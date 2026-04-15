О новейшем фашизме

И Муссолини, и Гитлер были относительно молодыми политиками для своего времени, и вели за собой еще более молодых — двадцатилетних. Это была идеология тех, кто хотел уничтожить настоящее ради будущего

Реклама

Фашизм сегодняшний является идеологией стариков. И Путин, и Трамп — старцы, которые знают, что будущего у них нет. Поэтому они стремятся уничтожить будущее ради настоящего.

Правы те, кто говорят, что у Трампа нет стратегии, — но особенность в том, что Трамп это считает своим плюсом, а не минусом. Он ухватывает время, в котором инфорелигия вечного настоящего совпадает с его старческим презрением к будущему. Он стремится превратить свое собственное отсутствие будущего в свое преимущество. Поэтому «again» из его лозунга — это не о будущем, а о вечном настоящем.

«Again» из его лозунга — это о вечном настоящем

Путин тоже — хоть и по-своему — цементирует Россию как страну без будущего. Он превращает российский апокалиптизм в апокалипсис сегодня, а не завтра. Он хочет погрузить своих врагов в ощущение конца света здесь и сейчас, и именно в этом «вечном возвращении одного и того же ада» он верит, что может победить

Европа живет, по большей части, ностальгией и памятью, и имеет очень ограниченную способность мыслить о будущем и мечтать о нем. От того, сможет ли она вернуть себе мышление о будущем, зависит ее будущее, простите за тавтологию).

Китай, напротив, живет с четким ощущением, что он будущее уже добыл, что он в будущем победил, что будущее будет китайским. Возможно, эта самоуверенность станет его проблемой, но пока это его преимущество

Мы, украинцы, в основном верим в будущее, хотя совсем не понимаем, каким оно будет. Пока у нас силен инстинкт будущего — точнее, инстинкт отвоевывания себе права на будущее. Возможно, сегодня это и является нашей главной силой в борьбе с Россией. И вообще в борьбе с новейшим фашизмом вечного настоящего.

Реклама:

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора