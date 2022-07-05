Вопросы, на которые должна найти ответ Украина 5 июля, 14:10

Главное международное событие для Украины в начале июля — международная конференция в Лугано, где обсуждаются планы восстановления Украины от разрушений в результате российской агрессии

Очень символично, что эта конференция проходит в условиях, когда война продолжается и никто не знает, насколько долго она может затянуться. Это означает, что и украинское руководство, и наши международные партнеры понимают, что ждать нельзя. Некоторые задачи по восстановлению Украины, особенно ее инфраструктуры, нужно выполнять уже сейчас, даже во время войны.

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Именно поэтому предложения украинского руководства относятся не только к долгосрочным стратегическим потребностям послевоенного восстановления украинской экономики, инфраструктуры и социальной сферы, но также и к неотложным задачам обеспечения работы страны и в условиях войны, в частности зимой (в предложениях правительства Украины это определено как «fast recovery», т. е. «быстрое восстановление»).

Также закономерно, что конференция в Лугано проходит после решения ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза и саммитов G-7 и НАТО, на которых было заявлено о долгосрочной поддержке Украины.

Нынешняя ситуация принципиально отличается от того, что было в 2014—2015 гг., после начала российской агрессии против Украины. Идеи и даже определенные предложения по «плану Маршалла» для Украины были и тогда, но, к большому сожалению, они не получили конкретной политической поддержки от наших международных партнеров. Сейчас мы видим совсем другую их реакцию. Есть понимание и конкретные действия по системной финансовой и экономической поддержке Украины, для того чтобы наша страна не только выстояла в военном противостоянии с Россией, а смогла бы быстро восстановить и обновить себя после завершения войны.

Несмотря на драматические реалии войны, мы должны моделировать наше будущее

Очень показательно, что планы послевоенного восстановления Украины тесно связаны с процессом европейской интеграции Украины. И то и другое направлено на системную структурную модернизацию Украины.

В Лугано будут обсуждаться предложения правительства и наших международных партеров, а также отдельные проекты послевоенного развития нашей страны. Но, на мой взгляд, нам сейчас нужна и другая дискуссия о новой модели ускоренного развития украинской экономики.

Нам нужно не просто восстановление, мы нуждаемся в мощном импульсе для социально-экономического ускорения развития страны. Каким должно быть наше место в международном разделении труда? На каких рынках мы можем зарабатывать после войны (кроме аграрного и металлургического)? Как развивать отечественную экономику в условиях сокращения трудовых ресурсов и их оттока за границу? Как нам приспособиться к новой технологической революции и климатическим изменениям?

И это далеко не все вопросы, на которые необходимо найти ответ при разработке нового экономического курса для Украины. И этот вопрос не только для правительства (в широком смысле это и Кабмин и Офис президента), а для экспертного сообщества, и для украинского бизнеса. Несмотря на драматические реалии войны мы должны уже сейчас моделировать наше будущее.

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