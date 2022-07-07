Если Борис Джонсон уйдет в отставку. Что изменится для Украины? 7 июля, 13:21

Украинцы переживают из-за потенциальной отставки Бориса Джонсона. Но стоит ли?

В Украине снова зрада. Украинцы переживают из-за потенциальной отставки Бориса Джонсона. Украинцы узрели в этом коварную руку Кремля и разгадали страшный заговор, который, кстати, не заметил ни один британский журналист, и пропустили все сотрудники британских спецслужб.

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Оно и правда, большое видится на расстоянии. Да и что могут знать эти британские журналисты. А британские спецслужбы и подавно. Разве что могут предупреждать о нападении России на Украину за четыре месяца до самого нападения, но это такое ведь.

На деле же, если отставить иронию, ничего страшного не произойдет, даже если Джонсон будет отставлен. Просто в демократичных обществах так бывает. Так принято. И нет ничего необычного в отставке крайне непопулярного в Великобритании премьер-министра, погрязшего в скандалах в момент экономического кризиса, еще и подогретого глупостью Brexit, который этот самый премьер-министр активно продвигал.

И да, Борис Джонсон очень непопулярен в Британии.

И да, его постоянно сопровождают скандалы.

И да, сейчас в Британии самая высокая инфляция за 40 лет и постоянные протесты и забастовки. Хоть в последнем, в инфляции, Борис мало чем может быть виноват. Но проблемы в экономике во многом связаны с Brexit, а вот тут его вина очевидна.

Борис Джонсон очень непопулярен в Британии. И да, его постоянно сопровождают скандалы

И да, в демократических странах этого может быть достаточно для отставки премьер-министра. И ее, отставку, может инициировать партия этого премьер-министра. Понимая, что непопулярный лидер тянет ее рейтинг на дно.

Но все это, конечно, можно отбросить, наблюдая за Туманным Альбионом из Киева или Львова и узреть руку Кремля.

Коварная рука Кремля вернулась в прошлое и разливала пиво на Даунинг-стрит во время рождественской вечеринки, пока британцы сидели под жестким локдауном.

Реальный сценарий? Нет, конечно. А вот увольнение чиновника, который позволил себе то, что запрещал всем гражданам страны — более чем. На этом месте мы можем вспомнить Николая Тищенко, который смотрит на Джонсона как на неудачника, и понять разницу между британским обществом и украинским. Тем более, локдаун в Британии был на несколько порядков жестче локдауна в Украине. Там работают институты, и государство может заставить граждан соблюдать правила. И британцы реально почти не выходили из дома два года.

Важна ли для Украины поддержка Британии? Да. И она никуда не денется, даже если Бориса Джонсона смогут оторвать от его кресла, в которое он вцепился прямо до неприличия сильно. Потому что поддержка Украины — это не блажь Джонсона, это консенсус в британских элитах. Который разделяют обе партии. И поддержка никуда не денется с отставкой Бориса Джонсона. Более того, именно за счет Украины Борис пытался сохранить свое кресло. Как только зимой перед Джонсоном замаячила перспектива отставки он тут же начал разводить невиданную активность на украинском направлении. Надеясь, что война спасет его.

В моменте интересы Украины и Джонсона совпали. Но важнее всего, что совпадают интересы Британии и Украины. И поэтому любой новый премьер-министр, даже если Джонсона смогут отправить в отставку, будет проводить политику поддержки Украины. Пусть она, может, будет и не такой артистичной, яркой и персонифицированной.

А если украинцы хотят попереживать по поводу какого-нибудь премьер-министра в Европе, то лучше переживать о Марио Драги. Потому что вот потенциальная смена главы правительства в Италии, где на смену технократу Драги мог бы прийти какой-нибудь популист, действительно бы угрожала единству ЕС в поддержке Украины. Но еще больше она бы угрожала экономике Италии, где накопилось уйма проблем и где только лишь сомнения инвесторов в ее будущем может привести к кризису, так что может и пронесет.

И да, Украина в центре мирового внимания. Но это не значит, что все события в Лондоне или Вашингтоне связаны с нами. И даже с Путиным. Такое бывает.

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