В каком мире нам придется жить? 25 июля, 10:27 NV Премиум

Что будет двигать миром в не таком уж и далеком будущем

Обычно, когда речь идет об инвестициях, инвесторы разделяют взгляды на то, как будет развиваться ситуация на финансовых рынках, на стратегические и тактические, анализируя долгосрочные и быстротечные процессы в геополитике, экономике, технологической, общественной и других сферах, отражением которых, собственно, и являются рынки.

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Что касается Украины, то в условиях, когда выживание экономики зависит лишь от усилий союзнического «амазона», о каких-либо тактических планах речь вообще не идет. Мы сколько угодно можем гордиться устойчивостью национальной валюты, рекордными резервами НБУ, снижением инфляции и другими макроэкономическими показателями, но если завтра союзники примут решение больше не давать денег, то наступит большой Boom. И если такое произойдет, то любые финансовые обязательства, которые государство взяло на себя, включая евробонды, ОВГЗ и стопроцентное гарантирование депозитов, не будут стоить ничего. Самым надежным активом станут