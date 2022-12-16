Судьба Украины. Что должен делать Запад уже сейчас 16 декабря, 13:50

Киеву нужна помощь не только для того, чтобы победить в текущей войне, но и в последующем за ней мирном восстановлении страны

По мере продолжения разрушительной войны России Западу будет все труднее заручиться широкой поддержкой общественности для продолжения помощи Украине. Поэтому уже сейчас стоит тщательнее объяснять простым гражданам, почему эта помощь пострадавшей стране так необходима. Политикам и бюрократам нужно презентовать этот шаг не только как акцию международной солидарности, но и как поддержку национальной безопасности стран-доноров. Впечатляющая победа и восстановление Украины будут хороши не только для украинцев. Они также отвечают интересам других народов. Поражение России и воскрешение Украины укрепят систему безопасности человечества и повысят всеобщее доверие к международному праву во всем мире. Иностранная помощь Украине должна быть представлена как направленная на успех не только в текущей войне, но и в последующем за ней мирном восстановлении, а также на достижение не только возрождения, но и фундаментального обновления страны.

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Вызов Украине в ближайшие годы

Неустойчивое положение украинской территории в серой геополитической зоне в ближайшее время не изменится. До тех пор, пока Украина не станет полноправным членом НАТО и ЕС, ей придется самостоятельно заботиться о своей национальной безопасности — и для этого ей понадобится помощь. Одной из самых сложных будущих задач для политиков стран, оказывающих помощь Украине, будет сохранение и, возможно, увеличение нынешнего уровня помощи. В течение нескольких лет необходимо мобилизовать достаточную общественную поддержку Запада для продолжения масштабной военной, гуманитарной и экономической помощи Украине.

Россия может продолжить сейчас или возобновить позже свою агрессию. Таким образом, тяжелое, всестороннее и современное вооружение Украины имеет не только краткосрочное и тактическое измерение. Оно необходимо не только для успешного завершения нынешнего контрнаступления, отвоевания оккупированных территорий и достижения в конечном итоге приемлемого для Киева мирного соглашения с Москвой. Мощное вооружение Украины также имеет стратегическое и долгосрочное измерение.

Поражение России и воскрешение Украины укрепят систему безопасности человечества

Киев должен быть хорошо оснащен не только пока продолжаются текущие боевые действия, но и в течение последующего периода с начала перемирия с Москвой и до вступления Украины в ЕС и НАТО. Тяжелое вооружение, функционирующие органы безопасности и международные гарантии необходимы не только для завершения текущей войны, но и для предотвращения следующей. Даже после вступления в НАТО и ЕС Украина будет оставаться фронтовым государством, пока Россия продолжает питать реваншистские амбиции. В течение многих лет или даже десятилетий для обеспечения безопасности восточной границы Европы потребуется хорошо вооруженная, международно интегрированная и социально-экономически жизнеспособная Украина.

Аргументы идеалистов и реалистов

Чтобы ответить на этот вызов, публичная коммуникация как украинского, так и западных правительств о войне России и ее более широких последствиях, должна осветить все цели помощи, предоставляемой Киеву. Безусловно, доминирующие в настоящее время «идеалистические» аргументы о важности европейской и общечеловеческой солидарности, сочувствия и ценностей для поддержки Украины по-прежнему заслуживают озвучивания. Такие базовые нормы, как право украинцев на национальное самоопределение, их коллективная и индивидуальная свобода выбора, а также защита настоящей (а не фальшивой) демократии, привлекательны для людей во всем мире. Более того, шокирующие террористические методы ведения Москвой войны против украинского гражданского населения и преступный российский оккупационный режим на захваченных украинских территориях вызывают сострадание к украинскому народу во всем мире.

Тем не менее, аргументы о нормативной необходимости помощи Украине должны быть дополнены «реалистическими» размышлениями. Нападение России нарушает различные неукраинские индивидуальные, национальные и транснациональные интересы, которые удовлетворяются за счет продолжения поддержки Киева Западом. Необходимо озвучивать более высокие издержки для западных и других стран, если Украина не будет поддержана правильно, и разъяснить различные выгоды от последовательной позиции и политики союзников Украины.

