Буданов собирался взорвать Москву? 24 апреля, 18:09 NV Премиум

Чем жила страна 24 апреля 2023 года

Буданов собирался взорвать Москву? В годовщину полномасштабного российского вторжения Украина планировала провести массированные удары по Москве, но отказалась от них по просьбе США. Об этом написала The Washington Post. Издание (со ссылкой на секретный доклад Агентства нацбезопасности США) пояснило, что начальник ГУР Кирилл Буданов приказал одному из своих офицеров «готовиться к массированным ударам 24 февраля... с использованием всего, что есть у ГУР». Чиновники в Вашингтоне тайно наблюдали за планами украинцев, а в Белом доме опасались, что атаки внутри России могут спровоцировать агрессивный ответ Кремля.

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22 февраля, за два дня до годовщины, ЦРУ распространило новый секретный доклад: ГУР «по просьбе Вашингтона согласился отложить удары» по Москве. Эта информация стала частью массива секретной информации, которая недавно появилась в Сети. Однако в них не объясняется, кто именно вмешался и почему украинцы согласились отменить атаки.

Документы также указывают, что американская разведка следит за коммуникациями Буданова, что, похоже, не является новостью для него самого.

В сегодняшнем тексте будет много Буданова:

Украина приближается к знаковой битве. Ситуация, сложившаяся сейчас, и темпы поставок оружия от Запада убеждают Кирилла Буданова, руководителя ГУР, что весной Украина приближается к «знаковой битве для новейшей истории» (подобную оценку он давал и раньше, а сейчас, по его словам, еще больше убедился в собственной правоте). В ходе контрнаступления Украина сможет вернуть «достаточные площади» оккупированных Россией территорий, заявил главный военный разведчик РБК-Украина. Он добавил, что все готовятся к наступлению, а его начало и результат можно будет увидеть спустя некоторое время.

Глава ГУР отметил, что обсуждение контрнаступления в СМИ и обществе «в определенной степени усложняет» процесс, но также имеет обратный эффект, воздействуя на врага. Он объясняет: россияне отслеживают сообщения о неизбежном наступлении и «боятся».

Президент Владимир Зеленский заявил Al Arabiya, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. «Я не могу назвать ситуацию хорошей, но мы боремся. Мы сильнее, чем были год назад», — сказал он.

Кирилл Буданов объяснил, что Россия приостановила массированные удары по Украине, дабы накопить запас ракет для срыва наступательной операции ВСУ. Враг, по его словам, будет пытаться бить ракетами по группировкам войск, которые начнут формироваться.

Уже началось? 23 апреля в своей аналитике американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские силы накануне заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Они, мол, находятся на позициях на берегу Днепра к северу от Олешек (7 км к юго-западу от Херсона), продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе E97, а также к западу от Дачи (10 км южнее Херсона). Аналитики ссылались на геолокации с фото и текстовые сообщения, которые публиковали российские военные блогеры.

В ОК Юг призвали соблюдать информационную тишину на фоне сообщений о возможном переходе ВСУ на левый берег Днепра на Херсонщине. Но не стали опровергать или подтверждать информацию ISW о переходе ВСУ через Днепр.

Обнародование информации о занятии украинскими военными позиций на левом берегу Днепра привело к активизации и усилению российских обстрелов, в результате которых есть пострадавшие среди мирных жителей и разрушено около 30 домов. Такое заявление сделала Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра оперативного командования Юг.

Небольшой плацдарм, который появился не вчера. «На самом деле информация о том, что украинские Вооруженные силы заняли небольшой плацдарм на левом берегу Днепра, появилась в открытых источниках еще раньше. Речь идет о небольшом действительно плацдарме, если я не ошибаюсь, к югу от Херсона уже на левом берегу Днепра», — пояснил Radio NV Сергей Рахманин, депутат ВР и представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Он добавил, что известие о занятии плацдарма на левом берегу Днепра положительное, но воспринимать его «как огромную позитивную новость» не стоит.

С наступлением еще ничего непонятно, а вот на Западе все громче звучат мнения тех, кто сомневается в его большом успехе:

Прогноз негативный. Заместитель редактора The Guardian Саймон Тисдалл опубликовал статью, в которой предполагает, что после контрнаступления ВСУ ситуация на поле боя и союзники подтолкнут Украину к перемирию и замораживанию боевых действий. Автор допускает, что контрнаступление будет успешным, но российские войска сохранят частичный контроль над оккупированными Донбассом и Крымом.

В таком случае союзники Украины на фоне огромных разрушений, больших российских потерь, критической нехватки украинской живой силы, оружия и техники начнут давить на Киев для прекращения огня «путем переговоров или длительного перемирия». Также более настойчиво «в игру вступит Китай».

Тисдалл предположил, что Россия согласится на прекращение боевых действий, Украина сохранит «примерно 85% своих территорий», а диктатор Владимир Путин останется у власти. Российские террористы прекратят ракетные обстрелы, начнется восстановление Украины и возвращение беженцев, но возвращение всех территорий придется отложить.

Кремль не меняет поведения. Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин и российское военное руководство пытаются убедить кремлевского диктатора перейти к обороне перед потенциальным украинским контрнаступлением. Они даже частично наладили напряженные отношения между собой. Но Путин продолжает настаивать на наступлении. Такие выводы приводит уже в сегодняшнем отчете ISW.

