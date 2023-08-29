Группа БРИКС расширяется. Зачем? 29 августа, 10:23

К Бразилии, России, Индии и Китаю присоединятся еще шесть стран. Ради чего?

Когда в 2001 году я придумал аббревиатуру БРИК, моя главная идея заключалась в том, что систему глобального управления нужно скорректировать, включив в неё крупнейшие развивающиеся страны мира. Бразилия, Россия, Индия и Китай не просто возглавляли список этих стран, но и коллективно несли ответственность за управление почти половиной мирового населения. Представлялось вполне логичным, что они должны быть представлены соответствующим образом.

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В течение последних двадцати лет некоторые ошибочно понимали мою изначальную статью как своего рода инвестиционную идею, а другие интерпретировали её как одобрение БРИКСа (в 2010 году в эту группу вошла ЮАР — по-английски South Africa, и к аббревиатуре прибавилась буква «C») в качестве политического объединения. Но у меня никогда не было таких намерений. Наоборот, с тех пор как в 2009 году министры иностранных дел Бразилии и России выдвинули идею создать формальную политическую группу БРИК, я ставил под сомнение смысл существования этой организации, не считая роли символического жеста.

А теперь, когда БРИКС объявил, что к нему присоединятся ещё шесть стран (Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ), я снова задаю этот вопрос. Дело в том, что решение о расширении не выглядит принятым ради какой-то ясной цели, и уж тем более не по экономическим критериям. Почему, например, Индонезию не спросили? Почему Аргентина, а не Мексика, или Эфиопия, а не Нигерия?

Что реально нужно миру, так это оживление « Большой двадцатки»

Да, символическая сила БРИКСа будет расти. Эта группа смогла воспользоваться подозрительным отношением Глобального Юга к организациям глобального управления, созданным после Второй мировой войны: уж слишком они западные. И иногда ей удавалось представить себя в качестве голоса развивающегося мира, а эта категория, конечно, исключает США и другие развитые страны. Она преуспела в том, чтобы напомнить каждому: структура международных организаций не отражает глобальные экономические сдвиги последних 30 лет.

Да, действительно, в пересчёте по паритету покупательной способности (ППП) экономика стран БРИКС немного больше, чем у «Большой семёрки». Но валюты стран БРИКС торгуются по курсу, который намного ниже уровней, соответствующих ППП, поэтому в текущих номинальных долларах США их экономика по-прежнему значительно меньше, чем экономика группы развитых стран.

И, да, Китай действительно закрепил свои позиции в качестве страны со второй крупнейшей экономикой в мире. В номинальном выражении его ВВП в три с лишним раза больше, чем ВВП Японии и Германии, и составляет примерно 75% от размеров ВВП США. Одновременно быстро растёт экономика Индии, которая стремится стать третьей по размерам в мире уже к концу нынешнего десятилетия. Но экономические успехи остальных стран БРИКС крайне далеки от успехов Индии и Китая. На долю Бразилии и России сейчас приходится примерно такая же доля мирового ВВП, как и в 2001 году, а экономика ЮАР даже не является крупнейшей в Африке (её обогнала Нигерия).

Конечно, некоторые страны «Большой семёрки» в той же самой лодке. Италия и Япония уже много лет почти не фиксируют никакого роста экономики. Великобритания также испытывает затруднения. Подобно тому, как Китай сейчас доминирует в БРИКС, потому что его экономика в два раза больше, чем у остальных членов этой группы вместе взятых, так же и экономика США сейчас больше, чем у всех остальных стран «Большой семёрки» вместе взятых. Доминирование Америки и Китая в соответствующих группах сегодня даже сильнее, чем раньше. Что означает эта динамика? Она означает, что ни «Большая семёрка», ни БРИКС (расширенный или нет) не имеют большого значения для решения современных глобальных проблем. Ни одна из этих групп не сможет достичь многого без прямого и равного участия другой группы.

Что реально нужно миру, так это оживление «Большой двадцатки», которая уже включает всех тех же самых ключевых игроков — плюс ещё некоторых. Это по-прежнему лучшая площадка для обсуждения по-настоящему глобальных вопросов, таких как экономический рост, международная торговля, изменение климата, предотвращение пандемий и так далее. Хотя сейчас «Большая двадцатка» испытывает значительные трудности, она ещё может вернуть себе дух 2008−2010 годов, когда она координировала международные меры в ответ на мировой финансовый кризис. В какой-то момент США и Китаю придётся преодолеть свои разногласия и позволить «Большой двадцатке» вернуться на центральные позиции.

Что касается БРИКСа, то эта группа могла бы — в периферийных вопросах — стать более эффективной, если бы её ключевые члены были действительно серьёзно настроены на достижение общих целей. Но сегодня Китай и Индия редко способны о чём-либо договориться, а учитывая состояние их нынешних двусторонних отношений, ни одна из этих стран, скорее всего, не будет испытывать энтузиазма, если другая получит больше влияния в ключевых глобальных учреждениях (если, конечно, они не будут равномерно сбалансированы).

Впрочем, если Китай и Индия сумеют урегулировать свои пограничные споры и будут развивать более тесные и конструктивные отношения, это пойдёт на пользу обеим странам, а также мировой торговле, мировому экономическому росту и эффективности БРИКС. Китай и Индия могли бы сотрудничать во многих сферах, и характер этого сотрудничества мог бы повлиять на другие страны БРИКС, а также на многие другие страны Глобального Юга.

Один из главных вопросов — доминирование доллара США. Сильная зависимость от доллара (и, соответственно, от монетарной политики Федерального резерва США) не выглядит очень здоровой для мира. Появление евро могло бы уменьшить господство доллара, если бы страны еврозоны сумели договориться и позволили своим финансовым инструментам стать достаточно ликвидными и крупными, чтобы обрести привлекательность в глазах остального мира. Аналогичным образом, если бы для достижения этой цели любая из стран БРИКС (но особенно Китай и Индия) провела значительные финансовые реформы, её валюта, почти несомненно, стала бы использоваться намного шире. Если же они будут и дальше ограничиваться жалобами на доллар и тешить себя абстрактными идеями по поводу общей валюты БРИКС, тогда они вряд ли сумеют многого достичь.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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