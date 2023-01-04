Два прогноза от Буданова: на весну и на смерть Путина 4 января, 18:57

Чем жила страна 4 января 2022 года

● Прогноз от Буданова: в марте будут самые ожесточенные бои. Боевые действия в марте будут «самыми ожесточенными», предполагает Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны. Как он объяснил телеканалу ABC News, весной Украина планирует серьезное наступление. «Тогда [мы увидим больше] освобожденных территорий и окончательное поражение Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса», — отметил Буданов.

Видео дня

Он подчеркнул, что цель Украины — выйти на границы 1991 года. «И мы ее достигнем», — добавил Буданов.

● Президент Владимир Зеленский считает, что страна-агрессор Россия попытается изменить ситуацию в войне и отложить свое поражение.

● Путин очень скоро умрет. Российский диктатор болен раком, заявил в том же интервью Кирилл Буданов. Он убедительно ответил на вопрос, действительно ли Путин смертельно болен. «Он уже очень давно болен. [на вопрос о том, когда умрет Путин ] Я думаю, очень скоро. Я надеюсь… Мы полагаем, это рак», — сказал руководитель военной разведки.

● Минус 720 оккупантов. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 720 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют около 108 910 военных.

Кроме того, враг потерял: танков — 3038 (+2 в сутки), боевых бронированных машин — 6106 (+6), артсистем — 2039 (+6), РСЗО — 424 (+0), средств ПВО — 215 (+1), самолетов — 283 (+0), вертолетов — 270 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1842 (+3) и многое другое.

● Их избили, но они продолжают. Украинским военнослужащим удалось сорвать планы оккупантов по захвату Соледара и окружению Бахмута в 2022 году. Однако россияне не отказались от намерений захватить всю Донецкую область. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

● Оккупанты сосредоточивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

● Из-за серьезных масштабов потерь артиллерийских систем и бронетехники армия РФ отправляет избыток мобилизованных танкистов и артиллеристов в обычную пехоту, что делает российское войско еще менее боеспособным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) по итогам 3 января.

● Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки: россияне продолжают ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная, тогда как украинские силы продолжали наносить удары по российским логистическим целям в Луганской области; оккупанты продолжают наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки и, возможно, усиливают свою группировку на западе Донецкой области; украинские силы, вероятно, заняли позиции на Большом Потемкинском острове в дельте Днепра на 2 января.

● Проклятые и убитые. Родственники так называемых «мобиков», которым удалось выжить после удара по расположению ВС РФ во временно оккупированной Макеевке, опасаются за их дальнейшую судьбу. Как сообщают Важные истории, по их словам, тех, кто может рассказать о халатности российского командования, повлекшей столь огромные потери, «хотят списать как ненужных свидетелей». «Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-нибудь», — заявила родственница одного из мобилизованных из Самарской области.

Удар по расположению войск РФ в Макеевке был нанесен в новогоднюю ночь, непосредственно во время выступления Путина. В результате ракетной атаки было ликвидировано несколько сотен оккупантов, в основном из числа мобилизованных.

● В британской разведке отметили, что массовая гибель российских оккупантов в результате удара по зданию ПТУ в Макеевка подтверждает непрофессиональные действия армии РФ, которые она демонстрировала в прошлом. В своем сообщении в Twitter ведомство напоминает, что в результате удара здание ПТУ было полностью разрушено, и, только по официальным оценкам минобороны РФ, погибли 89 российских военнослужащих (включая одного полковника).

● Рамштайн поможет. На очередном заседании в формате Рамштайна ожидают «решения по максимальному усилению Украины». «Точно будут сильные новости и решения союзников для усиления наших оборонных потребностей с целью адекватного реагирования на риски эскалации на фронте и потенциальные вызовы», — сообщил Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП и дипломатический советник Владимира Зеленского.

Восьмая встреча в формате Рамштайн должна состояться в январе.

● Эрдоган и его новый раунд переговоров с Зеленским и Путиным. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен сегодня провести телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu в Twitter со ссылкой на пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калина. Пока что (на 18:00) сообщений о том, удалось ли Эрдогану воплотить собственную идею, не появилось.

● США не видят признаков того, что Россия готова к добросовестной дипломатии, и Вашингтон сосредоточится на дальнейшей поддержке Украины на поле боя. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.

● Украина начала процесс исключения РФ из Совбеза ООН. Украина начала процесс делегитимизации пребывания России в составе Совбеза ООН, Киев уже сделал первые шаги в этом направлении и готовится к следующему этапу. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«В конце декабря мы сделали важные шаги для лишения РФ ее статуса постоянного членства в Совбезе ООН и непосредственно членства ООН в целом. МИД привел безупречные доказательства узурпации РФ места в Совбезе в обход процедур, определенных Уставом ООН. Скажу откровенно, в ряде столиц с изумлением узнали факт незаконного пребывания РФ в Совбезе», — отметил министр.

По словам министра, страны уже разделились на три группы по этому вопросу. Первые публично поддерживают тезис о том, что Россия незаконно получила свое место в Совбезе. Вторая категория поддерживает этот тезис, но пока не заявляет о своей позиции публично. Еще ряд стран сейчас изучают документы и поднимают архивы, дабы выяснить все обстоятельства.

● Как воруют в Одессе. СБУ из Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна. Аналитики БЭБ оценивают общий ориентировочный ущерб за 2022 год в 5,2 млрд грн. К схеме причастны более 10 чиновников. Среди них — заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни.

И для финала:

● Киев — самый лучший город. Киев признали почетным лучшим городом в 2023 году. Именно с украинской столицы начинается ежегодный рейтинг лучших крупных городов мира World’s Best Cities, составленный консалтинговым агентством Resonance. Киев представлен в рейтинге без ранжирования и, как отмечают авторы списка, был удостоен звания почетного лучшего города, как «маяк мужества и стойкости».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.