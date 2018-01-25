Ругательное слово или главный вызов XXI века

В 2018 году мы должны выработать стратегию борьбы с негативной реакцией на глобализацию

К сожалению, есть веские причины, по которым «глобализация» стала ругательным словом для миллионов людей. Основы 30-летнего Вашингтонского консенсуса разрушились. Большинство экспертов теперь согласны с тем, что неравные условия для свободной торговли невыгодны для миллионов людей. Нерегулируемые потоки капитала дестабилизируют экономику. А все возрастающее социальное неравенство является плохим условием для экономического роста.

Через десять лет после глобального финансового кризиса мы можем признать, что люди и корпорации, действующие исключительно в своих собственных интересах, не могут служить интересам общества.

Однако новая экономическая парадигма все еще не сформулирована. Поэтому поддержку получили явный популизм и нелиберальный – часто ксенофобский – национализм. Люди боятся технологической безработицы и растущей социальной незащищенности.

Но ни национализм, ни та политика, которую проводит президент США Дональд Трамп, не могут удовлетворить стремление людей к экономическому процветанию, безопасности, справедливости и праву на самоопределение. Торговый национализм не может противостоять реальностям современного мира, где наша независимость ограничена нашими связями всех со всеми. Если мы хотим «приручить» глобализацию и при этом уважать право на национальную самобытность, нам следует найти правильный баланс.

Люди боятся технологической безработицы и растущей социальной незащищенности

Национализм Трампа и его политика «Америка прежде всего» предлагает сократить импорт, ввести ограничения для иммиграции и вывести США из Парижского климатического соглашения, а также других международных договоров. Для страны, которая получает огромную выгоду от своей роли ведущей державы в глобальных торговых цепочках, эта стратегия обречена на провал.

Трамп не знает или, может, не хочет знать, что сокращение импорта повлечет за собой и сокращение экспорта, поскольку миллиарды долларов в торговом балансе США зависят именно от товаров, поставляемых за рубеж. Трамп забывает, что прибыльность многих американских корпораций в огромной степени зависит от более дешевой – азиатской, а не американской рабочей силы. Эти компании будут противостоять любым попыткам ограничить их доступ к глобальным торговым цепочкам.

Альтернатива, которая обычно продвигается, так называемый «ответственный национализм», это, по сути, политика компенсаций «выдавленному» из своей среды среднему классу путем переподготовки кадров и субсидированию заработной платы. Но даже щедрые европейские социальные системы хорошо понимают, что таким образом они могут поддержать не более одной трети бедного населения.

Уровень социального неравенства в США сейчас вопиющий. Бывший министр финансов Штатов Лоуренс Саммерс подсчитал – чтобы преодолеть разрыв, богатые американцы должны ежегодно платить налогов на один триллион больше, чем они это делают сейчас.

Чтобы решить проблему неравенства, почти наверняка потребуется консолидация международных усилий, в том числе, чтобы вернуть миллиарды, выведенные в налоговые гавани. И даже тогда нам все равно придется иметь дело с азиатскими и африканскими странами, которые конкурируют с Западом в цене, поскольку придерживаются более низких трудовых стандартов, и это главная причина того, что заработная плата в Европе «застопорилась» на месте.

Борьба с загрязнением окружающей среды ставит перед нами еще одну проблему: устойчивый прогресс в борьбе с загрязнением может быть осуществлен, только если государства смогут серьезно отнестись к своим обязательствам, сократив выбросы углекислого газа и перейдя к более широкому использованию возобновляемых источников энергии. Без согласованных международных действий экологический ущерб будет лишь распространяться.

Достижение правильного баланса между национальным интересом и сотрудничеством сводится к ясности в отношении концепций государственного суверенитета в XIX и XX веке. В прошлом считалось, что власть должна быть централизована и сосредоточена в рамках определенной территории. Сейчас же граждане сами делают свой выбор того, должна ли власть быть централизованной или же делегирована наднациональным организациям, таким как ЕС или НАТО.

Правильный баланс – вот в чем проблема современных государств. Рефлексивные реакции, такие как Брекзит или «Америка прежде всего», возникли из-за чрезмерно сложного и неадекватного наднационального управления.

Экономист Гарвардского университета Дэни Родрик, чьи работы раскрывают слабые стороны неолиберальной глобализации, предполагает, что в некоторых сферах нам следует расширять или укреплять национальную власть. Например, когда речь заходит о стандартах безопасности пищевых продуктов, или когда возникают споры между инвесторами, которых часто критикуют за подрыв внутреннего законодательства. Но макроэкономический баланс может быть улучшен только за счет международных соглашений о сотрудничестве.

В 2018 году мы должны выработать стратегию о том, как бороться с негативной реакцией на глобализацию. «Дорожной карты» по этому вопросу ни у кого нет. Поэтому нам придется сосредоточить международные усилия в тех областях, которые наиболее выгодны для сотрудничества, а затраты являются минимальными.

Во-первых, настало время создать всемирную систему предупреждения для финансовых рынков, которая была бы основана на общеприменимых стандартах ликвидности, прозрачности и подотчетности. Критики правы, спрашивая нас, почему мы не смогли предсказать финансовый кризис 2008 года.

Во-вторых, нам необходимо реформировать глобальную торговую цепочку. Мы должны обратить внимание на фундаментальные несправедливости, которые сегодня подпитывают протесты против глобализации. Реформа должна включать прекращение гонки на рынках труда, борьбу с отмыванием денег, устранение схем трансфертного ценообразования и уклонения от уплаты налогов, а также закрытие налоговых гаваней, где спрятаны триллион долларов.

В-третьих, нам необходимо улучшить макроэкономическое сотрудничество. В течение последнего десятилетия рост мирового производства и торговли был намного ниже, чем мы того ожидали. В 2009 году я предложил номинальную цель роста мировой экономики как способ обеспечить наиболее быстрое посткризисное восстановление. А экономист-кейсианец, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц призвал МВФ страховать развивающиеся страны от рисков, тем самым освобождая их от необходимости удерживать чрезмерные резервы.

Говоря в целом, сокращение макроэкономических дисбалансов и экономический рост потребует немалых усилий от «Большой двадцатки». Главная площадка для экономического сотрудничества должна обладать большим потенциалом.

Нам придется разработать механизмы, которые выходят за рамки обычного попрошайничества. Только благодаря инновациям мы можем обеспечить нормальные условия существования 20 миллионам беженцев в мире и 60 миллионам перемещенных лиц.

Для международного сообщества важно устанавливать правильные амбициозные цели развития. Если нас постигнет неудача, это вызовет новую волну обвинений в предательстве. Националисты будут продолжать утверждать, что нынешним лидерам нельзя доверять, а экстремисты всех мастей будут настаивать на том, что мирное сосуществование стран, культур и религий невозможно.

В 2018 году мы наверняка столкнемся со многими препятствиями на своем пути. Но наши новые задачи, которые могли бы обеспечить процветание для всех стран, ждут своего часа.

Перевод НВ

Новое Bремя обладает эксклюзивным правом на публикацию материалов Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена

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