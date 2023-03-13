Контуры будущего — 2033. Какие навыки потребуются через 10 лет
Ключевые тренды и прочее
Старшему сыну в этом году поступать в вуз. Выбирает пока не столько куда, сколько на кого. И я его понимаю, в его возрасте я тогда не определился и отец отправил меня учиться на инженера-механика. Это было его решение, мне было трудно, но я ему благодарен. Именно это заложило у меня навыки технического структурированного мышления. Потом уже было военное образование, экономическое, определившие дальнейшую карьеру и развитие.
Поэтому ведем с сыном уже несколько месяцев диалог. Не давлю, хочу, чтобы он сам выбрал. Сегодня обсуждали навыки, которые потребуются в будущем. Решил поделиться.
Для начала крупными мазками создали контуры будущего через 10 лет или в 2033 году.
Ключевые тренды:
— Будет развит искусственный интеллект, метавселенная,
— Изменится климат, будет меньше воды и станет жарче.
— Города будут менее автомобильными и более для людей, и людей в городах будет еще больше.
Войну, катаклизмы мы глубоко в сценарии не включали
— Деньги будут заменены криптовалютой, центробанками и банками — блокчейном и P2P системами.
— Частные корпорации будут еще сильнее и их силой будут новые технологии, делающие жизнь каждого лучше.
— О каждом искусственный интеллект будет знать больше, чем он сам.
— Люди будут жить дольше и меньше болеть.
— Производимая продукция будет кастомизирована.
— Люди будут все больше интровертами.
Войну, катаклизмы мы глубоко в сценарии не включали.
Какие навыки потребуются по мнению сына:
1. Учиться на ошибках (на своих и чужих).
2. Правильно расставлять приоритеты.
3. Знать современные технологии.
4. Критическое мышление.
5. Адаптивность.
6. Перфекционизм.
7. Креативность.
8. Стрессоустойчивость.
9. Эмоциональный контроль.
Я добавил несколько своих:
10. Инженерия и дизайн — для создания новых устройств, оборудования, новых сервисов
11. Креатив и навыки создания новых продуктов, которые делают жизнь людей лучше.
12. Математика, аналитика, программирование баз данных, криптозащита.
13. Проектирование метавселенных, виртуальная архитектура.
14. Социальные коммуникационные навыки — презентация, переговоры, продажи, построение социальных сетей, привлечение миллионных масс людей, социальная инженерия.
15. Абстрактное мышление и стратегическое видение, умение строить многосценарные проекты и управлять ими.
16. Робототехника, создание новых материалов.
17. Биоинженерия — создание людей нового типа, лечение и апдейт людей старого типа.
18. Развитие космоса и изучение океана.
19. Эмоциональный интеллект.
20. Навыки выживать в сложных условиях.
На следующей неделе продолжили мозговой штурм и диалог о предстоящем сыновнем образовании. Вместе загрузили ChatGPT вопросом о навыках, которые позволят сыну (да и мне) быть конкурентными следующие 20 лет в мире, где будет большое влияние таких факторов:
— Активное развитие нейронных сетей и искусственного интеллекта.
— Новые региональные и масштабные войны.
— Автоматизация всех бизнес-процессов (как в бизнесе, так и в государственном сервисе).
— Массовая роботизация и повсеместное использование дронов.
— Климатические изменения, включая ограничение доступа к питьевой воде.
— Миграция народов.
Как следствие получили перечень необходимых навыков для выживания и победы:
1. Гибкость и адаптивность:
— Люди должны быть готовы адаптироваться к изменениям и быстро адаптироваться к новым ситуациям.
— Способность быстро изменять свой стиль работы и мышления в соответствии с изменяющимися требованиями рынка и изменяющихся бизнес-процессов. (Это прямо для украинцев!)
2. Коммуникационные навыки:
— Способность эффективно общаться с другими людьми и аргументировать свои мысли и идеи будет очень важна, чтобы наладить продуктивное сотрудничество и добиться успеха.
— Умение эффективно общаться и работать в команде, находить компромиссы, убеждать других людей.
3. Креативность и инновационность:
— Способность мыслить творчески и придумывать новые идеи поможет людям выходить за рамки общепринятых стандартов и создавать новые продукты и сервисы.
— Способность находить нестандартные решения и разрабатывать новые продукты и услуги, умение быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям рынка.
4. Обучение:
— Люди должны быть готовы к обучению и переучиванию на протяжении всей жизни, чтобы быть в курсе последних технологических и научных достижений.
5. Лидерство:
— Способность вести и управлять людьми, находить общий язык и вдохновлять коллектив на достижение общих целей.
6. Навыки работы с данными и аналитики:
— Способность собирать, анализировать и интерпретировать данные поможет людям принимать обоснованные решения и строить эффективные стратегии.
7. Компетенции в области цифровых технологий:
— понимание базовых принципов работы цифровых технологий, программирования и использования различных программных продуктов и инструментов.
— Развитие навыков работы с данными: ориентирование в больших массивах информации, анализ и интерпретация данных, умение создавать модели и прогнозы на основе данных. Важно также понимать принципы и технологии защиты и обеспечения конфиденциальности.
8. Предпринимательство:
— Способность управлять своими ресурсами, инициативность и готовность к риску помогут людям создавать собственные бизнесы и проекты.
— Способность принимать решения и действовать в условиях неопределенности и риска, способности искать новые возможности и развивать свой бизнес.
В конце концов, чтобы быть успешным человеком в следующие 20 лет, необходимо сочетать в себе технические и социальные навыки, быть готовым к постоянному обучению и развитию, уметь работать в команде и быстро адаптироваться к новым условиям.
Только таким образом можно обеспечить свою конкурентоспособность на рынке труда и добиться успеха в личной и профессиональной жизни.
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