы действительно очень качественная, даже если сравнивать ее с американскими аналогами. В США доминирующим финансовым мобильным приложением является PayPal — потому, что местные банки не смогли создать столь же удобное приложение, как, например, Приват24. Да и Федеральный резерв в недавней презентации о возможном введении цифрового доллара отмечает, что рынок банковских мобильных приложений в Америке остается недоразвитым.

Разработка технологических решений для глобального финансового рынка и локальных рынков отдельных стран — прекрасная возможность для украинских технологических инженеров. Они уже известны в Скандинавии и Южной Европе, где банки используют украинские продукты. Самое время завоевывать другие рынки, а тем самым создавать рабочие места в Украине и формировать спрос на выпускников кибернетического факультета Киевского университета, Киевского политехнического института и Львовской политехники.

Если же мы говорим о рынке энергетики, то после присоединения украинской энергетической системы к системе Евросоюза появились большие возможности для экспорта электроэнергии в европейские страны. Для этого требуется строительство новых электростанций — солнечных, ветровых, атомных, включая модульные АЭС, развитая технология строительства которых есть у Великобритании.

Да и в секторе научных исследований электроэнергии есть, чем заниматься. Кто когда-либо изучал финансовые показатели облэнерго и Укрэнерго, тот знает, как непросто учесть проходящее проводами линий электропередач электричество, ведь, во-первых, есть сопротивление материала, а во-вторых — идет выделение реактивной электроэнергии, тоже имеющей свою цену. Разработка новых материалов для линий электропередач может стать важным научным достижением.

Еще одно перспективное направление для экономического развития — импортозамещение. Локализация производства всего того, что мы привыкли покупать в качестве бытовых мелочей — от лампочек и кофейных чашек до елочных украшений и зарядок для телефонов — можно считать приоритетной задачей для тех, у кого есть капитал и желание инвестировать в украинскую экономику.

Написанное — это лишь несколько мыслей о том, что и как можно сделать, чтобы послевоенное восстановление украинской экономики отражало ее реальное состояние и те изменения, которые произошли в ней с начала года из-за российской агрессии. Конечно, привлечение инвестиций — дело непростое, поэтому им нужно усиленно заниматься, используя для этого как инвестиционные органы, так и систему украинского Министерства внешних дел. Дипломатам следует предоставить презентации инвестиционной привлекательности Украины и провести тренинги о том, как говорить о будущем украинской экономики, чтобы суметь продать это будущее инвесторам.

Украина не сможет долго говорить с Западом ни тоном ультиматумов о помощи, ни даже языком увещеваний. Рано или поздно единственными аргументами останутся экономические — и тогда, когда речь идет о вступлении в ЕС, и когда речь идет о поставках оружия. Без плана экономического обновления мир просто перестанет верить в то, что Украина действительно изменилась после войны.

А то, что она изменилась, у меня лично сомнений не вызывает. Еще жив тот старый мир, где главным считалось инвестировать в рекламу товара или сервиса, а не в его качество и технологичность. Но этот старый мир понемногу уходит в прошлое. Будущее же страны — за реальной экономикой, чтобы на глобальном рынке спроса Украина не отставала со своим предложением.

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