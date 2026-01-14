Фрэнсис Фукуяма

Фрэнсис Фукуяма

Американский философ, политический экономист

Ужасный сигнал миру. Что делать, чтобы Венесуэла не превратилась в Афганистан

14 января, 17:21
NV Премиум
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Крупномасштабные инвестиции требуют политической стабильности — а это то, чего Трамп гарантировать не может

После того, как США вторглись и оккупировали Афганистан и Ирак, я несколько лет изучал проблему «строительства нации». Вашингтон спровоцировал крах двух государств — и его внешнеполитические цели не могли быть реализованы без создания хотя бы минимально жизнеспособных режимов взамен. Но уже тогда было понятно: у американских политиков практически не было понимания, как это сделать.

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Главный вывод этих исследований заключался в том, что как государственное строительство, так и его более амбициозный аналог — строительство нации — представляют собой длительные и дорогостоящие процессы, требующие значительной поддержки со стороны местного населения. Не менее важно и то, что американская публика, как правило, не имела терпения, необходимого для того, чтобы доводить эти проекты до конца — целевые страны оставались разрушенными и нестабильными.

Я перестал работать над этой проблемой, когда стало понятно, что

Теги:   Венесуэла Ирак Афганистан Дональд Трамп Фрэнсис Фукуяма

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