Ольга Босак

Логика, с которой президент РФ оценивает события в Украине, очень больная и практически безумная. Но на всякий случай, нам лучше знать и понимать, что творится в его голове
На этой неделе важнейшим событием стала пресс-конференция NASA, на которой объявили об удивительной находке на Марсе.
Логика, с которой президент РФ оценивает события в Украине, очень больная и практически безумная. Но на всякий случай, нам лучше знать и понимать, что творится в его голове
Сделан ряд заявлений в совершенно новой тональности
Нужны не выжидание, а государственная позиция, адекватный ответ и кризисное реагирование. А то доиграемся, как в Крыму
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер: