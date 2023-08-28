Саммит БРИКС и поражение Путина. Как ограничить возможности президента РФ 28 августа, 11:03

Очередной саммит лидеров стран БРИКС, состоявшийся на прошлой неделе в Йоханнесбурге, многие из наблюдателей восприняли как настоящее поражение президента России Владимира Путина

И действительно: главной задачей российской дипломатии было присутствие Владимира Путина на этой встрече после того, как Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на его арест. Для российского президента было необходимым доказать, что международное правосудие не может повлиять на его политические планы, и партнеры России — даже из тех стран, кто ратифицировал Римский статут — будут считать за честь приветствовать у себя российского президента, — пишет Виталий Портников для Радио Свобода.



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Но произошло не так, как было задумано. Президенту ЮАР Сирилу Рамафосе удалось убедить российского коллегу воздержаться от путешествия.

В результате — какой очевидный позор — вместо Путина на саммите был министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а сам российский президент обращался к участникам встречи по видеосвязи, да еще и не своим голосом.

Россия как часть Глобального Юга, а вовсе не Запада и Европы

Однако на следующем форуме БРИКС российский президент точно сможет присутствовать, потому что этот саммит состоится в России, а именно в Казани, столице Республики Татарстан.

Место, как мы понимаем, также выбрали не случайно. Проведение встречи в столице региона с большинством мусульманского населения должно продемонстрировать: Россия все же органическая часть Глобального Юга, а вовсе не Запада и Европы.

Их объединяет исключительно то, что они — не Запад

Но самое главное для Путина — выглядеть во время этого саммита лидером «незападного мира», убеждать соотечественников и самого себя, что никакая международная изоляция ни ему самому, ни его стране не угрожает. Тем более, что в Казани состоится первая встреча «расширенного БРИКС», ведь на встрече в Южной Африке участники организации договорились, что к ней присоединятся еще несколько стран, среди которых Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Иран, Аргентина и Эфиопия.

Итак, на днях мы были свидетелями дипломатического поражения Владимира Путина, а завтра будем свидетелями его политического триумфа? Не совсем так.

Во-первых, надо осознать, что БРИКС — это не организация, сравнимая, скажем, с Европейским союзом. Это — не общий рынок, не общие ценности, не общие институты. И с расширением БРИКС это станет еще более очевидным.

Китай и Индия заинтересованы в экономическом сотрудничестве, но имеют серьезные политические противоречия и территориальные претензии. Саудовская Аравия только несколько месяцев назад возобновила дипломатические отношения с Ираном. Индия, Бразилия, Аргентина, ЮАР и Эфиопия являются демократическими, в которых последнее слово за народом, при этом Индия и Эфиопия страдают от нерешенных этнических конфликтов. Саудовская Аравия и ОАЭ — абсолютные монархии. Другие участники БРИКС — авторитарные страны, однако очень и очень разные. КНР — коммунистическая диктатура. А Иран — теократия, основатели которой давно уничтожили коммунистическую партию и убили тысячи ее активистов.

Что же это за союзники такие?

Что же объединяет эти страны? Их объединяет исключительно то, что они — не Запад. Однако, для развития своих экономик без западного мира, без технологического сотрудничества, без поставок и экспорта продукции им все равно не обойтись. Да и здесь не все так просто.

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Потому что Россия и Иран в результате своей политики оказались изолированными от сотрудничества с Западом, оказались под западными санкциями. А другие страны —участницы БРИКС выстраивают свое сотрудничество с Россией и Ираном так, чтобы не попасть под ограничения. Ну и изюминка на тортике. Китай находится в жесткой конкуренции с США. А Индия стремится усилить свое сотрудничество с Соединенными Штатами, чтобы совместно конкурировать с КНР. И вовсе не только в экономике.

Когда стало известно, что Китай стремится выстроить особые отношения в области безопасности в Тихом океане с Соломоновыми островами, в Вашингтоне стали усиливать партнерство с Папуа Новой Гвинеей. Но не только в Вашингтоне. Глава правительства Индии Нарендра Моди также посетил эту островную страну и говорил об общих интересах в сфере безопасности. Так что же это за союзники такие?

Так что очевидные расхождения в интересах между участниками «незападного» клуба надо использовать, чтобы ограничить возможности и амбиции Владимира Путина. На недавней встрече в Джидде, где без представителей России обсуждали перспективы окончания войны в Украине, были представители всех остальных стран БРИКС. А организовывала эту встречу Саудовская Аравия, которая теперь становится новым членом организации. И это также то, что надо знать об общности интересов участников организации, когда речь идет о путинской военной авантюре.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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