Саммит БРИКС без Путина. Как война России меняет политику Глобального Юга 24 августа, 20:13 NV Премиум

Путин стал раздражать страны, которые сегодня обладают значительным влиянием на международной арене

Один из наиболее устойчивых нарративов, связанных с российско-украинской войной, заключается в том, что с помощью информационных и дипломатических кампаний Россия лишила Украину той поддержки, на которую она могла бы рассчитывать со стороны «глобального Юга». Хотя страны Южного полушария никогда активно не поддерживали Россию и не одобряли ее агрессию, многие из них воздержались при голосовании по ключевым вопросам в ООН и отказались присоединиться к западным санкциям.

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Объяснения этому, как правило, сводятся к прошлым связям с Россией и раздражению против Запада, а не к отсутствию симпатий к Украине. Например, правящий в ЮАР Африканский национальный конгресс вспоминает о советской поддержке в долгой борьбе с апартеидом. Индия в прошлом считала Россию полезным стратегическим партнером и источником современных вооружений. Китай и Россия перед полномасштабным вторжением вступили в отношения, которые в восторженных выражениях описывались как дружба «без границ». Тем временем Запад критикуют за внимание к судьбе Украины по сравнению с относительным безразличием к гуманитарным катастрофам, вызванным продолжающимися войнами в Африке и на Ближнем Востоке. На ранних этапах войны администрация Байдена представляла конфликт как противостояние демократии и автократии, что не произвело впечатления на многие относительно автократические правительства, входящие в эту группу. Наконец, они считают, что США и их союзники, в частности Великобритания, лицемерно относятся к «международному порядку, основанному на правилах», учитывая их действия в Ираке, Ливии и других странах.

Тем не менее, этот нарратив наполнился новыми нюансами в течение этого года. Частично это связано с усилиями президента Украины Зеленского и администрации Байдена по налаживанию отношений с этими странами. Отчасти из-за раздражения на Россию из-за ее упрямой и совершенно нереалистичной позиции в отношении того, что могло бы послужить основой для мирного урегулирования. Кроме того, действия России пагубно сказываются на ценах на продукты питания и энергоносители. По всем этим причинам этим странам становится все труднее поддерживать равноудаленную позицию, и они начинают проявлять собственные дипломатические инициативы. И России, возможно, сложнее противостоять этим попыткам, нежели тем, которые спонсируются Западом.

Не «Глобальный Юг»

«Глобальный Юг» — одно из тех удобных сокращений, с помощью которых можно вести разговоры о международных отношениях без необходимости перечислять множество разных стран. Если воспринимать это поредение слишком серьезно, как будто оно представляет однородную группу с общей повесткой дня, ярлык вскоре может ввести в заблуждение. Это последняя попытка в череде многих других сгруппировать страны в зависимости от того, чем они не являются, а не тем, кто они на самом деле.

Многое еще зависит от исхода боев

Во время холодной войны те, кто намеренно оставался вне основных альянсов, стали частью «Движения неприсоединения». В конечном итоге они были объединены с государствами с сознательной политикой нейтралитета (такие страны, как Швеция и Швейцария) и классифицированы как «нейтральные и неприсоединившиеся». Те многие развивающиеся страны, не входящие в основные блоки, были объединены определением «третий мир», поскольку они не были частью ни «первого» капиталистического мира, ни «второго» коммунистического мира.

После окончания «холодной войны» эти ярлыки оказались устаревшими и бесполезными, потому что они мало соответствовали разнообразию и организации этих стран. Также стало очевидным, что важной особенностью этой новой эпохи было то, что некоторые из этих стран, отстававшие от Запада по многим ключевым экономическим показателям, тем не менее демонстрировали значительный динамизм. Они не только «догоняли» Запад, но и имели некоторые общие интересы, отличные от его интересов. Наиболее важные из этих стран были определены как «БРИКС», что являлось сокращением для обозначения пяти стран — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

В дополнение к их растущему экономическому значению они также представляли самые густонаселенные страны мира. Хотя это была еще одна попытка сгруппировать государства по какому-то признаку, что начиналось как удобное условное обозначение, в конечном итоге это объединение выросло в настоящую политическую единицу со своими собственными саммитами. Все эти страны склонны жаловаться на «гегемонию» США и выступать за большую многополярность. Им не нравится регулярное обращение Америки к экономическим санкциям, что выражается в предложениях по «дедолларизации» мировой экономики. Однако в группу БРИКС не допустили страны с аналогичными позициями, такие как густонаселенная Индонезия и богатая Саудовская Аравия. В нем уже ведутся внутренние дебаты о том, следует ли пригласить в объединение больше членов.

У Запада, конечно, есть свои собственные институты, такие как НАТО и ЕС, оба из которых выросли в размерах после окончания холодной войны и обеспечивают степень интеграции, отсутствующую в других региональных институтах (таких как ASEAN и Mercosur). Существует также «Большая семерка» (G7) промышленно развитых стран (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония), которые встречаются ежегодно, всегда вместе с ЕС и обычно с другими приглашенными «друзьями и родственниками». G7 была G8 до тех пор, пока Россия не была изгнана после аннексии Крыма в 2014 году, в результате одной площадкой для дипломатического общения между Россией и Западом стало меньше. Очевидная площадка — Совет Безопасности ООН — парализована из-за вето России.

Есть еще одна группа, достаточно большая, чтобы объединить основных международных игроков, более инклюзивная, чем «Большая семерка» или БРИКС, но, что особенно важно, это место, где могут сойтись все эти разные точки зрения и интересы. Это G20, сформированная в 1999 году в ответ на экономический кризис, но теперь с более широкой повесткой дня. Она состоит из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, России, Саудовской Аравии, Южной Африки, Южной Кореи, Турции, Великобритании, США и ЕС. Она также собирается ежегодно. Индонезия принимала последний саммит, Индия примет следующий. Таким образом, вырисовывается гораздо более сложная картина, чем просто «Запад» против «всех остальных» или, когда кроме постоянных членов Совета Безопасности, учитываются лишь немногие другие государства.

Сложность развивающейся международной системы стала более очевидной по мере того, как страны разрабатывали свои ответы на российско-украинскую войну.