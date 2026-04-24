Чтобы никого не бусифицировать. Какой основной месседж Буданова по мобилизации

Снова взрослым в доме выступает Буданов. В кулуарах форума по безопасности он в очередной раз поднял тему мобилизации. И мне нравится, что он, наверное, единственный, кто по-взрослому говорит эти проблемные вопросы.

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Процесс идет, и главное — что мобилизация не должна останавливаться. Пока идет война — мобилизация должна быть непрерывной, потому что новые люди как раз позволяют отдохнуть на фронте тем украинцам, которые там уже давно. Заменить истощенных или раненых — именно такое должны понимать новомобилизованные воины. И вот об этом основной месседж Буданова — нельзя остановить мобилизацию, она должна продолжаться, пока идет война.

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Относительно негативных аспектов бусификации, то конечно, надо убирать эти позорные случаи. И Буданов также это понимает и говорит, что надо убрать проявления бесчеловечного отношения к людям во время мобилизации.

Как же мы можем изменить процесс мобилизации? В первую очередь, через законные нормы. И для военных нужно увеличивать внимание, обеспечение и логичность службы.

И также Буданов вспомнил о миллионе уклонистов — а их больше. Для них можно сделать жизнь и хуже. Чтобы никого не бусифицировать — надо улучшить жизнь военных и ухудшить жизнь уклонистов. Это идеальная логика, которая не может, а точно даст свои плоды.

И очень хорошо, что из высоких кабинетов говорят о мобилизации, потому что изменения нужны на вчера. Потому что не будет изменений — не будет мобилизации. А как говорит Буданов: «не будет мобилизации — не будет Украины».

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