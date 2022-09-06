Эпоха заканчивается? Каким станет мир в будущем 6 сентября, 17:00 Эксклюзив НВ

Сегодня мир находится под угрозой раскола на два отдельных блока: один во главе с США и ЕС, а в другом будут доминировать Китай и Россия

Чуть более трёх десятилетий назад завершилась Холодная война, а страны бывшего советского блока начали переход к рыночной экономике, что позволило им наладить связи с остальной мировой экономикой. Раздел мира на три сегмента — развитые капиталистические страны, социалистические страны с плановой экономикой и «третий мир» — стал выглядеть устаревшим. Это не был, согласно знаменитой формулировке Фрэнсиса Фукуямы, «конец истории», но это был экономический и политический прорыв и начало современной эпохи глобализации. Действительно ли, как утверждают многие, эта эпоха сейчас заканчивается?

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По сравнению с теми первыми годами лицо глобализации значительно изменилось. Изначально экономическая и политическая глобализация шла нога в ногу, однако вскоре экономическая глобализация вырвалась вперёд. Теперь у нас есть глобализированная экономика, но без эффективной системы глобального управления. Евросоюз показал, как может выглядеть интегрированная экономика с продвинутыми механизмами политической координации. Однако у организаций, которые должны были выполнять эту работу в глобальном масштабе, например, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, Международная организация труда, Всемирная организация здравоохранения, нет адекватных инструментов для координации экономической политики.

В результате сегодня увеличивается разрыв между политической и экономической глобализацией, причём в последнее время этот процесс начинает выглядеть как столкновение. Похоже, что политическое недовольство «глобализмом» во многих странах грозит отменой трёх десятилетий прогресса на пути экономической интеграции.

Но внешний вид может быть обманчивым.

Но внешний вид может быть обманчивым

Да, действительно, политическая глобализация сейчас отступает под натиском пандемии Covid-19, новой холодной войны между США и Китаем, а также горячей войны в Украине, которая привела к введению жёстких санкций против России. И да, действительно, эти шоки вызвали серьёзные экономические сбои; они препятствуют производству и дистрибуции товаров и услуг, мешают трансферу технологий, подвергают испытанию международные финансовые отношения, ослабляют многостороннее сотрудничество.

Кроме того, общественное мнение всё больше разворачивается против глобализации, которую многие ошибочно винят в таких тенденциях, как рост инфляции и усиление неравенства доходов. Зачастую это приводит к тому, что власти отказываются от прагматизма в пользу популизма и протекционизма, а это немезиды глобальной экономической открытости.

Однако политики, комментаторы в СМИ и экономисты слишком поторопились со своими предсказаниями смерти глобализации. В реальности экономическая глобализация ослабла лишь временно. Несмотря на все свои недостатки, глобализация помогает экономическому росту, в том числе и потому, что способствует международной торговле, которая даёт возможность производителям пользоваться выгодами экономики масштаба. Недавние шоки напрягли глобальные производственные цепочки, но не обрекли их на гибель.

Аналогичным образом трансграничные потоки капитала, включая портфельные и прямые инвестиции, поддерживают эффективность, потому что благодаря им ресурсы попадают туда, где их можно использовать с наибольшей прибылью. Пандемия и украинская война негативно повлияли на эти потоки, но мир достаточно велик, чтобы впитывать ликвидные сбережения. Избыток капитала в одном месте быстро будет востребован в другом.

Кроме того, хотя настроения в обществе сегодня явно сдвигаются не в пользу глобализации, те связи, которые поддерживают глобализацию (например, туризм и спорт), прекрасно сохраняются. Да, сегодня эти сферы испытывают стресс, но у людей остаётся желание путешествовать и быть на связи, что будет и дальше помогать спросу и экономическому росту.

В конечном итоге экономическая глобализация является необратимой. После периода турбулентности (и последующей трудной социальной, культурной, демографической и технологической коррекции) победителем станет возросшая открытость. Однако этот процесс будет тормозиться, если за ним не будет поспевать политическая глобализация.

Сегодня мир находится под угрозой раскола на два отдельных блока: один во главе с США и ЕС, а в другом будут доминировать Китай и Россия. Согласно прогнозу Economist Intelligence Unit, эти блоки «будут закреплять себя в геополитическом ландшафте и использовать экономические и военные рычаги для привлечения стран, которые пока не присоединились к одной из сторон».

Впрочем, даже если такой раскол реально произойдёт, конфронтация не станет неизбежной. Эти две группировки смогут конкурировать и сотрудничать, не прибегая к «военным рычагам» (которые в любом случае можно сделать бесполезными, если хорошо применять экономические рычаги). Ключом к этому будущему станет более эффективная форма политической глобализации.

И здесь окажется критически важен Евросоюз. Ему не следует выбирать одну из сторон в китайско-американском соперничестве, благодаря чему он мог бы играть центральную роль в обоих блоках. Китай же, со своей стороны, должен ухватиться за возможность усилить свои международные позиции.

Что касается России, то её ожидает существенное снижение статуса из-за отвратительной агрессии против Украины. Тем не менее эту страну не следует исключать из мирового экономического обмена: Россия просто слишком велика, чтобы её игнорировать, а тем более «отменять». Тем временем африканские страны, а также Индия, будут выполнять всё более существенную роль в глобальной геополитической игре.

Всё это указывает на неизбежный элемент будущей политической глобализации — многополярность. Чтобы предстоящие саммиты (от саммита «Большой двадцатки» на Бали в Индонезии до Конференции ООН по изменению климата в египетском Шарм-эль-Шейхе) стали успешными, их участники обязаны признать, что те дни, когда одна или две державы могли навязывать свою волю остальным, прошли.

Региональные инициативы, например, Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП) и Индо-Тихоокеанская экономическая структура для процветания (IPEFP), тоже могут послужить политической основой для экономической глобализации. Бизнес — естественный союзник экономической глобализации, а значит, враг политической деглобализации — должен активнее поддерживать эти процессы.

Близоруким политикам можно позволять игнорировать экономический прагматизм лишь недолгое время. С каскадом проблем, с которым сегодня столкнулось человечество, возможно справиться, но лишь при наличии просвещённого политического руководства, способного обеспечить стратегическое видение, необходимое для поддержки экономической глобализации и достижения социального и экологического баланса.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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