Виктория Бриндза

США, Россия и Китай испытывают терпение и стратегическую мощь друг друга
Проблема России в том, что она ставит не на тех. Она может покупать союзников, но не способна их создавать
Путинская вертикаль власти впервые проигрывает войну. И не блоку НАТО или США, а одному россиянину — Павлу Дурову, создателю мессенджера Telegram
Если я что-то понимаю о церковной проблеме (а кажется, понимаю), то выступление Петра Порошенко и его обращение к патриарху Варфоломею является полностью политической и неудачной акцией. Почему?
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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