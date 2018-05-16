Брендан Браун

У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из ядерной сделки с Ираном, что тут же поставило с ног на голову всю систему международных отношений
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из ядерной сделки с Ираном, что тут же поставило с ног на голову всю систему международных отношений
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
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