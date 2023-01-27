Наступление из Беларуси отменяется? О чем говорят последние заявления Лукашенко 27 января, 18:03 Эксклюзив NV Пакт о ненападении, который озвучил Лукашенко — это очередная фантазия Лукашенко (Фото:REUTERS)

Хочет ли Лукашенко введение белорусских войск в Украину?

Пакт о ненападении, который озвучил Лукашенко — это очередная фантазия Лукашенко. Ему бы очень хотелось выйти из этой ситуации сухим, он не хочет утопать вслед за российским кораблем. Поэтому он попытается как-нибудь придумать для себя очередные пути для ухода от ответственности. Пакт о ненападении — это такая попытка продать белорусскому народу, а прежде всего — украинскому, мол, Лукашенко не соагрессор, не враг, не преступник, а он такой миротворец.

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Ясно, что никакого пакта с ним не может быть, пока он позволяет размещать российские войска на белорусской территории, тренировать их, чтобы потом бомбить украинские города и села. И ни одного пакта, никаких условий с ним не может быть заключено только потому, что он незаконный, нелегитимный. В 2020 году он проиграл выборы и сейчас удерживает власть уголовным образом с нарушением белорусской конституции и международных норм.

Россия хочет держать Лукашенко насколько это возможно. Этот статус выгоден и Лукашенко, и Путину. Хочет ли Лукашенко введения белорусских войск в Украину? Я думаю, что нет, потому что это сразу обернется для него трагически. Хочет ли Россия ввода белорусских войск в Украину? Я думаю, что тоже нет, потому что это не изменит ситуацию на фронте, но создаст много проблем и Лукашенко, и Путину.

Им сейчас выгодно использовать Беларусь в качестве такого большого барака для тренировки своих войск, для ремонта своей техники, для создания постоянного давления на Украину, чтобы оттянуть украинские Вооруженные силы от востока, где идут настоящие боевые действия.

Этот страх в Лукашенко живет

А эта тысяча километров общей границы между Украиной и Беларусью растягивает все эти силы. И эти все вбросы, что сегодня начнется нападение или завтра, в первую очередь преследуют информационные цели. Мы видим, что Россия финансово поддерживает Лукашенко, позволяет ему обходить санкции Запада, поэтому нужно очень быстро закрывать лазейки. И тоже Россия отсрочила выплату долга лукашенковского.

Он должен выплачивать миллиарды долларов в 2023 году, Россия отсрочила это до 2028−2033 года. Почти на 10 лет Лукашенко дали карт-бланш, чтобы он мог как-то удержать свою власть, накормить своих пособников, свои вооруженные силы и выполнять роль такой буферной зоны между странами НАТО и Россией.

Лукашенко сейчас продает такую идею, что благодаря ему война не пришла в Беларусь и это удерживает аппарат от побега, от саботажа. Как только будет изменен статус-кво, сразу начнут убегать. Такие же близкие к Лукашенко люди. Мы это помним в феврале: за два года не было столько переходов на нашу сторону, столько контактов с представителями режима и силовиками, как после начала войны. Люди увидели, что Лукашенко вовлекает Беларусь в войну и начали быстро искать себе пути отхода.

Лукашенко это помнит, поэтому сейчас пробует успокоить Беларусь, мол: все будет хорошо, Украина нам враг, но все будет хорошо. Я у власти, поэтому белорусские войска не пойдут. Но мы знаем, что не Лукашенко решает это, это будет решать Россия. В первую очередь, когда Путин прикажет, у Лукашенко не будет много выбора. Относительно ответных обстрелов: я думаю, что это до всех уже дошло. Сейчас находится на границе с Украиной попавшая под обстрелы брестская бригада.

Любое вмешательство белорусских войск это сразу, вся стабильность, весь карточный дом лукашенковского режима развалится на глазах. Даже не через недели или месяцы, а через часы. И этот страх в Лукашенко живет, он это понимает. И потому сейчас между каплями дождя попытается как-то балансировать, маневрировать и отходить.

Сейчас около 12 тысяч находящихся на тренировке в Беларуси российских военных — в основном это мобилизованные из России в течение последних двух-трех месяцев. Некоторые уже прошли эти тренинги, эти учения и поехали на фронт, на границу с Луганской областью в основном или на оккупированную территорию. Но они уезжают без оборудования, недостаточно тренированные, их просто посылают на войну как мясо. Уже прибывают новые мобилизованные. Как правило, русские военные держат отдельно от белорусских, потому что россияне не доверяют ни белорусским офицерам, ни солдатам вообще.

Миф, что белорусская армия поддерживает российскую целиком — это не совсем так. Они используют инфраструктуру, технику, аэродромы, ремонтные заводы, но белорусы этого не поддерживают. Также из Беларуси вывезли минимум, это данные подтверждены, 200 единиц бронированной техники, в том числе танки, около 110−120 — это танки. Вывезли много ракет, которыми уже отстреляли россияне по Украине с разных территорий. Запусков с белорусской территории с 6 октября не последовало. В том числе потому, потому что нечем стрелять, некому стрелять. Но это не значит, что запуск не состоится.

Еще много российских самолетов МиГ-ов есть на белорусской территории: они прилетают, улетают, тренируются. Что изменилось? Они переоборудовали часть МиГ-ов на несение Кинжала и возможное применение этих Кинжалов. Мы не знаем, сколько Кинжалов есть у них в боевом состоянии, готовых к использованию, но есть такой риск. Чтобы накопить достаточно влияния, чтобы вести какую-нибудь наземную операцию, нужно два-три месяца минимум.

Это не вопрос сегодняшнего дня. Если бы они сейчас начали накапливать, то только к марту или апрелю было бы достаточно сил. Но Украина гораздо лучше подготовлена, белорусские партизаны гораздо лучше подготовлены. Поэтому, когда такая попытка будет происходить, сопротивление будет гораздо больше, даже чем это было в начале войны.

Полную версию интервью с Франаком Вячоркой читайте здесь

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