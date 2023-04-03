Буданов придет и всех подорвет 3 апреля, 18:04

Чем жила страна 3 апреля 2023 года

● Буданов придет и всех подорвет. Россия обвинила в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского спецслужбы Украины — именно такое заявление сделал национальный антитеррористический комитет РФ. Там также рассказали, что украинцы якобы привлекли к «теракту» представителей Фонда российского оппозиционера Алексея Навального, ведь задержанная сегодня по подозрению в причастности к взрыву 25-летняя Дарья Трепова является «активной сторонницей» этого Фонда.

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2 апреля Татарского взорвали в питерском кафе Стрит-бар (там он проводил «творческий вечер»), принадлежащем спонсору ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. Трепова, будто бы, спрятала взрывчатку в статуэтке, которую она подарила пропагандисту, и ушла из заведения.

● Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) — российский пропагандист, военкор, известный своими антиукраинскими высказываниями, родом из Макеевки. Он оправдывал нападение России на Украину, а также заявлял о том, что Россия «всех победит, всех убьет, всех, кого надо, ограбит». С 2011 года он пребывал в тюрьме в Горловке за грабеж, но после российского вторжения в 2014 году скрылся и начал воевать против Украины.

● Убийство пропагандиста Татарского, вероятно, является частью большой схемы эскалации внутренних конфликтов в РФ с участием Евгения Пригожина и его ЧВК Вагнера. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW). Пропагандист много чем занимался, но среди многих других российских «военкоров» ничем особо не выделялся, и, похоже, не был целью, заслуживающей особого внимания со стороны Киева. Убийство Фомина-Татарского может быть свидетельством того, что терпимость Путина к этим «вооенкорам» в целом ослабевает, но оно также могло быть следствием близости Фомина к Пригожину, предположили в ISW. Там рассказали, что незадолго до взрыва в кафе Татарский посетил другое мероприятие. И есть вероятность, что нападение было намеренно инсценировано в помещении, принадлежащем Пригожину.

«Убийство Фомина могло быть задумано как предупреждение Пригожину, который все чаще ставит под сомнение основные положения Кремля о войне в Украине и даже косвенно сигнализирует о своем интересе к президентству в России, то ли в конкуренции с Путиным, то ли в качестве его преемника», — добавили. аналитики.

● «Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране», — сказал Зеленский, когда его попросили прокомментировать убийство Фомина-Татарского.

● Зеленский посоветовал россиянам бежать, пока есть такая возможность. У оккупационных войск РФ еще есть время уйти до начала контрнаступления ВСУ, иначе они будут уничтожены. Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время поездки в село Ягодное Черниговской области (это там оккупанты 27 дней удерживали почти 400 местных жителей заложниками в подвале). Глава украинского государства заверил, что Украина освободит все свои территории, оккупированные РФ, но не назвал точных сроков.

● Путина убьют? Российский диктатор может быть убит, чтобы прекратить войну против Украины, заявил экс.глава ЦРУ Джеймс Олсон. В интервью британскому таблоиду The Sun он отметил, что если Путин останется у власти, он никогда не откажется от войны, поэтому путь к ее окончанию — это его убийство или свержение. «Все идет совсем не так хорошо. Я считаю, что Путин сейчас находится в безвыигрышной ситуации. Я считаю, что он будет отстранен от власти или его убьют. Я бы не исключал убийства. Я думаю, что вполне вероятно, что некоторые патриотически настроенные россияне решат, что им нужно устранить Путина. И это будет конец войны», — сказал экс.глава ЦРУ.

Олсон напомнил, что Россия в войне против Украины несет колоссальные потери.

● Более 175 тыс. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 610 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты РФ достигли 175 160 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3619 (+1 за сутки), боевых бронированных машин — 6993 (+7), артсистем — 2694 (+7), РСЗО — 527 (+0), средств ПВО — 280 (+1), самолетов — 306 (+0), вертолетов — 291 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2262 (+13) и многое другое.

