Три надежды для Украины 9 декабря, 14:52

Я хочу говорить о трех правах и трех надеждах для моей страны, которая проходит темные времена с достоинством. Украина полна болью, но она станет бессмысленной и невыносимой без надежды

Чего стоят слова о правах человека, если нет праведной непреодолимой силы, способной защитить право на жизнь. Ценности — не то, о чем мы говорим, а то, за что мы готовы бороться. Принципы — то, что принимают не на бумаге, а чем руководствуются по собственной воле. Как оказалось, героев среди нас много, и они ежедневно умирают. Эти мужчины и женщины платят очень высокую цену, чтобы прекратить зверства, военные преступления, геноцид, превратившийся в перманентную борьбу против украинской идентичности и продолжающийся столетиями. Они и самопожертвование граждан во всех его проявлениях заставляют мир не отворачиваться от большой кровавой раны в центре Европы.

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Я хочу говорить о трех правах и трех надеждах для моей страны, которая проходит темные времена с достоинством. Украина полна болью, но она станет бессмысленной и невыносимой без надежды.

Мои три сверхважных права: жизнь, образование, выбор.

Жизнь. После Второй мировой войны все победители сели за стол и согласились, что 75 миллионов жертв — это слишком, чтобы жить дальше в мире, где право имеет только сила. Уважение суверенитета, самоопределение, неприкосновенность границ — как базовая рамка безопасности для задекларированных впоследствии прав человека. Так и должно было быть, если бы одного из победителей тоже судили за преступления.

Эти принципы растоптаны в 2014 году в Крыму, а международное право, как оказалось, некому было защитить и остановить следующее действие этой глобальной трагедии. В результате у нас города уничтожены до фундаментов, массовые захоронения и граждане, которые потеряли все, а получили травму, с которой придется жить поколениям.

То, что подпитывает надеждой, это наши дети

Международные институты оказались слабыми, а дипломатия не могла сработать в условиях поиска компромисса между жить и умереть. Между этими двумя состояниями нет ничего. Пустошь и ловушка. Чтобы защитить право на жизнь в будущем, нужно жестко наказать за преступление агрессии Российскую Федерацию и лидеров, принимавших решение и выполнявших его. Они начали войну на обезлюдение, уничтожение, обескровливание Украины. Для этого следует бежать от заявлений к реальным шагам по созданию специального трибунала против преступления агрессии. Юристам, которые ломают копья об абстрактные нежизнеспособные процедуры, заблокированные правом вето, необходимо стать визионерами новой системы сдерживания и противовесов.

Если мы потратим еще 8 лет на дискуссии о приемлемых компромиссах, то уже нашим детям придется идти на войну. Я надеюсь, что к 75-летию Всеобщей декларации прав человека такой трибунал будет создан.

Война — это такая жизнь. Мы ищем и опрашиваем свидетелей военных преступлений и преступлений против человечности за границей для последующих процессуальных действий правоохранителей. Это огромная аудитория людей, потерявших все. Но одним из самых распространенных мнений является о норме войны. То, что убивают невинных гражданских, выжимают их из страны накануне зимы, пытают, для многих выглядит нормой. В Украине не будет защищено право на жизнь, пока не будут наказаны Российская Федерация и Путин со всем российским истеблишментом. К сожалению, и большинство российского общества стало соучастником преступления. Поэтому они все как налогоплательщики должны платить цену через репарации.

Образование. То, что подпитывает надеждой, это наши дети. Погибшие воины будут жить вечно в своих детях. Они несут травмы от разлуки с родными и домом, игрушками и подушкой, которая пахнет детством, но и будут страдать от потери системного доступа к украинскому образованию. Уничтожение критической инфраструктуры — не только о свете, тепле, воде и физиологических последствиях, но и о значительном вреде целой генерации. Они будут мудрее, чем мы после всего пережитого. Но они заслужили выигрывать не только борьбу за выживание, но и конкуренцию за развитие. В любых условиях борьба за качественное образование должна продолжаться в условиях войны.

Один из приоритетов не потерять поколение, на долю которого придется большой вызов восстановления и становления новой послевоенной страны, которая точно станет членом ЕС и НАТО. Школы должны быть обеспечены по приоритетному принципу. Учителя — получить инструменты и стимулы для работы. Обучение на родном языке и родному языку сегодня доступно для ребенка, где бы он ни был, только если у учителя есть элементарный интернет и базовая безопасность.

Выбор. Мы другие. Во время войны стало очевидным, что украинцы много лет тренировались участвовать в управлении и собственно боролись за свое право выбора, голоса. Воля к победе и борьбе не рождается из-за страха, она есть в готовности к смелому действию. Вы ее не увидите в российском обществе. У них нет ни опыта демократического управления, ни стремления к нему.

Мы тренировали свои мускулы свободы в новейшей истории с 90-х. Украина едва ли не единственная, которая провела полноценный референдум о независимости. Все майданы были о правах человека, а не о деньгах. Это общество участия, само себя защитившее от потенциально авторитарных режимов. Это общество, которое имеет обнаженный нерв и чувствует несправедливость физически. Миллионы граждан стали переселенцами и беженцами. Все они имеют право голоса и должны быть услышаны.

Парламентские и местные выборы будут, но смогут ли миллионы безопасно голосовать, зависит от государства и общества. Это их путь домой также. Если вы до сих пор читаете украинские новости, вы являетесь частью украинского политического пространства, тогда ваше право голоса будет иметь наполнение и смысл. Женщины, которые спасали своих детей и их ментальное здоровье, не могут лишиться права баллотироваться. Мы должны также уже сегодня думать и работать над восстановлением прав и свобод. Авторитарный режим напал на демократический, поэтому у нас есть достаточно аргументов для партнеров, почему они должны идти в мировой коалиции с нами, а не с Россией или Северной Кореей и Ираном. Мы другие.

Мои три надежды: демократия участия, безопасность, правосудие.

Текст опубликован с разрешения автора

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