Записано в рамках выступления Николаса Кристакиса во время мероприятия NV «Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем». Модерировал встречу президент KSE Тимофей Милованов.

Люди встроены в социальные сети, и эти сети подчиняются вполне определённым математическим, биологическим и социальным законам. Всё чаще в эти сети мы начинаем внедрять искусственных агентов — будь то онлайн-боты или физические роботы вроде автономных дронов.

Они могут принимать любую форму: беспилотные автомобили на дорогах, движущиеся среди обычных водителей; кассы самообслуживания в магазинах; человекоподобные роботы в быту; онлайн-ассистенты и цифровые боты в наших телефонах, очках и других устройствах. Эти технологии взаимодействуют с нами на равных, как если бы они тоже были людьми.

Но лично меня интересует не тот ИИ, который распознаёт рентгеновские снимки или оптимизирует работу фабрики. Меня интересует тот ИИ, который ведёт себя как человек, — тот, который вовлечён в социальную систему наравне с настоящими людьми.