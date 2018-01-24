Чему учиться, когда твой конкурент — робот

Ежедневно в лентах новостей мелькают статьи о будущем, стремительном изменении мира, образовании, технологиях и навыках, которые нужно освоить, чтобы оставаться на гребне волны. VUCA-мир (volatile, uncertain, complex, ambiguous) — изменчивый, неопределенный, сложный, непредсказуемый — в котором мы сегодня живем, сталкивает нас со сложными вызовами и неоднозначными ситуациями, решение которых требует скорости реакций, определенной гибкости мышления, адаптивности и эмоциональных вложений. Термин VUCA заимствован из военного дела, однако именно он стал сегодня аксиомой и стимулирует все и вся меняться вместе с ним.

Долгое время считалось, что взрослый человек в определенном возрасте останавливается в развитии сознания и дальше происходит только накопление новых знаний и навыков. Но западные ученые-девелопменталисты установили, что, подобно тому, как дети в своем развитии проходят несколько предопределенных стадий, на каждой из которых мышление становится более сложным и утонченным, так же продолжается поэтапное развитие сознания взрослого человека. Но в отличие от детей, достигнув определенного уровня, взрослые развиваются гораздо медленнее и дальнейший рост требует больших усилий.

Сложность и неопределенность окружающего мира становится новой зоной комфорта

Чаще всего профессионала оценивают по уровню и качеству образования, компетенций и опыта — с точки зрения “горизонтальной” наполненности. В то же время упуская такой спектр характеристик как сложность мышления, целостность восприятия мира, способность к обратной связи, эмоциональный интеллект, многогранность опыта — качеств, которые дает “вертикальное” развитие личности. Оба направления развития человека одинаково важны и способствуют целостности и гармонии. Если провести аналогию со стаканом, то знания, которые возникают вследствие “горизонтального” развития, будут его содержимым, в то время как емкость будет отражать уровень сознания человека.

По результатам многолетних исследований американских психологов-девелопменталистов Роберта Кигана, Билла Торберта, Сюзанны Кук-Гройтер и других, в основе проблем современных компаний, государственных систем и межгосударственных отношений лежит тот факт, что уровень сложности мышления, которым владеют лидеры этих организаций, не соответствует сложности задач и вызовов, с которыми они сталкиваются. Это как если взять компьютер, процессор или операционная система которого слишком слабая, чтобы “крутить” сложный софт. Лидер может знать все, чему обучался на MBA программах, что ему рассказывали на конференциях, тренингах, экспертных встречах, но и после всего этого не быть способным воплотить полученные знания на практике. В контексте лидерства уровень развития сознания человека должен соответствовать сложности окружающей действительности.

Всем ли нужно стремиться расти вертикально? Совсем нет. По статистике, более 80% людей не доходят до верхних (постконвенциональных) ступеней развития и вполне счастливы там, где они находятся. Но если вы чувствуете остановку, тупик, кризис — как бы вы это ни назвали, знайте, это может быть ваша точка роста и сигнал двигаться вперед. Вертикальному росту способствует усложнение жизни, выход из зоны комфорта, особые эмоционально окрашенные события, интеграция разных сфер знаний и противоречий, мультикультурное общение, развитие эмоционального интеллекта, соединение со своим внутренним миром. Если вы решите двигаться по этому пути, мир, вещи и события в нем откроются для вас с большего количества перспектив. А это, в свою очередь, даст возможность смотреть на ситуации и задачи, которые стоят перед вами, более целостно. Чем выше ступень развития, тем более тонкое восприятие реальности появляется: возникают новые формы коммуникации с людьми, мышление приобретает большую системность, а сложность и неопределенность окружающего мира становится новой зоной комфорта.

В мире, где искусственный интеллект уже готов заменить нас во многих сферах деятельности, очень важно выбрать вектор собственного развития, чтобы оставаться конкурентным, эффективным и гармоничным человеком. Интересно, какой уровень сознания человека позволит ему не конкурировать с роботами, а творить будущее вместе с ними?

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