Враги продолжают долбить Донбасс. Оккупационные войска РФ сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего Силы обороны отбили около 60 атак. Как сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

«Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт боевых действий и даст российским силам и Вагнеру шансы захватить больше наших земель», — сказал Владимир Зеленский Al Arabiya.

ВСУ не только обороняются, но и контратакуют. На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои, ситуация напряженная, но контролируемая. Украинские бойцы в городе осуществляют не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Об этом рассказал командующий Восточной группировки войск Александр Сырский, который сам находится в районе Бахмута.

Российские оккупационные войска так ожесточенно «бьются» за Бахмут, поскольку это единственный город, где у них хоть что-то удается, считает руководитель ГУР Кирилл Буданов.

А еще Буданов рассказал: Украина ведет переговоры по обмену пленными с Россией в формате «всех на всех» и уже приближается к тому, чтобы это произошло.

И вражеской злой кровью. За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 660 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составили 187 087 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3683 (+8 за сутки), боевых бронированных машин — 7139 (+8), артсистем — 2849 (+12), РСЗО — 539 (+0), средств ПВО — 289 (+0), самолетов — 308 (+0), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2413 (+11) и многое другое.

ВСУ атаковали Севастополь? В ночь на 24 апреля так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот РФ отразил атаку надводных беспилотников на город. Мол, обезвреживание дронов произошло на внешнем рейде, а потому объекты в Севастополе не получили повреждений.

Но очевидцы обнародовали в соцсетях видео, на котором зафиксировано поражение одной из целей. И это вовсе не «внешний рейд», — судя по геолокации, начиненный взрывчаткой беспилотник сумел пройти аж до Стрелецкой бухты. Во во что именно он попал — пока не установлено.

Юрий Игнат, представитель Воздушных сил Украины, комментируя эту информацию, пояснил: «Обычные беспилотники, которые движутся по водной поверхности — это достаточно непростая цель, которую трудно поразить. Поэтому средства современного ведения боя с использованием БПЛА различных типов будут наращиваться». Однако, по его словам, к сожалению, чаще применяет подобные аппараты и Россия.

Уже упомянутая выше Наталья Гуменюк из ОК Юг заявила, что Крым ждет «сезон бавовны». По ее словам, оккупантам необходимо привыкать к звукам воздушной тревоги на полуострове.

В России сообщили о падении беспилотника с 17 кг взрывчатки. Дрон обнаружила местная жительница в лесном массиве неподалеку от подмосковного Ногинска.

Зеленский готовит новые события. Украина ведет подготовку нескольких важных международных событий. Это поможет увеличить количество военной помощи, пояснил президент Владимир Зеленский. «Почти ежедневно соответствующая коммуникация с партнерами, соответствующие задачи для нашей дипломатии. Совещания, разговоры, встречи. И я благодарю всех, кто привлечен к такой подготовительной работе», — сказал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал своих коллег в ЕС ускорить поставки оружия и артиллерийских боеприпасов Украине — от темпов и объемов «зависит безопасность Европы». Об этом он заявил на Совете министров иностранных дел ЕС.

Китай оправдывается. После скандальных заявлений посла КНР во Франции Лу Шае, который подверг сомнению суверенитет бывших советских республик, МИД Китая заявил, что на официальном уровне уважает их независимость. По словам пресс-секретаря ведомства Мао Нин, Пекин уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и придерживается целей и принципов Устава ООН. Позиция страны по Крыму также не изменилась — Китай заявлял, что официально не признает оккупированный Россией полуостров ее частью.

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США раздражены Макроном. Власти США недовольны инициативой президента Франции Эмманюэля Макрона по урегулированию войны РФ против Украины при посредничестве Китая. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, Белый дом был раздражен тем, что Макрон предложил свой план без консультаций с союзниками.

Диктаторы будут делить мир? 25 апреля министры обороны Турции, РФ, Сирии и Ирана встретятся в Москве, рассказал турецкий министр обороны Хулуси Акар. По его словам, турецкий, российский и сирийский министры обороны и руководители разведки уже организовали рандеву в Москве 28 декабря прошлого года и решили продолжить. «Позже состоялся обмен мнениями относительно участия Ирана в этих встречах. Это было одобрено соответствующими органами, — добавил Акар. — Наша цель — решить проблемы путем переговоров и как можно быстрее принести мир и спокойствие в регион», — заявил он.

За последние шесть месяцев Иран доставил в Россию более 300 тыс. артснарядов и около миллиона патронов на грузовых кораблях — через Каспийское море. Об этом написала The Wall Street Journal.

Украинский агроэкспорт ограничивают. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис провел переговоры с представителями пяти стран Евросоюза по импорту агропродукции из Украины. Консультации с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией продолжатся на уровне министров сельского хозяйства.

Со стороны Еврокомиссии есть готовность пойти на уступки. В частности, могут расширить список товаров, импорт которых будет запрещен из Украины. Сейчас ЕК согласилась только на запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

И напоследок:

12-летка будет не завтра. Переход на 12-летнюю систему школьного образования запланирован в законе на 2027 год. Он должен произойти в рамках реформы Новой украинской школы, рассказал министр образования и науки Оксен Лисовый.

Лисовый пояснил: чтобы сделать переход, необходимо принять утвержденный государственный стандарт о профильной старшей школе — сейчас его только разрабатывают. Также изменения потребуют немалых средств, которые в нынешнем бюджете не предусмотрены. Поэтому на 2024 год новшеств сейчас не планируют.

Помните, что принесло вчера, живите сегодняшним днем и верьте в будущее — свое и страны.