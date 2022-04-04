Мрачное прошлое и будущее. Чем закончится война России против Украины — четыре сценария 4 апреля, 09:40 Цей матеріал також доступний українською

Напав на европейскую страну, Путин пересёк черту, проведённую после Второй мировой войны, — и он изменил мир. Но он изменил и Россию — из дееспособной авторитарной страны она превратилась в сталинскую диктатуру

Мрачный анекдот советских времён сегодня, наверное, стал звучать слишком актуально для украинцев. «На работу я езжу на автобусе, — говорит француз, — но, когда путешествую по Европе, пользуюсь своим „пежо“». Русский отвечает: «У нас тоже прекрасная система общественного транспорта, но в Европу мы ездим на танках».

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Этот анекдот появился в 1956 году, когда Никита Хрущёв приказал направить танки в Будапешт для подавления антисоветской венгерской революции, и он появился вновь в 1968 году, когда Леонид Брежнев направил танки в Чехословакию для подавления Пражской весны. Однако в 1989 году, когда Михаил Горбачёв решил не посылать танки и солдат в Германию ради сохранения Берлинской стены, казалось, что этот анекдот стал уделом прошлого. Впрочем, теперь президент Владимир Путин показал нам, что в настоящее мы не можем верить: самое важное для будущего России — это её прошлое.

А самое важное прошлое для Путина — это то, которое восхвалял писатель-диссидент и Нобелевский лауреат Александр Солженицын: время, когда славянские народы были едины внутри православного княжества Киевская Русь. Киев был его сердцем, поэтому Украина занимает центральное место в панславянской концепции Путина.

Для Путина смысл украинской войны в сохранении России, а не в её расширении. Как недавно пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, российские руководители считают, что их страна ведёт «бой не на жизнь, а на смерть за право быть на политической карте мира». Это мировоззрение объясняется давней навязчивой тягой Путина к трудам других российских философов-эмигрантов, в том числе Ивана Ильина и Николая Бердяева, которые описывали битву за евразийскую (русскую) душу против атлантистов (Запада), желавших её уничтожить.

Однако Путин и его неоевразийцы, похоже, уверены, что ключом к победе является создание такого режима, который эти антибольшевистские философы больше всего ненавидели: режим господства служб безопасности. Это полицейское государство воплощает в жизнь идеи ещё одного путинского героя — Юрия Андропова, руководителя КГБ, который стал советским генеральным секретарём.

Кремлёвская пропаганда, несомненно, представит всё это как победу

И в 1956-м, и в 1968-м Андропов был главным сторонником идеи направить в Европу танки. Он считал, что подавление оппозиции советскому правлению было необходимо для того, чтобы не допустить падения СССР от рук НАТО и ЦРУ. Во многом схожая логика сегодня применяется в отношении Украины — если, конечно, это можно назвать логикой. Сегодня битва за «спасение России» выглядит не более чем продуктом пылкого воображения одного человека.

Есть веские основания полагать, что даже самые высокопоставленные чиновники России не имеют весомого слова в вопросе украинской войны. Лавров выдвигает противоречивые объяснения и цели. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина попыталась уволиться вскоре после вторжения, но Путин не позволил ей этого сделать.

Что касается Федеральной службы безопасности России, то там, судя по всему, Департамент оперативной информации ФСБ несёт ответственность за то, что кормил Путина рассказами об Украине, которые тот хотел услышать: славянские братья России готовы к тому, чтобы их освободили от нацистских коллаборационистов и западных марионеток, возглавивших правительство. Наверное, им просто никогда не приходило на ум, что, опираясь на эту информацию, Путин возьмёт и прикажет напасть на Украину, поскольку этот шаг явно противоречит интересам России. Однако именно это он и сделал, и теперь, как сообщается, примерно 1000 сотрудников ФСБ были уволены из-за провала операции.

Увольнения не ограничиваются ФСБ, они происходят и в армии, которую, похоже, тоже держали почти в полном неведении по поводу того, состоится ли вторжение, а также когда и зачем. Министр обороны Сергей Шойгу, самый давний член российского правительства, практически исчез из публичного поля, и это привело к спекуляциям, что Путин, возможно, планировал эту войну вместе с бывшими коллегами по КГБ, а не с армейским начальством.

Но каким бы ни было начало этой войны, она закончится, видимо, одним из четырёх вариантов. В первом сценарии Россия может захватить контроль над частью или всей Украиной, но лишь на короткое время. Трудности, с которым столкнулась российская армия в попытках установить контроль над украинскими городами и сохранить контроль над единственным крупным городом, который ей действительно удалось захватить, позволяют предположить, что она не выдержит длительную оккупацию. На память приходит катастрофическая советская война в Афганистане, ускорившая развал СССР.

Во втором сценарии Украина соглашается признать Крым, Донецк и Луганск российскими территориями, позволив пропагандистской машине Кремля рассказывать об «освобождённых» украинцах. Впрочем, даже если путинский режим объявит о победе, Россия останется мировым изгоем — с вечными рубцами санкций на экономике, которую покидают сотни глобальных компаний и молодёжь.

В третьем сценарии теряющий терпение Путин применяет на территории Украины тактическое ядерное оружие. Дмитрий Медведев, бывший президент страны, а сейчас заместитель председателя Совета безопасности России, недавно предупредил, что Россия готова нанести такой удар по врагу, который использовал лишь обычные вооружения. Кремлёвская пропаганда, несомненно, представит всё это как победу и, наверное, будет ссылаться на американскую бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в 1945 году как на прецедент применения ядерного оружия с целью быстро закончить войну и как доказательство того, чтоб любая западная критика — это полное лицемерие.

В последнем сценарии сбывается желание президента США Джо Байдена: Путин отстраняется от власти. Но в России нет традиции военных переворотов, поэтому это крайне маловероятно. Впрочем, даже если бы такой переворот случился, система, которую выстроил Путин, останется на месте, её будет поддерживать когорта бывших коллег Путина по КГБ и других «силовиков», которых он взращивал два десятилетия. Западный авантюризм может ослабнуть, а россияне останутся изолированными и угнетёнными. Да, ФСБ могла не верить в грядущую войну, но теперь она воспользовалась «специальной военной операцией» Путина как шансом для введения запретительных мер и установления полного контроля над обществом.

Напав на европейскую страну, Путин пересёк черту, проведённую после Второй мировой войны, — и он изменил мир. Но он изменил и Россию — из дееспособной авторитарной страны она превратилась в сталинскую диктатуру, в страну, которая характеризуется силовыми репрессиями, непостижимым произволом и массовой утечкой мозгов.

Ещё предстоит увидеть, как сложится судьба Украины, Европы и остального мира после завершения боевых действий, но для России результат совершенно очевиден: будущее столь же мрачное, как её самое мрачное прошлое.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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