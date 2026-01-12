Трамп готовит новую схему управления миром

В недавнем комментарии Джемма Чэнэр Дэн и я утверждали, что Запад должен открыть глаза на то, как развивается мир, особенно в свете новой Стратегии национальной безопасности США, которая, по-видимому, призывает к разделению мира на три блока (вокруг США, Китая и России). Сейчас, когда 2026 год едва начался, президент Дональд Трамп выбил почву из-под ног всех, кто еще верил в возможность спасения старого международного порядка. Ночной рейд с целью захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро подтверждает, что мы вступили в новую эру.

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Трамп показал, что его администрация намерена делать все, что хочет, в соответствии со своим собственным определением «права» и без учета международного права или правил ведения боевых действий. Это означает, что остальной Запад должен смотреть правде в глаза и перестать прятаться за вежливостями и стандартными дипломатическими формулировками. Старые друзья, партнеры и союзники Америки должны дать исчерпывающие объяснения своей позиции на мировой арене. Убедительные банальности больше не помогут. Новые экономические, геополитические и дипломатические реалии становятся все более очевидными с каждой неделей.

Примечательно, что в этом году исполняется 25 лет с момента публикации моей статьи, в которой я впервые использовал аббревиатуру BRIC (первоначально Бразилия, Россия, Индия и Китай). Как я уже подчеркивал ранее, моя аргументация в пользу важности этих стран никогда не касалась инвестиций. Речь шла о необходимости более справедливого, более представительного и эффективного глобального управления, основанного на том, что я считал новыми экономическими и стратегическими реалиями.

Запад должен смотреть правде в глаза

Например, с появлением еврозоны и единой валюты я задал вопрос, почему Франция, Германия и Италия по-прежнему должны быть представлены индивидуально в крупных организациях глобального управления, особенно в тех случаях, когда они занимают места других стран, международное значение которых будет только расти.

Уже 25 лет назад было ясно, что относительное экономическое влияние этих европейских стран будет ослабевать. А теперь, когда Европейский союз и евро существуют уже несколько десятилетий, вполне разумно задаться вопросом, какой цели они послужили. Почему европейцы не сделали того, что необходимо для создания экономии за счет масштаба, которая позволила бы их промышленности обеспечить рост производительности, что в конечном итоге поддерживает более высокий уровень жизни?

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Конечно, задавая этот вопрос Европе, я должен включить в него и Соединенное Королевство. Моя страна и все другие западные державы должны срочно проанализировать свои долгосрочные приоритеты. Подход администрации Трампа еще больше подчеркнул беспечную самоуспокоенность остального Запада. Если сейчас не время для западных стран сформулировать свои основополагающие убеждения, то когда же? Что вы действительно цените и как вы обеспечите последовательное соблюдение ваших ценностей в своих отношениях с остальным миром?

Утверждая, что европейцы должны уделять больше внимания крупным, густонаселенным странам с развивающейся экономикой, я ожидал, что по мере роста этих стран они будут требовать большего влияния на международной арене. Китай и Индия уже достигли того экономического уровня, который я предсказывал в своей статье о БРИКС, даже если две другие страны, Бразилия и Россия, еще не достигли его. А с 2008—2009 годов страны БРИКС (к которым в 2010 году присоединилась Южная Африка) часто выступают единым фронтом, по крайней мере символически, на своих ежегодных саммитах.

Совсем недавно к БРИКС присоединились новые члены — Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Индонезия и Иран. Несмотря на свои собственные усилия по развитию трансграничного сотрудничества, страны БРИКС+ по-прежнему требуют — и в большинстве случаев заслуживают — большего влияния в глобальных делах.

В этом контексте показательно, что, по данным Politico, администрация Трампа изучает возможность создания C5, в которую войдут США, Япония и три члена БРИКС: Китай, Индия и Россия. Это близко к той схеме глобального управления, которую я предложил 25 лет назад, несмотря на отсутствие Бразилии или какой-либо европейской страны. Хотя это может оказаться пустышкой, такие сообщения дают представление о том, кого администрация Трампа считает значимым. Трамп, возможно, предпочитает объединяться с идеологическими единомышленниками, но если Европа сможет продемонстрировать больший успех в экономической и технологической сфере, можно представить, что она присоединится к будущему C7.

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К чести канадского премьер-министра Марка Карни, он, похоже, осознает происходящие глобальные изменения. Он стремится укрепить двусторонние отношения с Китаем и серьезно размышляет над тем, какое сочетание реализма и ценностей следует принять Канаде. Аналогичным образом, хотя Великобритания все еще страдает от самонавязанной травмы после Brexit, она все же делает небольшие шаги в том же направлении.

Напротив, континентальная Европа по-прежнему остается в неведении. По-видимому, она слишком напугана, чтобы вытащить голову из песка и проявить что-либо, напоминающее амбиции. Но с ясным видением и решимостью довести дело до конца, никогда не знаешь, как могут сложиться дела через 25 лет. Пришло время для новых идей о БРИКС+.

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