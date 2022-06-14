Нужны настоящие изменения. Послевоенная Украина и ее экономика 14 июня, 14:09 Цей матеріал також доступний українською

Восстановление страны и ее экономики должно включать не только набор строительных объектов, но и широкие усилия по созданию комфортной среды для общества

Война — это, прежде всего, движение. Движение к победе через жертвы, потери и испытания.

Каждый выстрел из американской гаубицы M777, каждый выпущенный снаряд словацкой артиллерийской машины Zuzana 2, каждое применение противотанкового оружия Javelin — это движение вперед в этой войне, ставшее для нашей страны величайшим испытанием в ее независимой истории.

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Чтобы продвигаться вперед в условиях войны, важно представлять картинку будущего. Видеть цели, к которым мы идем. Замечать события на горизонте, который вроде далеко, но который существует и к которому мы направляемся.

В предыдущие годы экономика нашей страны была огромным потребительским рынком. Всего лишь потребительским рынком. Кривая предложения как-то находила общий язык с кривой спроса, были точки пересечения — и потому потребительский рынок подгонял ВВП, дабы тот не стоял на месте. Основным пространством, где происходила экономическая динамика, были ТРЦ, от которых требовалось привлечь для аренды торговых площадей как можно больше импортеров.

В этой экономике не было достаточной глубины. Пожалуй, если посчитать трюки по продаже дебиторской задолженности облэнерго или неоднозначные странствия налоговых кредитов, возникших на основе передачи обязательств по уплате НДС третьим лицам, то мы можем говорить о глубине. Однако это не та глубина, которую нам хотелось бы постичь.

Глубину украинской экономике могут придать несколько вещей. Во-первых, финансовый рынок. Что такое, в принципе, финансовый рынок? Это карман. Безграничный карман, в который может запустить руку бизнес в любой момент и не переживать, что этот карман окажется пустым. Но есть в этом кармане один очень важный аспект — это понимание того, что все мы плывем в одной лодке. Без финансовой системы экономика похожа на зоопарк, в котором каждое животное само за себя. При наличии финансовой системы экономика превращается в экосистему, где разные виды конструктивно взаимодействуют между собой.

Мы можем стать богаче только тогда, если будем мечтать о чем-то великом

Создание полноценного финансового рынка — требовательная политика. Должна быть готовность компаний делиться своими доходами, а не заниматься безграничным накоплением, создавая целые пласты неработающего капитала, отлеживаемого в государственных облигациях разных стран. Должно быть понимание того, что украинский капитал — это украинский капитал, а не набор отдельных банковских счетов, на которых хранят свои деньги миллиардеры, преследуя только свои цели.

При этом 40-летний украинец или украинка выглядят довольно несерьезно в разговоре со сверстниками из западных стран, когда признается, что не владеет инвестициями в ценные бумаги, никакими частными пенсионными сбережениями и даже не рассматривает вариант привлечения ипотечного кредита. В такой финансовой реальности экономика бы еще долго стояла на месте. Владельцы миллиардов продолжали бы считать свой капитал, глядя на биржевые цены на сырье, а миллионы потребителей были бы заложниками, оказавшимися между инфляционными трендами и зарплатной динамикой.

Во-вторых, глубину украинской экономике может и должна предоставить программа послевоенного восстановления. Речь не только о восстановлении энергетической инфраструктуры Донбасса, налаживании логистических маршрутов для украинского экспорта и восстановлении разрушенных мостов. Собственно, Ирпенский мост уже отстраивается и не ждет никаких крупных государственных программ.

Потому нужно планировать шире. Скорее всего, следующие 50 лет мы будем жить в той стране, которую построим по окончании войны. Мы же верим, что это окончание будет успешным для Украины. Что будет с Украиной спустя 100 лет — это отдельный разговор.

Пожалуй, несколько правы те, кто говорит: не с нуля же нам страну строить, было много достаточно положительных вещей и до войны, которые могли бы послужить фундаментом для восстановления. Действительно, нам не нужно заново писать Конституцию или строить помещение Верховной Рады. А для парада победы нам не нужно конструировать новый Крещатик.

