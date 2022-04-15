Новый мир. Что для Украины является ключевым: кто враги, кто друзья 15 апреля, 15:29 Цей матеріал також доступний українською

Говоря о настоящем и будущем Украины, важно понимать, какие тренды сегодня проявляются и будут доминирующими

Этот анализ помогает нам понять кто враги, кто друзья. С кем вокруг каких партнерских проектов можно развивать сотрудничество, а кто изменит своим интересам. Все это позволит нам в совокупности определить идеальную роль и быстро меняющееся место Украины в глобальном мире.

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Тезисно.

Мы сейчас стоим на первом этапе возможного создания биполярного мира, где мировыми лидерами будут США и Китай. Они не хотят разрушать Россию, а играют на ее ослабление. С другой стороны, есть множество игроков, которые готовы сыграть на фоне слабеющей России (Турция, Иран, Индия и другие).

Что для Украины является ключевым:

1. Даже ослабленной, Россия останется вместе со своими амбициями. Это означает высокую вероятность повторного вторжения, даже если мы договоримся о выводе войск, но Россия достигнет цели.

2. Индия и Китай пытаются выйти из противоречий и вместе сесть на логистические цепочки. Если Украина восстановит транспортную инфраструктуру, это шанс сразу стать частью транзитного хаба по оси Юг-Запад, Юг-Север, Запад-Восток.

Это транспортные коридоры через такие страны: Индия — Пакистан — Иран — страны Кавказа — Украина (была на начальном этапе, но вышла из процесса 3 года назад) — Россия — страны Балтии.

3. Если с Ирана снимут санкции и он увеличит поставки нефти, это увеличит объемы нефти на мировых рынках, а значит, Россия получит меньше прибыли.

4. Передел газового рынка. С одной стороны, для Украины хорошо, если РФ уйдет с европейского рынка газа. С другой стороны, у Украины нет альтернативы российскому газу (в частности, для использования ГТС), и эту проблему нужно решать.

5. Усиление Турции в регионе.

Даже ослабленной Россия останется вместе со своими амбициями

6. Трансформация в ЕС как в сфере безопасности, так и регионально. С одной стороны, из-за фактора войны в Украине может значительно увеличиться влияние Триморья (объединение 12 стран Центральной и Восточной Европы). С другой стороны, Германия и Франция тоже будут трансформировать свою политику в области безопасности и удержания ЕС как единого целого.

7. С точки зрения логистики подвешенным остается перспективный и важный для США вопрос Северного морского пути. Он будет зависеть от того, как и с чем выйдет Россия из войны.

8. Будет дефицит продовольствия в мире, и Россия будет на этом играть, говоря о необходимости выводить ее из-под санкций якобы ради спасения мира.

9. Есть риск, что значительная часть украинских мигрантов не вернется в Украину. В Польше еще до войны была программа привлечения мигрантов, в Германии есть потребность в рабочих руках. Есть вероятность, что значительная часть европейских государств создаст условия, программы, чтобы удержать украинцев как трудовой ресурс.

Чтобы подытожить: мир ускорит трансформацию, станет снова двухполярным. Но новые полюса сегодня — Вашингтон и Пекин. Россия играет второстепенную роль.

При этом в мире будут формироваться новые региональные союзы, которые будут предоставлять своим членам дополнительные возможности (экономика, безопасность). Но Россия никуда не денется и угроза у границ Украины будет сохранена, пока будет под боком эта страна.

Шанс на успешное выживание и развитие Украина имеет при наличии сильного партнера, в идеале лидера Полюса. Это даст ресурсы и защиту и возможности для развития. Плюс, некоторые возможности Украина может получить, став членом ЕС, сначала как кандидат — значительные ресурсы для стандартизации, а затем единый рынок емкостью более 8,6 трлн евро.

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