● Оккупационная армия РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки Силы обороны отразили более 70 атак. Как сообщил Генштаб в утренней сводке, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

● Пригожин соврал о захвате Бахмута. Российские оккупационные войска не захватывали полностью город Бахмут, несмотря на недавнее заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали. Как пояснил Reuters Сергей Череватый, представитель Восточной группировки войск ВСУ: «Бахмут — украинский, и они ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого».

● Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, и опроверг фейк РФ о «захвате» города. «Враг ослабевает и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов», — подчеркнул он.

● В Донецкой области Силам обороны Украины удалось улучшить тактическое положение — защитники заняли определенные стратегически важные позиции. Об этом сообщил Алексей Дмитрашкивский, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления. По его словам, оккупационные войска РФ продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях, пытаются сосредоточить силы, но им ничего не удается.

● Зеленский поедет в Польшу. Президент Владимир Зеленский 5 апреля приедет с официальным визитом в Польшу. Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач рассказал, что украинского лидера пригласил президент Анджей Дуда. Гость встретится с поляками и украинцами в Королевском замке в Варшаве. По словам Пшидача, на встречу смогут прийти все желающие.

● Еврокомиссия через полгода начнет переговоры о вступлении Украины в ЕС? Еврокомиссия в мае представит обновленную информацию о статусах вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии. Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк. Он написал в Twitter, что соответствующий отчет о расширении должен появиться в октябре — через шесть месяцев. «Но рабочее предположение уже сейчас: рекомендация начать переговоры о вступлении [в ЕС] с Украиной и Молдовой и предоставление статуса кандидата для Грузии», — уточнил журналист.

● Киев сегодня посетили вице-канцлер Германии Роберт Хабек (провел переговоры, посвященные сотрудничеству по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины) и генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич (обсудила привлечение к ответственности российских военных преступников).

● Победа и затем членство. Украина станет членом НАТО, но при одном важном условии. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передала из Брюсселя (там проходит саммит министров иностранных дел стран-членов) корреспондентка NV. «Позиция НАТО не меняется. Она состоит в том, что Украина станет членом Североатлантического союза. В то же время мы все должны понимать, что основное внимание сейчас уделяется тому, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство Европы. Потому что без того чтобы Украина победила как суверенная независимая страна, весь вопрос членства потеряет свою актуальность», — отметил он.

● Будапешт не помешал. Сегодня и завтра в Брюсселе состоится заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Киев примет в нем участие впервые с 2017 года (до того этому упорно препятствовала Венгрия). По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, во время визита министр Дмитрий Кулеба проведет важные переговоры в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле. Также он обсудит шаги по усилению обороноспособности Украины, в том числе новые поставки вооружения и производство боеприпасов, усиление санкционного давления на Россию, создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и гуманитарную помощь.

● НАТО надвигается на РФ. 4 апреля Финляндия официально станет 31-м членом НАТО. Об этом во время пресс-конференции заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, это будет «выдающийся день» для безопасности Финляндии, стран Северной Европы и НАТО в целом.

Немного «духовных» новостей:

● Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о незаконном удержании религиозных святынь в связи с тем, что представители УПЦ МП не пустили комиссию Минкульта на территорию Киево-Печерской Лавры (которую «московский патриархат» должен освободить, но не хочет этого делать).

И напоследок:

● Освобождение 12 пленных. Украина вернула из плена российских оккупантов десять военнослужащих (солдаты и сержанты, захваченные в боях у Бахмута, Опытного и Орехово-Васильевки Донецкой области, а также в районах Кременной и Краснопоповки на Луганщине) и двух гражданских (с Харьковщины и из Мариуполя). Пятеро из освобожденных имеют тяжелые ранения. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уточнил, что украинцев удалось освободить после репатриации тяжелораненых и тяжелобольных российских оккупантов, которую Украина провела 24 марта.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.