Впрочем, программу восстановления следует планировать согласно принципу, который хорошо знают западно-украинские строительные бригады — «делаем с нуля под ключ». Кто обладал временем для путешествий, например, по Чертковскому району Тернопольской области — тот знает, что западно-украинские строители умеют творить чудеса, создавая комфортные дома для нескольких поколений семьи. И пока села Черкасщины, к сожалению, все еще испытывают проблемы с решением в сфере водоснабжения, эти решения давно освоены в селах Западной Украины.

Мы должны создать ту Украину, которая будет выглядеть как страна Европейского Союза. Чтобы прогулки по ее городам были наполнены качественным потребительским и эмоциональным опытом. Чтобы путешествия по ее природным заповедникам были эксклюзивным туристическим развлечением. Чтобы в этой стране наконец-то заработала так называемая «экономика квартирного вопроса», потому что именно проблемы с доступом к необходимой жилой площади являются причиной многолетнего демографического кризиса, когда семьи заводят не больше одного ребенка, а многие эмигрируют за границу.

Еще 30 лет жизни в условиях демографии, в которой превалируют однодетные семьи — и мы можем оказаться не в 40-миллионной, а в 20-миллионной стране. А еще качество воздуха, качество воды, качество отдыха, которые в суммарном эффекте стоят стране миллионы гривен медицинских расходов на лечение сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому программу восстановления следует рассматривать как величайший экономический стимул в истории независимой Украины. К этой программе нужно привязать весь масштаб ожидаемых изменений. Война — это, прежде всего, повод построить мощную страну с сильной экономикой, чтобы больше экзистенциальных угроз для Украины не возникало, причем с любой стороны. Современная история показывает, что большинство военно-политических рисков возникают именно в бедных или недостаточно развитых странах, ведь агрессор понимает уровень экономического недовольства населения и предпочитает этим воспользоваться.

Программа восстановления Украины должна стать поводом изменить немало вещей в нашей экономике. Это и отношения работодателей с работниками, это и внедрение более долгосрочного планирования в бизнесе, и то, что я называю «лезвие Оккама».

Лезвие Оккама — это идея средневековой философии, смысл которой простой: если определенная теория или определенное слово не имеет никакой цели, то этой теории или этому слову просто нет смысла существовать. В экономическом контексте это означает: если компания не создает никакой добавленной стоимости, но абсорбирует наличный капитал, то от нее больше ущерба или пользы. В украинской экономике в предыдущие годы возникла целая индустрия разнообразных посредников, разных поставщиков услуг, которые на самом деле не производят добавленную стоимость — и это было проблемой.

Придумать какой-нибудь сервис и с помощью рекламных инструментов навязать вам мысль, что этот сервис вам нужен — это украинская экономика до войны научилась. А вот Узбекистан, например, начал собственное производство смартфонов на основе сотрудничества с компанией Samsung. Очевидно, это гораздо более существенный, более полезный бизнес.

Если мы говорим о долгосрочном планировании бизнеса, то речь идет о чем. Не является нормой, когда наиболее выгодная инвестиция по целому спектру экономики — это покупка государственных облигаций, подчас с целью их дальнейшей перепродажи. Такая ситуация способна плодить миллионеров и даже миллиардеров, но не делает страну богаче, а иногда может сделать даже беднее.

Покупка облигаций — это простая и быстрая операция. А вот строительство, например, цементного завода в Харьковской области — это сложная, многоэтапная вещь. Разумеется, если вы можете заработать 15% на облигациях, зачем вам заниматься строительством завода, который даст те же 15% годовых.

Поэтому Украине необходимо новое поколение бизнеса, которое будет смотреть на ситуации в стране более практично и долгосрочно. Это поколение будет строить, создавать, занимать новые ниши. Известно, что даже чехлы для айфонов в Украине китайского производства, а принты на них сделаны преимущественно в россии.

