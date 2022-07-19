Восстановление Украины. При каких условиях это будет историей успеха 19 июля, 20:00

Перед Украиной и миром стоит беспрецедентная цель — таких масштабных разрушений в Европе не было уже много десятилетий

На недавней конференции в Лугано вместе с международными партнерами обсудили план восстановления Украины. Перед Украиной и миром стоит беспрецедентная цель — столь масштабных разрушений в Европе не было уже много десятилетий. Это невероятный вызов открывает огромное окно возможностей, ведь когда-то послевоенное восстановление стало толчком для многих ныне успешных экономик. Однако для некоторых стран многомиллионные вливания извне не гарантировали даже системного восстановления, не только «экономического чуда».

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Для того, чтобы большое восстановление Украины стало историей успеха, нам прежде всего нужно доверие между всеми участниками процесса — государством, донорами и общественностью. А этого невозможно добиться без прозрачности и надзора.

Учимся на чужих ошибках

Из международного опыта мы знаем, что в случае, если нет доверия к государству и его институтам, доноры могут финансировать в обход правительства. Так произошло в Боснии и Герцеговине, где 80% помощи направлялось за пределы государственного бюджета на конкретные локальные проекты. Благодаря многомиллиардным инвестициям разрушенный город Сараево визуально был полностью восстановлен, однако эксперты называют такое восстановление «косметическим ремонтом». В частности, жилищное строительство проходило беспорядочно, бессистемно, без создания необходимой инфраструктуры. Результат не удовлетворяет как урбанистов, так и многих жителей города.



Также в отсутствие доверия может быть введена модель чрезмерного контроля со стороны доноров, как это было в Либерии в 2005 году. Использованная там программа предусматривала право соподписи относительно решений в сфере госфинансов для 23 представителей доноров. Такой подход оказался мало успешным, а также подвергся критике за нарушение суверенитета государства.

Украина заинтересована в системных и комплексных подходах к восстановлению, которые, к тому же, смогут положительно повлиять на наши государственные институты и стать плацдармом для дальнейшего международного сотрудничества.

В поисках наиболее эффективных инструментов

Каков бы ни был формат работы — прямые поступления в госбюджет, предоставление грантов, взаимодействие с международными финансовыми организациями или привлечение частных инвесторов — государство должно обеспечить участие в надзоре для донора и общественности. Модель такой платформы сейчас нарабатывается с учетом успешного международного опыта и рекомендаций ведущих мировых институций.



Эффективный формат государственно-частного партнерства с участием международных доноров показывает пример Филиппинского форума развития. Площадка была создана для восстановления разрушенного в 2018 году во время боевых действий города Малави. Она способствовала политическому диалогу по направлениям развития страны, сформировала конкретные обязательства каждой из заинтересованных сторон. Также на Филиппинах работали целевые механизмы, один из которых — распределение затрат между разными организациями для восстановления разрушенного жилья. Соответствующее соглашение было подписано между Филиппинской корпорацией по финансированию социального жилья и программой ООН.

Роль парламента в восстановлении

На самом высоком уровне взаимодействия в формате «правительство — правительство» или «правительство — МФО» мы должны заложить понятные роли всех заинтересованных сторон — их полномочия и ответственность. По рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) необходимо выработать единый фронт реагирования на случаи коррупции. Организации-доноры должны поддерживать в этом страну-получателя и поощрять других доноров к коллективной реакции на коррупцию. OECD рекомендует иметь заранее разработанные планы ответов на коррупцию. Разработка таких механизмов — одна из важных задач, которая стоит сегодня перед украинским парламентом.

Верховная рада должна обеспечить прозрачность использования бюджетных средств через инструмент парламентского надзора. Подготовленная Всемирным банком программа оценки устойчивого к стихийным бедствиям и ответственного управления государственными финансами (которую уместно использовать и для других видов восстановления) предполагает сочетание инструментов внешнего аудита и парламентского контроля. Согласно их критериям, Служба внешнего аудита проводит финансовый аудит, а парламент — осмотр и оценку мер восстановления и расходов на них. По результатам осмотра проходят парламентские слушания, публичные консультации и отчеты правительства.

Именно поэтому на Конференции по восстановлению в Лугано объявлено об инициативе создания межпарламентской платформы. Взаимодействие на уровне групп депутатов из стран-партнеров позволит сформировать единые понятные правила и гарантировать эффективное и прозрачное использование всей международной помощи по восстановлению.

Обеспечение контроля на местах

Согласно исследованию процесса восстановления после войны, сосредоточенность на мониторинге снизу помогает установить доверие граждан к процессу восстановления и искоренить локальную коррупцию. К процессу контроля на местах могут приобщаться организации гражданского общества, в частности, антикоррупционного направления.

Также существует международная практика проведения выборочных проверок и санкций при выявлении нарушений. Обычно она не используется именно в послевоенной помощи, однако в других проектах она доказала свою эффективность. К примеру, в Непале работает инновационная энергетическая программа по обеспечению общин солнечными панелями и микрогидроэлектростанциями. Для осуществления контроля в случайные населенные пункты (20% всех участников программы) присылают частных аудиторов. В случае выявления нарушений налагается штраф, превышающий пятикратную стоимость проекта. Результатом такого подхода стала минимизация мошенничества в рамках программы. Такие действия могут повысить ответственность исполнителей и предотвратить отток доноров.

Максимальная цифровизация

Конечно, многих коррупционных рисков можно избежать благодаря digital-инструментам. Это, прежде всего, электронные реестры с открытым доступом для доноров и общественности. Когда оказывалась помощь в восстановлении Афганистана, Международные силы содействия безопасности НАТО (ISAF) создали базу данных из 45 тыс. проектов реконструкции. Именно она сделала возможным успешную реализацию программы, обеспечив местным общинам доступ к информации и, соответственно, получение помощи. Во время восстановления после тайфуна правительство Филиппин разработало ряд онлайн-инструментов для мониторинга процесса восстановления, сбора средств, подачи проектов и отслеживания их прогресса.



Сейчас в Украине уже создается единый государственный реестр поврежденного имущества, имеющего открытый доступ. Также раздаются предложения по развитию базы данных благодаря подключению к ней аналитических и управленческих инструментов. Такое решение сможет стать единым пространством для сбора информации, планирования, управления и надзора. В результате это позволит сделать усилия государства и доноров более эффективными и прозрачными.

Восстановление как часть интеграции и развития

Еще одна не столь очевидная, но важная причина построения устойчивого международного взаимодействия для восстановления Украины — ее институциональная способность может выходить за пределы самого восстановления. Я не зря фокусирую внимание именно на ценностях, доверии и способах его укрепления, а не на антикоррупционных мерах.

О восстановлении Украины часто говорят как о новом «плане Маршалла». Исторический «план Маршала» после Второй мировой войны был одним из первых толчков к интеграции стран Европы и дальнейшему созданию ЕС. Прозрачное восстановление Украины в солидарности с международными партнерами может стать ключевым на пути Украины из кандидата в члены ЕС, а также нашей интеграции в евроатлантическое сообщество наиболее развитых стран мира.



В свое время, при схожих условиях (преодоление последствий войны с помощью мощных партнеров) возникали «экономические чудеса» Японии, Южной Кореи, Израиля. И повторить такой успех — это еще одна глобальная цель Украины, которая в приоритете должна стоять рядом с военной победой над врагом.



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