Военная и гражданская помощь Украине — вопрос не только международной солидарности, но и национальной безопасности поддерживающих стран. Представители западных правительств и международных организаций должны объяснить, почему и как их поддержка делает безопаснее не только Украину, но и Европу, и весь мир. Иностранная помощь должна быть обоснована тем, что она позволяет Киеву не только одержать победу в текущей войне, но и быть успешным в последующем мире и что Украину нужно не просто восстановить, а обновить.

Стабильная помощь Украине положительно сказывается на доверии всего мира к международным договорам, организациям и безопасности. Помощь Запада Киеву способствует сохранению общемирового режима предотвращения распространения оружия массового уничтожения. С 2014 года Москва расшатывает логику Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Вот уже почти девять лет официальное ядерное государство — Россия — нападает и терроризирует официальное неядерное государство — Украину. Тем самым Кремль подрывает обоснование запрета ДНЯО на создание атомного оружия и торговлю им для всех подписантов, кроме пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Россию.

От национального возрождения к международной устойчивости

До сих пор помощь Запада Украине по своей стратегической формулировке, материальному содержанию и общественному восприятию представляет собой спасательную операцию. Однако планирование реконструкции с самого начала задумывалось и как перспективный проект нового будущего, как украинцами, так и западными экспертами. Она должна быть еще более громко представлена как программа не только помощи, но и обновления, из которой возникнет более современная и успешная Украина.

Придание западной поддержке Киева «позитивного вращения» имеет важный психологический эффект для украинцев и иностранцев, участвующих в военной и гражданской помощи. Активное сотрудничество Запада в восстановлении и интеграции Украины должно быть организовано таким образом, чтобы создать непрерывную череду быстро завершаемых «маленьких шагов». Достижение каждого промежуточного этапа, например, присоединение к институту ЕС, завершение материального или виртуального проекта, начало работы новой службы или компании и т. д. , должно быть публично широко освещено и время от времени отмечаться, чтобы обеспечить украинцам и их западным сторонникам ощущение стабильного прогресса.

По психологическим и практическим причинам будущее западно-украинское сотрудничество должно идти в обоих направлениях. Западные правительственные и неправительственные организации должны, в своих собственных интересах, более активно и публично использовать своеобразный новый опыт и знания, накопленные украинскими людьми и институтами до и во время нынешней войны. Это касается, прежде всего, проведения и отражения военных и гибридных операций в контексте вооруженного конфликта с крайне агрессивным противником. Но в гражданском секторе Украина также может поделиться ценным опытом успешной цифровизации, либерализации и децентрализации своего государства, гражданского общества и экономики. Предоставление украинской помощи иностранным государствам, включая Молдову и Грузию, а также другим субъектам, и ее видимость повысят как гордость украинцев за достижения сражающегося народа, так и симпатию Запада к ним.

Доктрина строительства Украины заново и лучше имеет более широкие последствия для безопасности и политики за пределами Восточной Европы. Ее реализация может продемонстрировать потенциально экспансионистским акторам во всем мире, что иностранная агрессия не только не достигнет своих целей. Международный ответ на нападения на уязвимые государства может иметь положительные последствия для стран, подвергшихся нападению. Парадоксальным последствием агрессии станет укрепление геополитической позиции жертвы. Внутренняя ситуация в стране, подвергшейся нападению, частично улучшится, а не ухудшится из-за военного нападения на нее.

Такой сигнал будет выгоден не только украинцам. Он также приведёт к повышению устойчивости всего международного порядка, успокоению небольших стран и укреплению режима нераспространения оружия массового уничтожения. Судьба Украины должна преподать как будущим возможным агрессорам, так и их потенциальным жертвам три простых урока: не в силе правда, правила игры будут соблюдаться, сильные государства защищают слабых. Таким образом, международные право и организации могут быть укреплены. В результате безопасность и доверие во всем мире повысятся, что будет в интересах каждого человека.

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