Поэтому сначала нужно научиться хотя бы делать принты на этих чехлах, а потом и самостоятельно их изготавливать. Одежда, бытовая техника, строительные инструменты, мебель, товары для рыболовства в конце концов — все это мы научимся производить в Украине, а не вечно импортировать и жить на разницу между импортной ценой с НДС и ценой финальной продажи. Украина не может быть только потребительским рынком. Она должна быть экономикой, где создаются добавочная стоимость, рабочие места с комфортными зарплатами и финансовая стабильность для новых поколений украинцев и украинок.

Отдельно следует сказать об аграрном рынке. Мое личное убеждение заключается в том, что аграрная индустрия в Украине может быть по крайней мере в три раза больше, чем она есть. И дело не только в том, чтобы сделать аграрное производство технологичным — использовать дроны для анализа почв или искусственный интеллект для планирования посевов. Дело также и в расширении ассортимента.

Заняв солидное место на глобальном рынке в категории зерновых, украинский аграрный сектор будто бы смирился с тем, что украинское животноводство, овощеводство и производство фруктов имеют только локальное и очень небольшое значение. Всегда удивляюсь, когда в супермаркете Сильпо мне предлагают купить изысканную испанскую свинину и не предлагают украинскую. То же самое с томатами — мне не до конца понятно, почему я должен покупать турецкие томаты, если даже почвы Киевской области, а это север страны, могут стать основой для производства этих овощей.

Если же мы говорим о строительстве, то я обратил бы внимание на необходимость привлечь к восстановлению Украины крупных мировых гигантов. Безусловно, парк Наталка на Оболони — это хорошо, но в контексте современных технологий градостроительства это крайне недостаточно. Городам нужны современные аэропорты, современные системы общественного транспорта, современные развлекательные комплексы.

Наверняка большинство из нас понимают и потребности энергетической безопасности. Потребность в строительстве новых, современных, защищенных электростанций — критически важный момент. Тем более что энергосистема Украины теперь присоединена к энергосистеме ЕС и есть возможность заниматься экспортом электроэнергии в соседние страны. При таких условиях бизнес-модель строительства новой электростанции точно имеет право на жизнь, а попытки потолкаться на приватизационном аукционе за долю в облэнерго перестанет быть наиболее популярным видом энергетического бизнеса.

Значительная часть украинской экономики уже разрушена — это и заводы, и другие промышленные объекты. Разрушены большие объемы гражданской инфраструктуры, жилья. Поэтому любой макроэкономический анализ уже просто не может возвращаться к тем показателям, которые имела Украина еще в 2021 году. Той экономики уже не существует — хотя бы потому, что разгромлен российскими оккупантами северодонецкий Азот, разбомблена Азовсталь, московитские ракеты били по украинским аэропортам. Разворован российско-фашистскими захватчиками урожай южной Украины.

Наша макроэкономика — это в первую очередь наше видение будущего. Мы можем стать богаче только тогда, если будем мечтать о чем-то великом. Не о «давайте сделаем как-нибудь», а о богатой, развитой, экономически эффективной Украине. И если кто-то думает, что это легко — нет, это совсем не легко. Отказаться от теневой экономики, отказаться мириться с тем, что миллионы украинцев едва живут на месячную зарплату — это требует смелости. Это касается каждого и каждой из нас.

Знаете, до войны мы часто говорили друг другу: «Ты понимаешь, мы же в Украине». А потому это не работает как следует, а то не работает как надо. Трехнедельные гидравлические испытания в мае, когда ты сидишь в квартире без горячей воды. Процентная ставка по ипотечному кредиту на уровне 18%, хотя реклама банка называла совсем другие цифры. Серый MacBook по спеццене, который продавец вытаскивает из-под прилавка в ТРЦ в центре города и заговорщецки подмигивает.

Да, мы в Украине. Поэтому наша экономика должна стать комфортной средой для нас, наших семей, наших грез, наших планов, наших идей и представлений о справедливой жизни. Чтобы жертвы войны не были тщетными. Чтобы цена, которую платит Украина за войну, была оправдана объемом усилий, направленных на восстановление страны.

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