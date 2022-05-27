Голод будет? Краткий ответ — нет, но для Украины все плохо 27 мая, 17:13 Цей матеріал також доступний українською

А для более длинного ответа — давайте вместе со мной почитаем умные статьи

В этот раз читаем Bloomberg, который рассказывает нам об анализе профессора Гарварда Питера Тиммера, он занимается проблемами продовольствия в мире уже 30 лет. А также несколько материалов из The Economist — они об этом пишут сейчас очень много.

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Главное содержание статьи профессора Гарварда вот такое: Если страны не начнут паниковать (как они массово сделали в похожей ситуации в 2008 году), то никакого голода не будет.

Паника — это значит что:

1) Большие страны запрещают экспорт своей продукции сельского хозяйства;

2) Пытаются везде, где возможно в мире, скупить еду и положить в запасы у себя в стране.

Главный урок 2008 года: не пугайте рынок — и тогда все будет (относительно) хорошо. В тот раз свои рынки закрыли Индия (больше миллиарда) и Вьетнам (90 млн) — паника перекинулась на Филиппины (110 млн) — и все стало ужасно.

Он рассматривает ситуацию в странах Азии (там, где живет больше всего населения мира, — именно в Азии производят и потребляют более 90% всего риса в мире). И он пишет что:

1) Все эти страны выучили уроки из 2008 года и сделали у себя огромные запасы риса;

2) Все пишут, что цены на пшеницу, кукурузу и сою резко выросли и уже выше, чем в 2008 году, а вот цены на рис намного ниже тех уровней и вообще крайне стабильны;

Аргентина, Америка, Канада просто займут место Украины

3) Рис и пшеница очень легко заменяют друг друга, поскольку в основном из них делают муку, а затем лапшу.

Профессор добавляет, что риса сейчас настолько много и он дешев, что если страны Азии переключатся с пшеницы на рис — это «сэкономит» мировому рынку 30−40 млн тонн пшеницы. Напоминаю, сейчас в Украине ждет примерно 25 млн тонн зерна, которое не могут вывезти из-за блокады портов.

Если такое произойдет, профессор ожидает, что цена на рис вырастет на 10% (максимум, в самом плохом варианте — на 20%), но все это точно не голод.

Только если будет закрытие рынков и паника, тогда азиатские страны могут своим поведением вызвать реальный голод в Африке. Потому что там только импорт зерна.

Но как обычно: голод будет только, если несколько стран поведут себя глупо. И как обычно — капитализм и свободный рынок всех спасает и все выравнивает.

И еще есть зеленые — как же мы о них забудем? Оказывается, 10% зерна в мире идет на биотопливо и 18% растительного масла идет на биодизель. Все — чтобы меньше добывать нефти (бороться то есть с изменением климата). Во всем этом есть огромная проблема государственных субсидий и ограничений: если развитые страны быстро пересмотрят свои правила, то вообще никакого голода не должно быть нигде. Франция это уже сделала, думаю, и другие скоро последуют.

Есть, конечно, еще важная проблема — рост цен на удобрения (в разы причем!). Но важно — дефицита удобрений нет, просто они стали намного дороже. Это тоже перейдет в рост цены на конечный продукт.

А что для Украины? А для нас очень все это плохо. Поскольку вы уже поняли что это рынок — все, скорее всего, будет беспощадно — на этот год больше площадей засеют пшеницей Бразилия, Аргентина, Америка, Канада — и просто займут место Украины (и частично России тоже) на мировом рынке. Например, в первые два месяца 2022 года Бразилия экспортировала больше пшеницы, чем за весь прошлый год. И это еще до войны!

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