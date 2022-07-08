Отставка Джонсона и ложь Путина. О пропасти между Лондоном и Москвой 8 июля, 15:06

Сравнивая мотивы отставки британского премьера с нормами российской политической жизни, сразу становится видна огромная пропасть

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Ушел потому, что члены правительства отказались с ним работать — один за другим полсотни министров. Причина такого невероятного события в трехсотлетней истории британского партийного парламентаризма вовсе не в том, что политический курс премьера вдруг перестал нравиться его коллегам по партии. Какой был курс — такой и остался.

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Самостоятельность Британии вне ЕС, активное членство в НАТО, поддержка Украины, противостояние авантюристической политике Путина — вот главные черты политики нынешних Тори. И ни одна из них не побудила никого из министров уйти в отставку.

Обрушение Бориса Джонсона связано с иным. С особенностями его личного поведения. С его ложью в лицо, с его двойными стандартами — что нельзя народу, можно ему, скажем, вечеринки во время пандемии и общение с генералами КГБ, если они хорошие парни и все понимают. Именно его нравственный релятивизм и ложь заставили отвернуться от Джонсона его соратников по партии и большинство граждан Великобритании. Британцы уважают себя, и потому не прощают, когда политики ими избранные, им лгут и скрывают от них неблаговидные поступки.

Для русских солгать — чепуха

Сравнивая мотивы отставки британского премьера с нормами российской политической жизни, сразу становится ясно, какая пропасть лежит между сознанием англосаксов и послесоветских людей. Для русских солгать — чепуха. Сказать, что пятимесячная война в Украине — это только милая шутка, а серьезные действия ещё и не начинались, сказать так после того, как погибли десятки тысяч людей, а беженцев — многие миллионы — это повод не для отставки, а для гордости.

Мы знаем, что РФ разворовывают политики и олигархи, что народ обманывают на каждом шагу непонятно как разбогатевшие люди, а народ в восторге от лжи из телевизора и на своё нищенство, свою окраденность внимания не обращает. Сегодня их там нет, завтра они там есть — ну и что? Примеры каждый додумает сам. А вывод прост. Только когда за ложь, воровство и нравственное свинство политиков будут гнать взашей, только тогда будет шанс жить достойно.

Никакие политические модели ничего не изменят до тех пор, пока уважение к себе из разговора собутыльников не перейдёт в общественную сферу. И те в русской власти, кто злорадствует по поводу отставки Джонсона, должны примерить на себя обвинения, предъявленные ему. Да и те, кто вне власти, должны, пожалуй, сделать то же самое.

Текст опубликован с разрешения автора

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