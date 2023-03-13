Контуры будущего — 2033. Какие навыки потребуются через 10 лет 13 марта, 16:27

Ключевые тренды и прочее

Старшему сыну в этом году поступать в вуз. Выбирает пока не столько куда, сколько на кого. И я его понимаю, в его возрасте я тогда не определился и отец отправил меня учиться на инженера-механика. Это было его решение, мне было трудно, но я ему благодарен. Именно это заложило у меня навыки технического структурированного мышления. Потом уже было военное образование, экономическое, определившие дальнейшую карьеру и развитие.

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Поэтому ведем с сыном уже несколько месяцев диалог. Не давлю, хочу, чтобы он сам выбрал. Сегодня обсуждали навыки, которые потребуются в будущем. Решил поделиться.

Для начала крупными мазками создали контуры будущего через 10 лет или в 2033 году.

Ключевые тренды:

— Будет развит искусственный интеллект, метавселенная,

— Изменится климат, будет меньше воды и станет жарче.

— Города будут менее автомобильными и более для людей, и людей в городах будет еще больше.

Войну, катаклизмы мы глубоко в сценарии не включали

— Деньги будут заменены криптовалютой, центробанками и банками — блокчейном и P2P системами.

— Частные корпорации будут еще сильнее и их силой будут новые технологии, делающие жизнь каждого лучше.

— О каждом искусственный интеллект будет знать больше, чем он сам.

— Люди будут жить дольше и меньше болеть.

— Производимая продукция будет кастомизирована.

— Люди будут все больше интровертами.

Войну, катаклизмы мы глубоко в сценарии не включали.

Какие навыки потребуются по мнению сына:

1. Учиться на ошибках (на своих и чужих).

2. Правильно расставлять приоритеты.

3. Знать современные технологии.

4. Критическое мышление.

5. Адаптивность.

6. Перфекционизм.

7. Креативность.

8. Стрессоустойчивость.

9. Эмоциональный контроль.

Я добавил несколько своих:

10. Инженерия и дизайн — для создания новых устройств, оборудования, новых сервисов

11. Креатив и навыки создания новых продуктов, которые делают жизнь людей лучше.

12. Математика, аналитика, программирование баз данных, криптозащита.

13. Проектирование метавселенных, виртуальная архитектура.

14. Социальные коммуникационные навыки — презентация, переговоры, продажи, построение социальных сетей, привлечение миллионных масс людей, социальная инженерия.

15. Абстрактное мышление и стратегическое видение, умение строить многосценарные проекты и управлять ими.

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16. Робототехника, создание новых материалов.

17. Биоинженерия — создание людей нового типа, лечение и апдейт людей старого типа.

18. Развитие космоса и изучение океана.

19. Эмоциональный интеллект.

20. Навыки выживать в сложных условиях.

На следующей неделе продолжили мозговой штурм и диалог о предстоящем сыновнем образовании. Вместе загрузили ChatGPT вопросом о навыках, которые позволят сыну (да и мне) быть конкурентными следующие 20 лет в мире, где будет большое влияние таких факторов:

— Активное развитие нейронных сетей и искусственного интеллекта.

— Новые региональные и масштабные войны.

— Автоматизация всех бизнес-процессов (как в бизнесе, так и в государственном сервисе).

— Массовая роботизация и повсеместное использование дронов.

— Климатические изменения, включая ограничение доступа к питьевой воде.

— Миграция народов.

Как следствие получили перечень необходимых навыков для выживания и победы:

1. Гибкость и адаптивность:

— Люди должны быть готовы адаптироваться к изменениям и быстро адаптироваться к новым ситуациям.

— Способность быстро изменять свой стиль работы и мышления в соответствии с изменяющимися требованиями рынка и изменяющихся бизнес-процессов. (Это прямо для украинцев!)

2. Коммуникационные навыки:

— Способность эффективно общаться с другими людьми и аргументировать свои мысли и идеи будет очень важна, чтобы наладить продуктивное сотрудничество и добиться успеха.

— Умение эффективно общаться и работать в команде, находить компромиссы, убеждать других людей.

3. Креативность и инновационность:

— Способность мыслить творчески и придумывать новые идеи поможет людям выходить за рамки общепринятых стандартов и создавать новые продукты и сервисы.

— Способность находить нестандартные решения и разрабатывать новые продукты и услуги, умение быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям рынка.

4. Обучение:

— Люди должны быть готовы к обучению и переучиванию на протяжении всей жизни, чтобы быть в курсе последних технологических и научных достижений.

5. Лидерство:

— Способность вести и управлять людьми, находить общий язык и вдохновлять коллектив на достижение общих целей.

6. Навыки работы с данными и аналитики:

— Способность собирать, анализировать и интерпретировать данные поможет людям принимать обоснованные решения и строить эффективные стратегии.

7. Компетенции в области цифровых технологий:

— понимание базовых принципов работы цифровых технологий, программирования и использования различных программных продуктов и инструментов.

— Развитие навыков работы с данными: ориентирование в больших массивах информации, анализ и интерпретация данных, умение создавать модели и прогнозы на основе данных. Важно также понимать принципы и технологии защиты и обеспечения конфиденциальности.

8. Предпринимательство:

— Способность управлять своими ресурсами, инициативность и готовность к риску помогут людям создавать собственные бизнесы и проекты.

— Способность принимать решения и действовать в условиях неопределенности и риска, способности искать новые возможности и развивать свой бизнес.

В конце концов, чтобы быть успешным человеком в следующие 20 лет, необходимо сочетать в себе технические и социальные навыки, быть готовым к постоянному обучению и развитию, уметь работать в команде и быстро адаптироваться к новым условиям.

Только таким образом можно обеспечить свою конкурентоспособность на рынке труда и добиться успеха в личной и профессиональной жизни.

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