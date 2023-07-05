Даже в научной фантастике. Почему будущее мира выглядит все более мрачным 5 июля, 15:17 NV Премиум

Мы утратили пьянящую веру в технологии, которая существовала в 1960-е, и заменили ее предчувствием негативных последствий практически любого технологического прогресса

Впервые напечатано на americanpurpose.com. Колонка опубликована с разрешения редакции

Недавно посмотрел фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Картина впервые вышла на экраны в 1968 году, когда мне было шестнадцать лет и я только поступил в среднюю школу. И я тогда видел это кино. И хотя с тех пор его бесконечно обсуждали, больше не пересматривал. До недавнего времени. Должен сказать, что лента заставила меня почувствовать себя очень старым.

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Когда вышел фильм Кубрика, 2001 год был на тридцать три года вперед в будущем, и оно казалось невероятно далеким. Тогда фантасты представляли себе, что к этому времени космические путешествия станут обычным делом, люди будут жить на Луне и совершать пилотируемые полеты к Юпитеру. Фактическая высадка на Луну произойдет на следующий год после выхода фильма, что усилило всеобщее ощущение того, что технологии развиваются чудесными темпами. Перспектива колонизации космоса открывала огромные горизонты надежд и возможностей.

Сегодня прошло двадцать два года после событий, предсказанных в фильме, что делает меня, с точки зрения 1968 года, не просто старым, а существом еще более отдаленного будущего.