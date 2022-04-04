Фотографии из Бучи — это удар по «коллективному Достоевскому» 4 апреля, 09:51 Цей матеріал також доступний українською

Нарратива «жертв режима» и лицемерной формулировки война Путина против Украины, которым некоторые россияне пытаются отгородиться от зверств, которые совершают их соотечественники на нашей земле.

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С начала войны так называемая российская либеральная интеллигенция пытается продвигать идею, что это сумасшедший Путин вдруг напал на Украину, а они об этом ничего не знали и вообще все они — «жертвы режима». На первых страницах мировых изданий изобилуют рассказы «маленьких россиян», которые все время были аполитичными, ходили в Макдональдс и пилили сториз в Инстаграме — тут незаметно вырос тиран и напал на Украину. Они же это осознали, когда у них отняли блага цивилизации и пошли рассказывать по миру, как же несправедливо вводить санкции против них, простых аполитичных россиян.

Здесь хочется вспомнить, что более 70% россиян поддерживают войну России против Украины, а 86% и сейчас в эти дни поддерживают Путина. Да, может, это сфабрикованные цифры, но других у нас нет. А после прослушивания звонков российских военных домой я лично очень верю в правдивость таких цифр.

Наратив «маленьких людей» вначале хорошо использовали и российские военные. Попадая в плен в Украине, они рассказывали, что ехали на учения и ничего о войне не знали. Это даже породило определенную волну веры украинцев в совесть их родственников — мы всячески распространяли эти видео с надеждой на какой-то «марш матерей». Но после обнародованных украинскими спецслужбами телефонных звонков «на родину» и разговоров с теми же матерями и женами об украденных фенах, телевизорах и изнасилованных украинцах, стало понятно, что басням о военных учениях их просто научили командиры. В их широтах это называется «притворяться валенком». Россияне вообще делают это очень убедительно.

Уже упомянутая либеральная интеллигенция своевременно подбросила формулировку «войны Путина против Украины» и некоторым наиболее трусливым европейским политикам, которые не могут отказаться от российского газа и оправдывают себя тем, что они платят «Газпрому», а войну ведет только Путин.

После фотографий из Бучи все будет по-другому. Но не значит, что проще.

Здесь хочется упомянуть, что более 70% россиян поддерживают войну России против Украины

Снимки с телами украинцев в гражданском, разбросанные вдоль дорог в Буче, болезненны не только для нас. Тем россиянам и европейским политикам, которые притворялись валенками и повторяли мантру о «маленьких людях», теперь придется выйти из хронического состояния инфантилизма и взять на себя ответственность за свою аполитичность, свое «мы просто ехали на учения». Это не учения, это реальная жизнь с реальными трагедиями, за которые отвечают конкретные тысячи людей преимущественно с российскими паспортами. Теперь, после этих фото, которые видел весь мир, переложить ответственность только на Путина не получится. Санкции, кстати, это очень действенный механизм принуждения к коллективной ответственности и они должны становиться все более жесткими и массовыми. Ни у одного владельца российского паспорта нет индульгенции от ответственности за действия Путина.

Примечательно, что маленькие инфантильные люди отреагировали на фотографии из Бучи новой мантрой. Нет полной ясности, кто эти люди и как они погибли, — пишут в одном из популярных среди российских интеллектуалов телеграм-каналов. Российская служба BBC, публикуя фото с телами в Буче, четко проводит линию «не все так однозначно», ведь министерство обороны РФ не прокомментировало убитых украинцев, поэтому, мол, это лишь обвинение мэра Бучи, что убивали гражданских именно россияне. Не исключено, что и международные медиа подхватят эту линию инфантильной русской интеллигенции: давайте, украинцы, доказывайте теперь по каждому трупу, что это именно русский солдат, в такой день и в такое время убил дедушку на велосипеде в Буче.

К сожалению, нам нужно готовиться к тому, что россияне будут защищать свою коллективную безответственность, которую питали в себе десятилетиями, яростно и упорно. Нам предстоит работать на всех фронтах: и эмоциями, и доказательствами, и публичными выступлениями, и культурными событиями. Одних фото из Бучи недостаточно.

Россияне до конца будут пытаться отгородиться от своего президента, своей армии, которую финансируют своими налогами, своих же родственников. Будут отрекаться от себя, только бы сохранить доступ к Инстаграмму и получить посылку из Беларуси с награбленным в украинских городах и селах.

Это длительная борьба с «коллективным Достоевским», в котором маленький человек может убить бабушку и не быть наказанным, потому что у него загадочная русская душа. Украинцы сейчас имеют исторический шанс заставить инфантильных россиян нести ответственность за свою страну, своего президента, свою армию, своих родственников, убивающих и грабящих украинцев. Ибо именно так работает мир в ХХІ веке. И это действительно цивилизационный вопрос — либо они играют по правилам современного мира, либо строят саркофаг над своей страной и продолжают жить в ХIХ веке.

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