Возрождение или феодализм: на что надеяться? 7 июня, 14:55 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Станет ли возрождение страны после жестокой войны с Россией тем, чем стала эпоха Возрождения для Европы?

Прекрасно понимаю, что война еще не выиграна, и на пути к окончательной победе нас может ожидать немало тяжелых испытаний. Но, в то же время, нет никакого сомнения, что уже сейчас мы должны обсуждать следующие шаги после того, как враг будет выброшен с нашей земли, потому что иначе победа очень легко пойдет насмарку, точь-в-точь, как это случилось со многими достижениями двух украинских революций.

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Каким будет украинское Возрождение? Станет ли возрождение страны после жестокой войны с Россией тем, чем стала эпоха Возрождения для Европы? А именно — переломным этапом, который положил начало основам новой европейской гуманистической культуры после «долгих лет упадка в период средневековья и варварства». Способна ли Украина после тридцати лет феодально-олигархической экономики и постсоветских общественных отношений создать что-то современное, справедливое и гуманистическое? Для этого, как говорят математики, необходимо выполнение определенных необходимых и достаточных условий.

Необходимые условия — это самое простое. Нет сомнений, что все необходимое для того, чтобы построить новую страну, мы получим. Весь мир поможет так же, как сейчас помогает уничтожать врага современным оружием. Но долго ли мы продержались бы даже с самыми современными орудиями убийства, если бы не нашлось в Украине талантливых полководцев и мужественных солдат? Так же и с экономикой и общественным возрождением — необходимое условие Запад выполнит — денег будет вволю, но справимся ли мы со своей частью задачи, чтобы эти деньги не разлетелись по ветру и чужим карманам, как это случалось каждый раз в предыдущие тридцать лет?

Чему учит история? Когда речь идет об эпохе Возрождения, первое, что вспоминаем — Италия и гении мировой культуры и науки: Микеланджело, Леонардо, Макиавелли, перечень немалый. Но был бы у того же Микеланджело шанс создать свои бессмертные произведения, если бы не поддержка семейства Медичи, флорентийских правителей, которые в то время сыграли ключевую роль в развитии культуры и науки. Выдающиеся были люди — правили Флоренцией несколько веков, дали миру четырех Пап римских и двух королев Франции. Но при всем величии, власть и богатство прекрасно понимали, что одна голова хорошо, а несколько, особенно умных, еще лучше. И не зря создали при дворе Платонову академию, сыгравшую выдающуюся роль в развитии тогдашней Флоренции.

Напрямую Академия не участвовала в решении государственных дел и основными темами для обсуждения на ее заседаниях были вопросы философии и эстетики. Но ее основатель, «Отец страны» Козимо ди Медичи, как никто понимал, что создание мощного интеллектуального центра, а Академия стала именно таким центром для всей Европы, на основе демократизма, гуманизма, достоинства и свободы человека, будет иметь решающее значение для формирования Государства. И, кстати, и Козимо, и его внук Лоренцо, выдающиеся флорентийские правители присутствовали почти на каждом заседании Академии, участвовали в обсуждениях и нет никаких сомнений, что сам дух интеллектуальной дискуссии во время академических заседаний оказал значительное влияние на их стратегию и принципы построения флорентийского государства

Что у нас? К сожалению, в Украине нет и никогда не было ни одного объединения вроде Платоновой академии, к которой прислушались бы наши правители. Вместо гуманизма, достоинства и либерализма, главной ценностью в Украине, со времен Независимости, были сила, интриги, невежество и деньги — как и в средние века. И, к сожалению, признаков хоть каких-то кардинальных изменений к лучшему пока не видно. В сегодняшней Украине аналогом Платоновой академии наверняка можно считать когорту советников, с громкими титулами и званиями, и близкое окружение правителя, получившие право и ресурс определять, как минимум в публичной плоскости, направления развития государства. И так же, как Медичи вдохновлялись просветительскими идеями членов Академии, украинский правитель не может не разделять налоговые, экономические, юридические и другие идеи и взгляды своих уважаемых коллег. Но, к сожалению, ценности двух «Академии» отличаются кардинально.

За последние несколько лет мы видели много публичных скандалов с участием членов нашей собственной придворной «академии» — кто крадет, кто покрывает, кто уничтожает экономику, но все попытки активных представителей гражданского общества что-то изменить, поставив под сомнение профессиональные компетенции, взгляды и моральные качества многих президентских «академиков», завершившихся ничем. Более того, чем лучше воюют ВСУ и чем дальше война отодвигается от Киева, тем увереннее чувствуют себя «академики». И не удивительно, ведь после победы, когда генералы-герои, на которых сейчас держится Украина, уже станут не нужны, именно они, близкие правителю люди, получат всю власть и насладятся плодами победы. Я, конечно, могу ошибаться, но, к сожалению, история дает нам достаточно аргументов считать, что будет именно так.

Чего бы хотелось? Страна умирает без реформ и есть определенные надежды, что именно трагические события войны помогут их наконец-то начать. Второго или лучшего шанса не будет. И роль советников в этом процессе или его отсутствии будет огромна. При всем историческом величии Медичи, даже они не могли строить государство своими силами. Не удастся этого сделать и сейчас. Принципы и идеалы украинского послевоенного обновления будут определяться советниками, которые могут повести правителя и нас с вами в сторону идеалов эпохи Возрождения, а могут и оставить в средневековом феодализме. Так что, если хотите узнать, какая судьба нас ждет после победы, нужно внимательно следить за «платоновой академией» на Печерских холмах, и ждать пока ее нынешний состав полностью обновится. Иначе дела не будет, даже если Москву захватим.

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