Игра вокруг ООН и США началась. Что может измениться

В своей речи на Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН) президент США Дональд Трамп заявил, что он «положил конец семи бесконечным войнам», что, безусловно, является преувеличением, хотя его администрация помогла установить мир в нескольких региональных конфликтах. Затем Трамп осудил ООН за ее бездействие. «Все, что они, похоже, делают, — это пишут очень решительные письма, а затем никогда не следуют за ними, — сказал он. — Это пустые слова — а пустыми словами войны не решаются».

Мне больно признавать, что он в значительной степени прав относительно нынешней роли ООН в обеспечении мира и безопасности. Как показывают война в Украине и уничтожение Газы и жителей Газы, ООН бессильна, когда пять постоянных членов Совета Безопасности враждуют между собой. Россия и Китай накладывают вето на любые попытки привлечь Россию к ответственности за полномасштабное вторжение на Украину, а Соединенные Штаты блокируют коллективные глобальные действия по защите палестинцев и созданию прочной безопасности для Израиля и зарождающейся Палестины.

Трамп, правда, говорил об «огромном потенциале» ООН. Но никто не должен обманываться: его внешняя политика вопиюще противоречит букве и духу Устава ООН. Он реалист старой школы, который, подобно президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, ценит национальный суверенитет и собственные интересы превыше всего. Если он захочет вторгнуться в другие страны или оказать на них экономическое давление, или уничтожить суда в международных водах за то, что они якобы перевозили запрещенные наркотики, он это сделает.

Сторонники реформы ООН видят две широкие возможности для изменений

Удивительно, но во время речи Трампа многие мировые лидеры смеялись в нужных местах и аплодировали в подходящие моменты, льстя президенту США на публике, чтобы повысить свои шансы на заключение сделок с ним в частном порядке.

Конечно, США и раньше игнорировали Устав ООН, участвуя в марионеточных войнах по всему миру во время холодной войны и, что особенно примечательно, вторгшись в Ирак в 2003 году. Тем не менее, международный порядок безопасности и экономики, с правилами, институтами и процессами, существовал для разрешения глобальных кризисов и часто делал это успешно. При всех недостатках ООН возвращение к политике баланса сил XIX века, без ограничений на применение силы, было бы гораздо хуже.

Что же будет дальше? В кулуарах ГА ООН многие бизнес-лидеры и представители религиозных групп, аналитических центров, образовательных и научных учреждений и филантропических организаций собрались, чтобы обсудить варианты ответа на этот вопрос. На десятках встреч по всему городу обсуждались идеи о том, как может выглядеть новый международный порядок.

Можно сравнить эту беспорядочную, децентрализованную деятельность с различными встречами, которые проходили во время Второй мировой войны в преддверии Сан-Францисской конференции 1945 года, на которой была создана ООН. Современный мир гораздо сложнее: число стран — членов ООН увеличилось почти в четыре раза, а поле негосударственных субъектов, способных к эффективным глобальным действиям, значительно расширилось. Тем не менее, фермент остается важным.

Давние сторонники реформы ООН видят две широкие возможности для изменений. Первая — это международный порядок, организованный и возглавляемый средними державами — на данный момент, по сути, любой страной, которая не является ни великой державой, ни малым государством. Второй вариант, который может сосуществовать с порядком средних держав, — это гибкий, неформальный механизм, созданный пересекающимися коалициями государств и негосударственных акторов, нацеленных на противодействие угрозам и осуществление позитивных изменений на субрегиональном, региональном и глобальном уровнях. Подумайте об этом, как о перекрывающихся чешуйках броненосца.

В ближайшей перспективе, когда дипломаты приступят к последующим действиям по итогам ГА ООН, я предлагаю провести две встречи между ключевыми странами, чтобы определить, как мир может вести дипломатическую работу без США или, возможно, параллельно с ними.

Первая встреча должна состояться между Китаем, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой и Южной Кореей, которые вместе обеспечивают почти 50% общего бюджета ООН. США уже давно являются крупнейшим спонсором ООН; их доля в общем бюджете на 2025 год оценивается в 22%, или около $820 млн. Но, скорее всего, организация получит лишь часть этой суммы, учитывая указ Трампа, предписывающий пересмотреть финансирование и участие США в деятельности ООН.

Таким образом, эти восемь стран должны рассмотреть возможность созыва ГА ООН в другом месте в течение следующих нескольких лет, что позволит сократить дипломатические рычаги США и обеспечить участие всех делегатов в ежегодной сессии. Это также подчеркнет, что, в отличие от Трампа, который ясно дал понять свое презрение к «глобализму», большинство мировых правительств по-прежнему верят в правила, ограничивающие национальный суверенитет ради коллективного ответа на экзистенциальные угрозы.

Будучи вторым по величине спонсором ООН, Китай может попытаться организовать ГА ООН в Пекине. Но более вероятным исходом будет ротация встречи между городами, в которых расположены различные организации ООН и региональные организации: Женева (европейская штаб-квартира ООН), Брюссель (Европейский союз), Джакарта (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), Аддис-Абеба (Африканский союз), Эр-Рияд (Совет сотрудничества стран Персидского залива) и Монтевидео (МЕРКОСУР).

Лидеры «Большой двадцатки», за вычетом Китая, России и США, также должны встретиться. Эта группа средних держав — Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония, Южная Корея, Австралия, Индонезия, Индия, Саудовская Аравия, Турция, Южная Африка, Бразилия, Мексика, Аргентина, ЕС и АС — могла бы предпринять шаги, описанные Дэниелом Д. Брэдлоу и Робертом Х. Уэйдом, чтобы сделать G20 более представительной.Примерно 170 стран, которые не являются членами G20, могут не одобрить расширение сферы ее деятельности, но группа может повысить свою подотчетность мировому сообществу.

Как недавно написал Стюарт Патрик из Фонда Карнеги за международный мир, «мир, который создала Америка, закончится». Однако многостороннее управление будет продолжаться. Патрик описывает глобальную и региональную систему управления, состоящую из «тысяч межправительственных организаций, договоров, консультативных соглашений, региональных и субрегиональных организаций, групп заинтересованных сторон, международных судов и трибуналов, глобальных органов по установлению стандартов и транснациональных сетей корпораций, НПО, экспертов и субнациональных органов власти». Смогут ли, как и под чьим руководством все эти субъекты выработать четкие решения и эффективные глобальные действия, пока неясно. Но игра уже идет.

