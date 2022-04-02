Дилемма Лукашенко. Вступит ли Беларусь в войну России против Украины 2 апреля, 12:36 Цей матеріал також доступний українською

На белорусского диктатора оказывают давление, чтобы он присоединился к войне Путина против Украины

Продолжают ходить слухи о возможном вступлении Беларуси в войну России против Украины.

Однако в то время как диктатор страны Александр Лукашенко все больше обязан Владимиру Путину и уже многое сделал для обеспечения возможности российского вторжения, остаются серьезные вопросы относительно готовности белорусских вооруженных сил присоединиться к войне, которую многие в этой стране воспринимают без особого энтузиазма.

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Режим Лукашенко уже напрямую вовлек Беларусь в украинский конфликт. Российские военные используют белорусские аэродромы в Барановичах, Лиде, Лунинце, Мачулищах и Гомеле для бомбардировки Украины, а ракеты были запущены по украинским целям с белорусских объектов вблизи Мозыря и Калинковичей. К тому же, большое количество российских войск и военной техники размещено на белорусских базах и использует белорусские автомобильные и железные дороги, чтобы добраться до Украины.

Несмотря на значительную поддержку в путинской войне, Лукашенко продолжает публично настаивать на том, что белорусские военные не участвуют в боевых действиях. Вместо этого он выдвинул ряд абсурдных утверждений о том, что именно Беларусь должна опасаться «украинской эскалации».

Очевидное нежелание Лукашенко присоединиться к вторжению в Украину может отражать обеспокоенность Минска возможностью мятежа или дезертирства, если белорусские войска получат приказ пересечь границу. Украинские военные сообщили, что большое количество белорусских солдат и командиров уже отказались от участия во вторжении. Ходили даже слухи о том, что целые подразделения не подчиняются приказам присоединиться к боевым действиям в Украине.

Это полностью соответствовало бы белорусскому общественному мнению. Недавний опрос, проведенный британским Chatham House накануне войны, показал, что подавляющее большинство белорусов не хотят, чтобы их страна участвовала в конфликте.

Эта оппозиция подпитывает все более смелые акты сопротивления. С началом войны белорусы начали саботировать железнодорожную сеть страны, чтобы воспрепятствовать переброске российских войск и военной техники в Украину. Сообщается, что в связи с этой деятельностью полиция задержала по меньшей мере четырех железнодорожников и ряд частных лиц. В ответ белорусский спецназ начал охрану ключевой железнодорожной инфраструктуры.

Режим Лукашенко уже напрямую вовлёк Беларусь в украинский конфликт

Белорусские военные хорошо осведомлены о серьезных неудачах, с которыми российские силы сталкиваются в Украине. Укрепление сотрудничества между Минском и Москвой в последние годы привело к тому, что многие называют «военным слиянием» двух стран. В результате белорусы хорошо знакомы с шокирующими масштабами российских потерь в Украине и недостатками так называемой «специальной военной операции» Москвы. Понятно, что это еще больше демотивировало белорусских военных.

Также есть серьезные сомнения в готовности белорусской армии к ведению наступательных операций в Украине. Белорусские войска не имеют опыта действий на враждебной территории, а военная доктрина страны давно ориентирована на оборону. Боевой дух может резко упасть, если неопытные части попадут под обстрел и понесут большие потери в чужой войне.

Отсутствие энтузиазма внутри белорусских вооруженных сил по поводу путинского вторжения в Украину вряд ли стало сюрпризом для режима Лукашенко. Действительно, последние полтора года ведется кампания по отсеву военнослужащих, считающихся потенциально нелояльными. Это сопровождалось систематической работой по продвижению идеологии режима в вооруженных силах страны.

Возможно, вскоре мы увидим, насколько успешными были эти усилия. Поскольку Россия несет серьезные потери среди военнослужащих и изо всех сил пытается их восполнить, Путин теперь оказывает давление на Лукашенко, чтобы он предоставил столь необходимые войска и помог Москве вернуть военную инициативу в Украине.

В данный момент белорусский диктатор пытается занимать выжидательную позицию, при этом размещая подразделения своих вооруженных сил вдоль границы с Украиной и предлагая услуги в качестве потенциального миротворца. Однако, учитывая почти полную зависимость Лукашенко от Кремля, большинство наблюдателей считают, что в конечном итоге он будет вынужден вступить в войну и проверить лояльность своих войск.

После массовых протестов, последовавших за сфальсифицированными президентскими выборами в Беларуси в августе 2020 года, Лукашенко стал все больше зависеть от постоянной поддержки Кремля. Признавая эту зависимость, он позволил России резко расширить свое военное, экономическое и политическое присутствие в Беларуси.

Нынешняя позиция Лукашенко резко контрастирует с его прежним геополитическим балансированием, когда он укреплял прочные связи с Россией, в то же время взаимодействуя с западным миром в качестве противовеса Москве. На ранних этапах нападения России на Украину после захвата Крыма весной 2014 года и военной интервенции на Донбассе на востоке Украины Лукашенко открыто критиковал имперские амбиции Путина и пообещал не принимать участия в российской агрессии против Украины. Подобная риторика теперь стала далеким воспоминанием, поскольку белорусский лидер публично поддерживает ревизионистскую повестку дня Москвы.

Лукашенко в настоящее время сталкивается с последствиями своей политики складывания всех яиц в одну корзину. Когда он согласился использовать свою страну в качестве платформы для ведения войны против Украины, вся его стратегия, похоже, была основана на предположении, что Россия победит в течение нескольких дней. Это позволило бы известному своей хитростью Лукашенко выйти победителем в качестве ближайшего союзника Путина, избегая при этом какой-либо активной роли в боевых действиях. Вместо этого его покровитель теперь подталкивает его к тому, чтобы задействовать собственные силы и принять непосредственное участие в разворачивающейся военной катастрофе.

Белорусский диктатор прекрасно понимает, что его войска могут не выполнять приказы воевать в Украине. Он также признает, что потеря поддержки военных может еще больше подорвать его и без того уязвимое положение на внутреннем фронте. Если белорусские военные будут убиты в Украине или выступят против режима, общенациональное протестное движение, впервые вспыхнувшее в августе 2020 года, может возродиться. Тем не менее, если затруднительное положение Путина продолжит ухудшаться, и он будет настаивать на военной поддержке со стороны Беларуси, у Лукашенко в конечном итоге не останется иного выбора, кроме как подчиниться.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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